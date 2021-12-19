«Челси» не смог обыграть «Вулверхэмптон»

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» и «Челси» сыграли вничью — 0:0.
В турнирной таблице «Вулвз» идут на 8-м месте (25 очков), «Синие» — на 3-м месте (38).
В следующем туре АПЛ «волки» сыграют с «Уотфордом», «Челси» встретится с «Астон Виллой».
В параллельном матче «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл».
В команде куча заболевших, в запасе было всего 4 полевых игрока. Юный центральный защитник играет опорника, коротышка Пулишич центр.форварда...🤦🏽♂️
Лукаку, Бен Чилуэлл, Тимо Вернер, Хадсон-Одои, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Кристенсен, Хаверц...8 игроков основы и близкой к ней отсутствуют, но ФА важнее не потерять бабки и отказывают о переносе матча. Одним можно, другим нельзя, двойные стандарты.
В команде куча заболевших, в запасе было всего 4 полевых игрока. Юный центральный защитник играет опорника, коротышка Пулишич центр.форварда...🤦🏽♂️
Лукаку, Бен Чилуэлл, Тимо Вернер, Хадсон-Одои, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Кристенсен, Хаверц...8 игроков основы и близкой к ней отсутствуют, но ФА важнее не потерять бабки и отказывают о переносе матча. Одним можно, другим нельзя, двойные стандарты.