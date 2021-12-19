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«Севилья» вырвала победу в матче с «Атлетико»

сегодня, 00:58
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В 18-м туре чемпионата Испании «Севилья» вырвала победу в матче с «Атлетико» — 2:1.

На 7-й минуте встречи полузащитник хозяев Иван Ракитич открыл счет на табло. На 33-й защитник мадридцев Фелипе забил ответный гол. На 89-й минуте нападающий нервионцев Лукас Окампос поразил ворота гостей и принес своей команде победу.

В турнирной таблице «Севилья» идет на 2-м месте (37 очков), «Атлетико» — на 5-м (29).

Ранее в этом же туре «Барселона» вырвала победу в матче с «Эльче».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:46
Севилья в чемпионской гонке !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:29
Новость, которую приятно читать. Удивляет, что отставание Севильи от Реала всего 5 очей. В очень неплохом ритме идут они.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 08:51
Последний сезон Семеоне в Атлетико.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:43
Атлетико в запое !
ОПС
ОПС
сегодня в 08:39
А Севилья молодцом.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:35
Это был принципиальный матч за призовые места.
particular
particular ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 08:19
Раньше они вырывали, а теперь, всё чаще, у них вырывают....
ermak6848
ermak6848
сегодня в 07:57
приятно читать Хорошую новость..
sash71
sash71 ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
сегодня в 07:53
После удачного выхода в плей офф ЛЧ мотивация зашкаливает. Но почему происходят такие провали в игре тут нужно разбираться.
beefs
beefs
сегодня в 07:53
Матрасники сдали чемпионские полномочия...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 07:23
Сейчас только Севилья борется с Реалом за чемпионство-Барса и Атлетико с их - 15 очков походу уже нет!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:47
Всё ещё может измениться в любую сторону...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 06:22
Севилья на пути к УЕФА
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 06:10
Не надо метаморфоз.
Они функционально и ментально мертвы.
Нет никакой моттвации , Симеоне выжал максимум
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:19
Матрасники сдают позиции...
Mangur
Mangur
сегодня в 02:56
Все лруг у друга вырывают
амурец
амурец
сегодня в 02:15
молодцы Севилья
1bear
1bear
сегодня в 02:14
Севилья - супер,браво !!!!
beefs
beefs
сегодня в 02:00
Как приятно это слышать...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:50
Молодцы. Севилья остается главным преследователем Реала а Атлетико уже даже из зоны ЛЧ выпал. Совсем слабо проводят сезон.
Сантус
Сантус ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:41
Лопетеги доказывает что Перес не зря его звал в Реал,просто в Мадриде ждать результатов не привыкли...)Тут два года у руля,ну и выстроил что то..
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 01:36
"Севилья" хороша, но "Реал" - несомненный фаворит.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:27
Матрасам нужен новый подход.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:25
Вот это сюрприз.
sash71
sash71
сегодня в 01:21
Ну вот в принципе это весь Атлетико. Может держаться в погоне за золотом но только до середины календаря. Потом с клубом происходят метаморфозы и он начинает терять очки на вес золота.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:21
Пять очков от Реала, у Севильи нет права на осечку, иначе интрига в борьбе за золото может закончиться за долго до финиша.
протон
протон
сегодня в 01:13
Севилья серьезно окрепла
Сантус
Сантус
сегодня в 01:07
Атлеты отвалили от гонки преследования.
AlexNikit
AlexNikit
сегодня в 01:01
Поздравляем!

Здоровья Окампусу.
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