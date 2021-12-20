Булыкин: «Наши тренеры не едут работать в Европу из-за незнания языков»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера венгерского «Ференцвароша»:
Если он решил тренировать «Ференцварош», значит, это было оптимальное решение. Пожелаем ему только удачи. Наши тренеры не едут работать в Европу из-за незнания языков. Это не относится к Черчесову.
В Европе нужно доказывать всем, что ты качественный тренер, перестраиваться на новую жизнь и придумывать новую концепцию тренировок. Многие не справляются с такими трудностями.
«Ференцварош» сейчас занимает первое место в чемпионате Венгрии.
Мутко - так тот вообще наше все в заморских языках, круче Алесандра Сергеича.
Мутко - так тот вообще наше все в заморских языках, круче Алесандра Сергеича.
Хотя в Венгрии проживают Ясы -одно из аланских племен, пришедшее в XIII веке на территорию Венгрии. Также я́сами в Древней Руси называли аланов в общем.
Так что осетин с венграми я думаю общий язык найдет.
Хотя в Венгрии проживают Ясы -одно из аланских племен, пришедшее в XIII веке на территорию Венгрии. Также я́сами в Древней Руси называли аланов в общем.
Так что осетин с венграми я думаю общий язык найдет.