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Сэйв Селихова стоимостью 2 млн евро и 40-миллионный улов «Зенита». Сколько заработали клубы РПЛ в еврокубках

16 декабря 2021, 14:57
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Деньги любят счет.

Осенняя часть турниров УЕФА завершена, а это значит, что настало время подвести не только спортивные итоги, но и финансовые. Успехи на футбольных полях влияют на заработки клубов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, однако бюджеты трех турниров отличаются существенно. Так, в Лиге чемпионов один только «приветственный бонус» за попадание в основную сетку турнира (групповой этап) больше, чем максимальный заработок, на который может рассчитывать победитель Лиги конференций. Получается, «Бешикташ», проигравший 6 из 6 матчей на групповой стадии Лиги чемпионов, получит более внушительную сумму, чем команда, которая в конце сезона впервые выиграет новый клубный турнир УЕФА.

Клубы РПЛ и их заработки в еврокубках

По итогам сезона-2020/21 российские клубы суммарно заработали в еврокубках рекордную сумму — 95 миллионов евро. Как им это удалось, если сезон в Европе получился провальным? Все дело в том, что Россию в Лиге чемпионов впервые представляли три команды («Зенит», «Локомотив» и «Краснодар»), а главный турнир Старого Света, как мы уже выяснили, балует своих участников вне зависимости от текущих результатов.

Прежде чем начать заглядывать в кошельки счастливых клубов РПЛ, давайте разберемся со структурой выплат за участие в еврокубках. Итак, заработок в турнирах УЕФА складывается из следующих составляющих:

1. Базовые (первоначальные) выплаты, которые полагаются клубам за участие.

2. Фиксированные выплаты за результаты — оплачиваются победы и ничьи на групповой стадии, а дальнейший заработок зависит от продвижения по сетке плей-офф.

3. Выплаты клубам согласно рейтингу их выступлений в турнирах УЕФА за последние 10 лет.

4. Телевизионный (маркетинговый) пул. Размер этих выплат невозможно точно подсчитать до завершения всех соревнований.

Важно! Из заработков всех клубов-участников Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будет удержан так называемый «ковидный» налог в размере 3%, за счет которого организация планирует восполнить финансовые потери, понесенные во время пандемии.

«Рубин» — 0.65 млн евро

Хуже всех выступил «Рубин», вылетевший после столкновения с польским «Ракувом» в квалификации Лиги конференций. Казанцы получили скромную сумму за участие в третьем квалификационном раунде и одну ничью.

«Сочи» — 0.75 млн евро

«Сочи» тоже не удалось собрать внушительную кассу — всего лишь на 100 тысяч евро больше, чем у «Рубина». «Слезы», а не заработок, даже говорить не о чем.

«Локомотив» — 6.43 млн евро

Переходим к участникам групповых стадий, здесь уже более любопытная математика. Больше половины своего гонорара «Локомотив» заработал еще в мае, когда обыграл «Крылья Советов» в финале Кубка России и получил прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы. За это «железнодорожники» получили 3.63 млн евро. Еще 2.42 миллиона составили выплаты за рейтинг, а непосредственно футболом «Локомотив» заработал всего-навсего 0.42 млн евро, что составляет 6.5% от общей суммы — две ничьи на групповой стадии Лиги Европы, каждая из которых оценивается в 210 тысяч евро. Для сравнения, победа приносит в казну 630 тысяч евро.

«Спартак» — 9.09 млн евро

У «Спартака» зеркальная картина по сравнению с «Локомотивом»: больше 50% текущего заработка «красно-белых» (цифры необязательно окончательные, ведь московский клуб сыграет в 1/8 финала Лиги Европы) — это выплаты за результаты матчей и достижение в виде первого места в группе. 4.67 млн евро из 9.09 (51.4%). У «Спартака» три победы в группе Лиги Европы (по 630 тысяч евро) и одна ничья (210 тысяч). Это 2.1 млн евро, остальные деньги в этой графе — за выход в 1/8 финала Лиги Европы и бонус за первое место.

Путь «Спартака» на первое место в группе был тернист, местами чудесен и достоин пера лучших драматургов: чего стоит только отбитый Селиховым пенальти на последних секундах решающего матча с «Легией». Кстати, этот сэйв вратаря принес «Спартаку» больше 2 миллионов евро. Если бы Александр пропустил, его клуб остался бы без победы (210 тысяч евро за ничью вместо 630 тысяч за победу) и откатился бы на третью строчку в турнирной таблице, лишившись путевки в плей-офф Лиги Европы и бонуса за первое место.

«Зенит» — 39.21 млн евро

Лига чемпионов — по-настоящему рыбное место, поэтому «Зенит», даже заняв третье место в группе, уже заработал в четыре раза больше, чем «Спартак» в Лиге Европы. На долю «Зенита» приходятся 70% от общего заработка российских клубов в еврокубках (около 56 миллионов евро).

15.64 млн евро — базовая сумма за попадание в основную сетку Лиги чемпионов, куда чемпион России получает прямую путевку.

18.2 млн евро — выплаты «Зениту» за исторические достижения, согласно клубному рейтингу за последние 10 лет.

5.37 млн евро — результаты на групповой стадии Лиги чемпионов. 2.8 млн евро «Зенит» получил за победу над «Мальме», по 930 тысяч — за ничьи с тем же «Мальме» и «Челси». Таким образом, гол Магомеда Оздоева в ворота действующих победителей Лиги чемпионов занимает достойное место рядом с сэйвом Селихова, удар стоимостью почти миллион евро, еще и «Ювентус» вывел на первое место в группе. Оставшуюся сумму «Зенит» получил в качестве бонуса за попадание в 1/16 финала Лиги Европы.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ну и ху (комментарий удален) (раскрыть)
23 декабря 2021 в 14:59
    протон
    протон
    17 декабря 2021 в 02:06
    Приятно, что хорошую игру ребят, заметили и в Европе. Молодцы парни.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ shlomo (раскрыть)
    16 декабря 2021 в 20:25
    Очень важно, кто какую сумму заработал. Это сумма и есть причина, почему Лестеру плевать, что они в ЛК. Деньги определяют состав. 40 млн отличный заработок. Именно поэтому говорят, что в ЛЧ нет проходных матчей.
    Roger Young
    Roger Young
    16 декабря 2021 в 20:03
    Спасибо за статью. Большую часть денег команды получили за красивые глаза
    particular
    particular
    16 декабря 2021 в 19:02
    Приподняли тележку, а недобрали вагон...
    112910415
    112910415
    16 декабря 2021 в 18:12
    есть в жизни какие-то радости
    КБ-AIRMAN
    КБ-AIRMAN ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    16 декабря 2021 в 16:09
    Ну рассмешил )))))
    shlomo
    shlomo ответ David Young (раскрыть)
    16 декабря 2021 в 15:46, ред.
    Добра!.... к этим клубам выражение "достойно проиграли" не подходит даже в качестве сарказма.... а вот словосочетание " ******* проиграли" была бы лучшая характеристика их выступлений ..
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    16 декабря 2021 в 15:43
    выплаты зениту за достижения помледних мест в слабейших группах?))) и кто платит? газпром, круговорот денег))
    David Young
    David Young ответ shlomo (раскрыть)
    16 декабря 2021 в 15:27
    Остальные клубы достойно провалились.
    shlomo
    shlomo
    16 декабря 2021 в 15:25
    Спасибо за статью....ну что, какая в принципе разница сколько заработал каждый клуб, тут главное какую игру показали...Спартак отдельное спасибо за 1 место (хотя в некоторых матчах просто повезло)... Зенит в этом розыгрыше сами себе проиграли .....в первом матче если б, да кабы наш "великий" форвард рукаку вместо живота вратаря Челси, после выхода 1 в 1, на последней минуте попал бы по мячу, то вытащили бы ничью, и если б выстояли дома с Юве - вполне могли бы пободаться (единственное безвольное поражение это в Турине...ну и повезло с судьёй в Мальмё...) ....главное сыграли более-менее достойно (из такой группы реально выйти было только с третьего места....)....ну а про остальные клубы и говорить не хочется...
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    16 декабря 2021 в 15:20
    Не зарабатывать а грабить бюджет
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    16 декабря 2021 в 15:18
    Кто тебе это сказал? Значительная, часть этих денег это фактически за участие в группе ЛЧ, которое даёт первенство в рпл. А первенство в рпл это заслуга зенита на сколько %%.? Может это все таки заслуга миллера и дюкова.? Надо смотреть в корень! Фактически в ЛЧ одна победа над Мальмё и две ничьи. Всё
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    16 декабря 2021 в 15:00
    Зенит умеет зарабатывать!
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