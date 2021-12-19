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Анчелотти: «„Барселона“ не прямой конкурент „Реала“ в Примере»

вчера, 12:13

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти порассуждал о борьбе за чемпионство в Примере.

Является ли «Барселона» на данный момент нашим прямым конкурентом в борьбе за титул? Нет, ведь «Севилья», «Бетис» и «Атлетико» находятся выше каталонцев в таблице.

Недавно итальянец заявил, что «Реал» может выиграть чемпионат Испании и ЛЧ в этом сезоне.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
вчера в 21:52
ну и хорошо что нет!!
eleven LC
eleven LC
вчера в 20:54
Анчелотти знает что говорит
Барселона сейчас середняк и конкурент Вильярреалу за ЛЕ!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ zim289 (раскрыть)
вчера в 19:44
Ты шо, они теперь в ПСЖ. В группе Барсы не одного глора не осталось.
zim289
zim289
вчера в 18:51, ред.
Интересно, а за какой клуб теперь болеют недавние фанатики "лучшегоклубамира"? Не интересно же болеть за 7-е место в таблице.
За МанСити из-за Гвардиолы или за ПСЖ? 2 типичнейших мешка, которые пыжатся, а ЛЧ взять не могут уж сколько лет
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:24
Анчи сделал комплимент Зениту
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:26
Надеемся, что свершится так как считает папа Карло.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:47
Барса уже не кому не конкурент!
pele1981
pele1981 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:24
А чего тут думать? Выигрываешь ЛЕ и сразу в группу ЛЧ)
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:12
На сегодняшний день Барса, действительно, не прямой конкурент Реалу и это факт. Здесь Карло просто констатирует реальное положение дел, а не демонстрирует своё высокомерие. Всё верно сказал Анчи!
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:54
О какой конкуренции с Реалом может идти речь, в пору призадуматься, как пробиться в Еврокубки, не говоря уже о призах.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 13:53
Барселоне теперь не до титулов и не до конкуренции
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 13:13
Дэд конечно через чур снисходителен)
1bear
1bear
вчера в 13:03
нужно несколько лет,чтобы Барса пришла в себя и шейх богатенький...)))))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:56
У Реала вообще нет конкурентов в Примере. Атлетико вон 3 матча подряд проиграл. Бетис и Севилья не выдержат по дистанции.
Bensurr
Bensurr
вчера в 12:49
Шас у вас нет конкурентов да же Бетис сильнее Барселоны
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:46
Сейчас то уж нет, но вот во времена Гвардиолы, даже сильный Реал не особо был конкурентом для Барселоны.
Ну а пока пусть в одиночку лидируют.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:42
Уж точно не сейчас.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 12:28
Слово "прямой" вообще лишнее.
particular
particular
вчера в 12:27
Что есть, то есть... И похоже, такое состояние дел надолго...
протон
протон
вчера в 12:26
Сейчас Барса конкурент Райо Вальекано в борьбе за Лигу Европы
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