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«Челси» не смог обыграть «Вулверхэмптон»

вчера, 18:53
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В матче 18-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» и «Челси» сыграли вничью — 0:0.

В турнирной таблице «Вулвз» идут на 8-м месте (25 очков), «Синие» — на 3-м месте (38).

В следующем туре АПЛ «волки» сыграют с «Уотфордом», «Челси» встретится с «Астон Виллой».

В параллельном матче «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:00
Вспышка коронавируса в команде безусловно ослабила Челси и сказалась на результатах. Тухель уже жаловался на то что матчи Челси не перенесли а у других команд АПЛ перенесли.
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:34
Не понятно, что произошло
sash71
sash71 ответ Robert Petrov 1 (раскрыть)
вчера в 20:24
Вот Тухелю и головоломка. Сейчас ему надо, что то менять в игре Челси.
112910415
112910415
вчера в 20:17
ослабленный Челси ничего не смог
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1 ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 20:11
Челси изначально не был претендентом . Кроме канте нет там игроков которые на своих позициях лучшие в апл. Защита ошибается , нападения буксует - надо что то менять
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:10
Обостряется интрига.
particular
particular
вчера в 20:07
Непонятно, - кто у кого хотел отжать очки...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:54
Невнятная игра без лидеров.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:53
Челси пора менять хозяина , Абраша теперь гражданин Португалии.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:49
Совсем даже не удивлён.
allemz
allemz
вчера в 19:35
Челси бай-бай уже? Отставание некритичное, боксинг-дэй внесет свои коррективы и выдаст примерную картину реального положения возможностей
АМС
АМС ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:29
Посмотри ты на список травмированных, Челси незря выиграл лигу чемпионов, пока мпад у них конкретный, всегда Челси сдает в декаьре
Ник Ликов
Ник Ликов
вчера в 19:23
Игра была ровна- играли два ****
1bear
1bear
вчера в 19:14, ред.
неправильное название статьи нужно было "Вулверхэмптон не смог обыграть Челси"
Брулин
Брулин
вчера в 19:14
У Пулишича 2 выхода 1 на 1 и в обеих моментах он сыграл максимально хреново. В таких матчах нужна решать такие голевые моменты. В летнее ТО нужен топ вингер.
Comentarios
Comentarios
вчера в 19:11, ред.
Канте и Рюдигер более менее играли остальные ради галочки вышли
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:09
И кому нужен такой футбол? Ни игра, а непонятно что было все 90+ минут.
В команде куча заболевших, в запасе было всего 4 полевых игрока. Юный центральный защитник играет опорника, коротышка Пулишич центр.форварда...🤦🏽‍♂️
Лукаку, Бен Чилуэлл, Тимо Вернер, Хадсон-Одои, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Кристенсен, Хаверц...8 игроков основы и близкой к ней отсутствуют, но ФА важнее не потерять бабки и отказывают о переносе матча. Одним можно, другим нельзя, двойные стандарты.
sash71
sash71
вчера в 19:09, ред.
Вулверхэмптон вновь показал как нужно играть против лидеров. Тухель и как собственно и команда находятся в небольшом ступоре. Игра стала не то что медленной, а тяжёлой. Если бы Челси пропустил то уже точно проиграл. Складывается впечатление как только лондонцы переходят центр поля то начинают теряться в догадках каким образом им дальше продолжит строить атаку. Тухель если хочет, чтоб его клуб остался претендентом на победу в АПЛ должен внести коррективы в игру, в противном случае Челси уже медленно сходит с дистанции.
протон
протон
вчера в 19:08
Челси сдал чемпионат.
Какой же слабый Челси, какой же слабый Ювентус который всяким Сассуоло и Удинезе проигрывает. Теперь то вы понимаете почему Зенит так играл? Чисто фартануло, спад у всех команд, про Мальмё вообще молчу, слабейшая команда ЛЧ за всю историю (исключение Спартак, там еще хуже).
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:07
Челси похоже окончательно выбывает из гонки за чемпионство.
Elliada
Elliada
вчера в 19:04
Такими темпами скоро Арсенал обгонит
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:56
Челси посыпался
dimagas2
dimagas2
вчера в 18:55
Если первый удар в створ наносить на 78 минутне,то логично 0-0.
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