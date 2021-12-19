Анчелотти: «„Барселона“ не прямой конкурент „Реала“ в Примере»

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти порассуждал о борьбе за чемпионство в Примере.
Является ли «Барселона» на данный момент нашим прямым конкурентом в борьбе за титул? Нет, ведь «Севилья», «Бетис» и «Атлетико» находятся выше каталонцев в таблице.
Недавно итальянец заявил, что «Реал» может выиграть чемпионат Испании и ЛЧ в этом сезоне.
Барселона сейчас середняк и конкурент Вильярреалу за ЛЕ!
Барселона сейчас середняк и конкурент Вильярреалу за ЛЕ!
За МанСити из-за Гвардиолы или за ПСЖ? 2 типичнейших мешка, которые пыжатся, а ЛЧ взять не могут уж сколько лет
За МанСити из-за Гвардиолы или за ПСЖ? 2 типичнейших мешка, которые пыжатся, а ЛЧ взять не могут уж сколько лет
Ну а пока пусть в одиночку лидируют.
Ну а пока пусть в одиночку лидируют.