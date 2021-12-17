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Ваноли будет зарабатывать в «Спартаке» 1,5 млн евро в год

вчера, 12:02

Сегодня итальянский специалист Паоло Ваноли возглавил «Спартак».

Контракт с 49-летним тренером рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

Утверждается, что зарплата Ваноли в московском клубе составит 1,5 млн евро в год.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:16
За топище - мало, за у@бище -много. Повезло - не повезло. Не понять пока.
протон
протон
вчера в 18:16
Какой год?! Размер отступных надо сразу писать.
Вопрос сколько продержится пол года или год у руля.
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:10
Не удивлюсь если он преподавал физкультуру в школе.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:07
Это официальная часть, ещё два столько в конверте, федуну не нужно налоги платить.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:58
Народ больше неустойка за расторжение контракта интересует.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:40
Это очень мало, за такое то топище! Повезло! 😜
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:11
Шварц в Динамо на первом этапе получал почти в три раза меньше
4RT
4RT
вчера в 13:10
Ты ещё проживи этот год
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:03
Можно было предположить, что раза в два больше.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:59
Ну хоть тут последователен:Скромен не только достижениями,но и претензиями.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:53
Вопрос один - сколько продлится этот тренерский цикл в "Спартаке" - до конца сезона или дольше?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:50
Лучше бы подсчитали ,сколько новых седых волос появится на наших головах за этот год из-за Федуна и его ...... ле (я)ди !!!
ОПС
ОПС
вчера в 12:45
Неплохо для пока еще непонятного тренера.
1bear
1bear
вчера в 12:43
нормальная зарплата,но не идёт в сравнение со "звёздами" Спартака
Mangur
Mangur
вчера в 12:38
За что деньги платят?
dzvinka
dzvinka ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 12:28, ред.
всмысле женат, это ее никогда не останавливало, судя по всему))) ахахаха
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:23, ред.
Оказывается он женат и детей трое. Зарема промахнулась теряет сноровку
YVG
YVG
вчера в 12:15
Сейчас о зарплате в спартаке говорить некорректно, в контракте главное неустойка.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:12
...в год...)))

Не пора ли зарплату тренеров Спартака указывать в месяцах...или неделях...
90% из них не работают такой длительный период как "год"...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 12:08
Жалкие копейки, даже Хлусевич будет получать в спартаке больше,а Кутепов вообще олигарх по сравнению с новым ГТ.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:06
Раз Федуна устраивает - пускай.
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