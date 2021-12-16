ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2021/2022

Мбаппе: «Жизненный опыт имеет большее значение, чем заработок»

вчера, 15:02

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением о значимости денег в его жизни.

Жизненный опыт имеет большее значение, чем зарабатывание денег, хоть это и важно, потому что у нас есть семьи, о которых нужно заботиться.

Прежде всего, я жажду открытий, путешествий, знакомства с другими игроками, разными культурами… Поначалу это было немного сложно — чувствовать, что тебя считают звездой. К счастью, мои родители не сказали мне об этих суммах. Они поступили правильно, как вы воспитаете 14-летнего ребенка после того, как сказали ему, что он стоит миллионы долларов?

Из-за этого у меня спокойное отношение к деньгам. Я знаю, что это важно, я счастлив, что это у меня есть, но это не то, что движет мной каждую секунду каждого дня.

Недавно Мбаппе достиг солидной отметки в ПСЖ.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
вчера в 18:20
Что-то на тебя это не похоже!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:52
Спс Килиан! Поржал)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:52
Правильно мыслит Мбаппе, айда в Реал.
протон
протон
вчера в 16:14
Человек без образования с многомиллионными контрактами говорит, что жизненный опыт важнее денег.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:30, ред.
Ожидаемое высказывание человека у которого к 20-ти годам уже было миллионное состояние измеряемое двузначными числами...
По-любому когда деньгам потерян счёт на первый план выходят другие вещи...опыт, личная жизнь, непрофессиональные интересы, путешествия и т.д.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ David Young (раскрыть)
вчера в 15:27
Кокорину после завершения контракта с "Фиорентиной" можно открывать мастер - класс по бизнесу и открывать курсы платных семинаров.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:24
У Александра Кокорина есть большой опяыт хорошего устройства жизни с минимальными затратами энергии.
drug01
drug01
вчера в 15:22
Верные слова
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:22, ред.
Жизненный опыт рано или поздно приобретут все, но только у единиц будет зарплата Килиана Мбаппе. А так нашим юным миллионерам-футболистам надо это высказывание взять на заметку.
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