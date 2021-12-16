Мбаппе: «Жизненный опыт имеет большее значение, чем заработок»

Нападающий ПСЖ поделился мнением о значимости денег в его жизни.

Жизненный опыт имеет большее значение, чем зарабатывание денег, хоть это и важно, потому что у нас есть семьи, о которых нужно заботиться.

Прежде всего, я жажду открытий, путешествий, знакомства с другими игроками, разными культурами… Поначалу это было немного сложно — чувствовать, что тебя считают звездой. К счастью, мои родители не сказали мне об этих суммах. Они поступили правильно, как вы воспитаете 14-летнего ребенка после того, как сказали ему, что он стоит миллионы долларов?

Из-за этого у меня спокойное отношение к деньгам. Я знаю, что это важно, я счастлив, что это у меня есть, но это не то, что движет мной каждую секунду каждого дня.