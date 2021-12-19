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«Ливерпуль» не будет подписывать невакцинированных игроков

вчера, 12:06

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб не будет покупать футболистов без прививки от коронавируса.

Если игрок не вакцинирован, он представляет угрозу для всех нас. Мы не можем этого допустить.

В последнее время в Англии бушует эпидемия коронавируса, некоторые матчи АПЛ были перенесены.

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Все комментарии
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 22:08
- А вы вакцинироваться будете?
underground_10
underground_10
вчера в 21:15, ред.
Интересный человек. Всё лучше всех знает, мнения других не принимает. Про статистические данные других государств осведомлён. Только его источники достоверные.
Смешно, да и только.
Пропаганда работает по всему миру и во всех отраслях!
Данные, где угодно публикуемые, не соответствуют действительности!
underground_10
underground_10
вчера в 21:09
Мои "СМИ " ? Смешно.
Статистика Минздрава-это надёжный источник.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 20:57
Я байками не увлекаюсь, не моя тема
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:29
ВОЗ ООН это же и есть катализатор пандемии,как её величают. Моя тёща с температурой 38 работала в Польше 12 часов,правда она не знала,что это ковид,позже выяснилось,а работать была должна или платить штраф рекрут конторе,если не предоставит справку врача, а предоставить не так просто,ведь она не гр-ка Польши.Перенесла всё на ногах,стоя у конвейера 12 часовую смену. Я конечно её слегка отругал,говоря что лучше уж штраф заплатить,чем умереть,но она не знала,что её заразила свежеприбывшая на работу и когда её работодатель вернул на родину,выяснилось,что у неё "чума" 21 века..
Ну а ТВ и всякие подконтрольные средства,безусловно будут разгонять эту псевдоволну. Я не говорю,что ковида нет, но есть уверенность,что из мухи сделали слона.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ underground_10 (раскрыть)
вчера в 20:23
В нашей области по статистике Минздрава области среди заболевших около 10% вакцинированных. Сразу тебе напомню во второй раз. ТВ не смотрю, т.к. у меня нет его. Статистика по странам есть на РБК и на сайте ВОЗ ООН. Я дума. , что мои источники информации заслуживают больше доверия , чем твои "СМИ". Давай прекратим эту дискуссию, она никому не интересна, т.к. сайт футбольный. А тебе флаг в руки, возможно белый.
Akatsuki72
Akatsuki72 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 19:20
Для того, чтобы твой организм хоть как-то подготовить. Не знаю откуда ты всю информацию берёшь, но у нас на работе все вакцинированные легко перенесли заражение, а вот те кто отказался, нет. Вакцинированные либо ни одного дня не пропустили, как я, либо 2-3, а вот те, кто не привился 2-3 недели, некоторые люди умерли. Конечно, есть исключения и тут нужно обязательно проверяться перед прививкой и не делать в слепую, но она реально помогает. Каждый имеет право поступать так, как хочет, но должен понимать ответственность. Отказываются прививаться, а потом жалуются на власть, что в России так много умерших, это просто бред! Всё тут правильно Клоп делает, зачем одним трансфером подвергать опасности других?!
underground_10
underground_10 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:15
Это где вакцинированных только 10 % заболевают?
underground_10
underground_10 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:14
Телевизор не смотришь, а пишешь в Германии ежедневно 40-50 умирают .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 18:51
Имеешь личное СМИ и соответствующую статистику.? Посмотри на сайте ВОЗ ООН и подумай.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 18:24
Клопп совсем недавно сделал пустяковую операцию на глаза,которую уже делают пару десятилетий. Это говорит о том,что как медик он нулячий,что ему говорят - тому и верит. В финансах он тоже вполне возможно профан,но он прежде всего тренер и его задача,что бы клуб играл в оптимальном составе,давая положительные результаты. Вот с этой точки зрения,прежде всего тренерской - он прав на 100%. К примеру игра со Шпорами, Ливерпуль находится в тонусе,а вот Шпоры просто в ауте,поэтому и исход матча почти что предрешён.Вот к примеру Красные пропустят пару-тройку недель и им тяжело будет наверстать прежнюю мощь.
Швепс то вначале был болен,второй тест показал что он здоров и будет на капитанском мостике в День Николая. Если тесты не совсем компитентны,то что уж говорить про вакцину,которую всем раздают на халяву.
зигзаг
зигзаг
вчера в 18:19
Реклама для масс))))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:17
самое интересное,что все невакцинированные по статистике СМИ не умирают, только вот я знаю одну женщину которая умерла в течении недели(не будем говорить от вакцины или нет),но отметим что она вакцинированная и во всех городских газетазх в течении трёх дней - все умерли не вакционированные.Кстати умершая была в реанимации и скончалась в больнице, т е хоть как её должны были внести к вакцинированным,но увы! Далее моя мать 60+ и брат 30+ вакцинировались и всё перенесли отлично,но вот подруга тёщи вакцинировалась и у неё отняли ноги.она не могла на них встать,хотя баба сельская,пашет как вол,даже мужик всё такое не потянет. Кое как вычухалась,потратив кучу денег,но хорошо что они были и оказался хэппи-энд.Ей сказали что ревакцинацию делать не стоит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 17:48
Давай покультурнее и повежливее. У меня из ближайших родственников ( сестра, зять, две племянницы и муж одной из них) - 5 врачей. Двое работали и работают в красных зонах. Переболели все и очень тяжко. Так что мне реальная картина известна. В отличие от тебя ТВ не смотрю, у меня его даже нет, мне не надо. Далее. Футболисты многие переболели. И не умерли. В0-первых, молодые и крепкие организмы, а во-вторых, не все отошли. Например Еременко так и не восстановился от ковида и завершил карьеру. Далее, сейчас уже 4-5-й по счету штамм гуляет и рисковать смысла нет. США, Европа, Китай побеждают эпидемию, у них привито 75-80% населения, у нас около 35-40%. У на умирает 1000-1200 ежедневно. в Германии 40-50 в день. Мы, как определенная группа людей хотим на себе все познать, а они, как умные люди - на других. Так, что, мое предложение. Все непривитые в случае болезни должны лечиться за свой счет. Никаких больничных. Не жалеешь себя, пожалей других.
Karkaz
Karkaz ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:17, ред.
Футболисты и тренеры сколько времени были не вакцинированные, сколько переболели, сколько контактируют между собой и никто не умер.
99% не вакцинированные? Сам видел или пропаганду вакцины по телевизору услышал?
Agamaga........
Agamaga........ ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 16:53
Вакцинированные под угрозой увольнения с работы или потерять тёплое, сытое место думают, что они сделали правильный выбор. Вакцинированным нечего бояться, что их могут заразить. Это они распространяют. Потому и агрессивные все стали после уколов. Много случаев, когда уколотые толпой бросаются на того, кто без маски 😀
Agamaga........
Agamaga........ ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 16:47
Логики не вижу. Как вакцинированные могут бояться тех, кто не сделал вакцину? Ну вы же под защитой прививки? Или всё же нет?
Agamaga........
Agamaga........ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:45
Путинская статистика по смертности? Понятно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 16:41
Пропаганды начитался? Если вакцинированные и заболевают, то не более 10%, а в тяжело вообще единицы. У нас в области 99% умерших - не вакцинированные. Весь мир это понял, но..... некоторые хотят на себе убедиться. Жаль!
barcamilan
barcamilan
вчера в 16:03
юрген, не умничай
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:56
Это дело клуба
1bear
1bear
вчера в 15:55
похоже на социальную рекламу
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:17
Вся эта вакцинация - пустой фарс! Здравомыслящие люди это давно поняли, исходя из факта большого количества заразившихся после прививки. Зачем тогда давать в себя пичкать какую-то дрянь, которая всё равно не спасает от возможного заражения? Опомнитесь, вакцины нет!
dzvinka
dzvinka
вчера в 15:12
Ливерпуль имеет наибольшее покрытие вакцинацией из клубов АПЛ, вакцинированы все, игроки, персонал, кроме 2-3 человек из технического персонала у кого имеются медицинские противопоказания.
Так что такая позиция весьма понятна.
memphis
memphis
вчера в 15:05
Только Спутником!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:01
Это бессмысленно. Ведь вакцинированные тоже болеют и могут представлять такую же угрозу. Тем более что против нового штамма коронавируса вакцины не действуют. Клопп занимается ерундой и сокращает своей команде возможности усиления состава.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 14:53
Эти "вакцины" ни чего не гарантируют. Так что можите не подписывать, другим больше достанется
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 14:15
Логично.Зачем Клоппу проблемы в команде с массовым заболеванеим
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 13:56
От этого очередь желающих не уменьшится
Шуnя771
Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:23, ред.
... и ещё феодулизм...))
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