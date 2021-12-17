Ваноли будет зарабатывать в «Спартаке» 1,5 млн евро в год

Сегодня итальянский специалист Паоло Ваноли возглавил «Спартак».
Контракт с 49-летним тренером рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.
Утверждается, что зарплата Ваноли в московском клубе составит 1,5 млн евро в год.
Сегодня итальянский специалист Паоло Ваноли возглавил «Спартак».
Контракт с 49-летним тренером рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.
Утверждается, что зарплата Ваноли в московском клубе составит 1,5 млн евро в год.
Вопрос сколько продержится пол года или год у руля.
Вопрос сколько продержится пол года или год у руля.
Не пора ли зарплату тренеров Спартака указывать в месяцах...или неделях...
90% из них не работают такой длительный период как "год"...
Не пора ли зарплату тренеров Спартака указывать в месяцах...или неделях...
90% из них не работают такой длительный период как "год"...