Анчелотти: «„Барселона“ не прямой конкурент „Реала“ в Примере»

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вчера, 12:13

Рулевой «Реала» порассуждал о борьбе за чемпионство в Примере.

Является ли «Барселона» на данный момент нашим прямым конкурентом в борьбе за титул? Нет, ведь «Севилья», «Бетис» и «Атлетико» находятся выше каталонцев в таблице.