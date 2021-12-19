В 18-м туре чемпионата Испании «Севилья» вырвала победу в матче с «Атлетико» — 2:1.
На 7-й минуте встречи полузащитник хозяев Иван Ракитич открыл счет на табло. На 33-й защитник мадридцев Фелипе забил ответный гол. На 89-й минуте нападающий нервионцев Лукас Окампос поразил ворота гостей и принес своей команде победу.
В турнирной таблице «Севилья» идет на 2-м месте (37 очков), «Атлетико» — на 5-м (29).
Ранее в этом же туре «Барселона» вырвала победу в матче с «Эльче».
Они функционально и ментально мертвы.
Нет никакой моттвации , Симеоне выжал максимум
Они функционально и ментально мертвы.
Нет никакой моттвации , Симеоне выжал максимум
Здоровья Окампусу.
Здоровья Окампусу.