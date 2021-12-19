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сегодня, 00:58

В 18-м туре чемпионата Испании «Севилья» вырвала победу в матче с «Атлетико» — 2:1.

На 7-й минуте встречи полузащитник хозяев Иван Ракитич открыл счет на табло. На 33-й защитник мадридцев Фелипе забил ответный гол. На 89-й минуте нападающий нервионцев Лукас Окампос поразил ворота гостей и принес своей команде победу.

В турнирной таблице «Севилья» идет на 2-м месте (37 очков), «Атлетико» — на 5-м (29).

Ранее в этом же туре «Барселона» вырвала победу в матче с «Эльче».