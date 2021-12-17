Ваноли будет зарабатывать в «Спартаке» 1,5 млн евро в год

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вчера, 12:02

Сегодня итальянский специалист возглавил «Спартак».

Контракт с 49-летним тренером рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

Утверждается, что зарплата Ваноли в московском клубе составит 1,5 млн евро в год.