Сэйв Селихова стоимостью 2 млн евро и 40-миллионный улов «Зенита». Сколько заработали клубы РПЛ в еврокубках

Деньги любят счет.

Осенняя часть турниров УЕФА завершена, а это значит, что настало время подвести не только спортивные итоги, но и финансовые. Успехи на футбольных полях влияют на заработки клубов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, однако бюджеты трех турниров отличаются существенно. Так, в Лиге чемпионов один только «приветственный бонус» за попадание в основную сетку турнира (групповой этап) больше, чем максимальный заработок, на который может рассчитывать победитель Лиги конференций. Получается, «Бешикташ», проигравший 6 из 6 матчей на групповой стадии Лиги чемпионов, получит более внушительную сумму, чем команда, которая в конце сезона впервые выиграет новый клубный турнир УЕФА .

Клубы РПЛ и их заработки в еврокубках

По итогам сезона-2020/21 российские клубы суммарно заработали в еврокубках рекордную сумму — 95 миллионов евро. Как им это удалось, если сезон в Европе получился провальным? Все дело в том, что Россию в Лиге чемпионов впервые представляли три команды («Зенит», «Локомотив» и «Краснодар»), а главный турнир Старого Света, как мы уже выяснили, балует своих участников вне зависимости от текущих результатов.

Прежде чем начать заглядывать в кошельки счастливых клубов РПЛ , давайте разберемся со структурой выплат за участие в еврокубках. Итак, заработок в турнирах УЕФА складывается из следующих составляющих:

1. Базовые (первоначальные) выплаты, которые полагаются клубам за участие.

2. Фиксированные выплаты за результаты — оплачиваются победы и ничьи на групповой стадии, а дальнейший заработок зависит от продвижения по сетке плей-офф.

3. Выплаты клубам согласно рейтингу их выступлений в турнирах УЕФА за последние 10 лет.

4. Телевизионный (маркетинговый) пул. Размер этих выплат невозможно точно подсчитать до завершения всех соревнований.

Важно! Из заработков всех клубов-участников Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будет удержан так называемый «ковидный» налог в размере 3%, за счет которого организация планирует восполнить финансовые потери, понесенные во время пандемии.

«Рубин» — 0.65 млн евро

Хуже всех выступил «Рубин», вылетевший после столкновения с польским «Ракувом» в квалификации Лиги конференций. Казанцы получили скромную сумму за участие в третьем квалификационном раунде и одну ничью.

«Сочи» — 0.75 млн евро

«Сочи» тоже не удалось собрать внушительную кассу — всего лишь на 100 тысяч евро больше, чем у «Рубина». «Слезы», а не заработок, даже говорить не о чем.

«Локомотив» — 6.43 млн евро

Переходим к участникам групповых стадий, здесь уже более любопытная математика. Больше половины своего гонорара «Локомотив» заработал еще в мае, когда обыграл «Крылья Советов» в финале Кубка России и получил прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы. За это «железнодорожники» получили 3.63 млн евро. Еще 2.42 миллиона составили выплаты за рейтинг, а непосредственно футболом «Локомотив» заработал всего-навсего 0.42 млн евро, что составляет 6.5% от общей суммы — две ничьи на групповой стадии Лиги Европы, каждая из которых оценивается в 210 тысяч евро. Для сравнения, победа приносит в казну 630 тысяч евро.

«Спартак» — 9.09 млн евро

У «Спартака» зеркальная картина по сравнению с «Локомотивом»: больше 50% текущего заработка «красно-белых» (цифры необязательно окончательные, ведь московский клуб сыграет в 1/8 финала Лиги Европы) — это выплаты за результаты матчей и достижение в виде первого места в группе. 4.67 млн евро из 9.09 (51.4%). У «Спартака» три победы в группе Лиги Европы (по 630 тысяч евро) и одна ничья (210 тысяч). Это 2.1 млн евро, остальные деньги в этой графе — за выход в 1/8 финала Лиги Европы и бонус за первое место.

Путь «Спартака» на первое место в группе был тернист, местами чудесен и достоин пера лучших драматургов: чего стоит только отбитый Селиховым пенальти на последних секундах решающего матча с «Легией». Кстати, этот сэйв вратаря принес «Спартаку» больше 2 миллионов евро. Если бы Александр пропустил, его клуб остался бы без победы (210 тысяч евро за ничью вместо 630 тысяч за победу) и откатился бы на третью строчку в турнирной таблице, лишившись путевки в плей-офф Лиги Европы и бонуса за первое место.

«Зенит» — 39.21 млн евро

Лига чемпионов — по-настоящему рыбное место, поэтому «Зенит», даже заняв третье место в группе, уже заработал в четыре раза больше, чем «Спартак» в Лиге Европы. На долю «Зенита» приходятся 70% от общего заработка российских клубов в еврокубках (около 56 миллионов евро).

15.64 млн евро — базовая сумма за попадание в основную сетку Лиги чемпионов, куда чемпион России получает прямую путевку.

18.2 млн евро — выплаты «Зениту» за исторические достижения, согласно клубному рейтингу за последние 10 лет.

5.37 млн евро — результаты на групповой стадии Лиги чемпионов. 2.8 млн евро «Зенит» получил за победу над «Мальме», по 930 тысяч — за ничьи с тем же «Мальме» и «Челси». Таким образом, гол Магомеда Оздоева в ворота действующих победителей Лиги чемпионов занимает достойное место рядом с сэйвом Селихова, удар стоимостью почти миллион евро, еще и «Ювентус» вывел на первое место в группе. Оставшуюся сумму «Зенит» получил в качестве бонуса за попадание в 1/16 финала Лиги Европы.

