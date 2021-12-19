«Челси» не смог обыграть «Вулверхэмптон»

1639929237

вчера, 18:53

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» и «Челси» сыграли вничью — 0:0.

В турнирной таблице «Вулвз» идут на 8-м месте (25 очков), «Синие» — на 3-м месте (38).

В следующем туре АПЛ «волки» сыграют с «Уотфордом», «Челси» встретится с «Астон Виллой».

В параллельном матче «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл».