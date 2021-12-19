«Ливерпуль» не будет подписывать невакцинированных игроков

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб не будет покупать футболистов без прививки от коронавируса.
Если игрок не вакцинирован, он представляет угрозу для всех нас. Мы не можем этого допустить.
В последнее время в Англии бушует эпидемия коронавируса, некоторые матчи АПЛ были перенесены.
Смешно, да и только.
Пропаганда работает по всему миру и во всех отраслях!
Данные, где угодно публикуемые, не соответствуют действительности!
Смешно, да и только.
Пропаганда работает по всему миру и во всех отраслях!
Данные, где угодно публикуемые, не соответствуют действительности!
Статистика Минздрава-это надёжный источник.
Статистика Минздрава-это надёжный источник.
Ну а ТВ и всякие подконтрольные средства,безусловно будут разгонять эту псевдоволну. Я не говорю,что ковида нет, но есть уверенность,что из мухи сделали слона.
Ну а ТВ и всякие подконтрольные средства,безусловно будут разгонять эту псевдоволну. Я не говорю,что ковида нет, но есть уверенность,что из мухи сделали слона.
Швепс то вначале был болен,второй тест показал что он здоров и будет на капитанском мостике в День Николая. Если тесты не совсем компитентны,то что уж говорить про вакцину,которую всем раздают на халяву.
Швепс то вначале был болен,второй тест показал что он здоров и будет на капитанском мостике в День Николая. Если тесты не совсем компитентны,то что уж говорить про вакцину,которую всем раздают на халяву.
99% не вакцинированные? Сам видел или пропаганду вакцины по телевизору услышал?
99% не вакцинированные? Сам видел или пропаганду вакцины по телевизору услышал?
Так что такая позиция весьма понятна.
Так что такая позиция весьма понятна.