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Булыкин: «Наши тренеры не едут работать в Европу из-за незнания языков»

вчера, 18:24

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера венгерского «Ференцвароша»:

Если он решил тренировать «Ференцварош», значит, это было оптимальное решение. Пожелаем ему только удачи. Наши тренеры не едут работать в Европу из-за незнания языков. Это не относится к Черчесову.

В Европе нужно доказывать всем, что ты качественный тренер, перестраиваться на новую жизнь и придумывать новую концепцию тренировок. Многие не справляются с такими трудностями.

«Ференцварош» сейчас занимает первое место в чемпионате Венгрии.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 16:00
Наговаривает Булыкин на наших тренеров. Они великолепно владеют иностранными языками. Настолько, что даже тонко троллят носителей языка. Слуцкий, например, корифей, прямо так и сказал - "Asked if he would leave the Dutch club, he replied: "Only if director 86 me, then I will go out. If owner will 86 me, then of course, I will go."
Мутко - так тот вообще наше все в заморских языках, круче Алесандра Сергеича.
galem72
galem72
сегодня в 11:08
А может, потому что они там н***й никому не нужны, не?
9qrxynt7r4zz
9qrxynt7r4zz
сегодня в 02:21
И не только по этой причине
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 21:14
А мне казалось, что потому как они там просто никому не вперлись))
112910415
112910415
вчера в 20:52
категоричный Мостовой, разговорчивый Юран ... не знают языков ?!
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 20:21
А хоть кому то интересно мнение единороса?....
Futurista
Futurista
вчера в 19:54
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:29
Чушь полная. Только на вскидку: Карпин знает испанский, Колыванов и Шалимов говорят по-итальянски и категорию Про имеют, но не поступало им предложений из-за рубежа, разве что только из ближнего, но там платят мало.
Cat01
Cat01
вчера в 19:23
Это большой минус
Ironigor
Ironigor ответ LAISMEN (раскрыть)
вчера в 19:22, ред.
Благодарю тебя дружище за знание исторических фактов . ✊ Очень приятно. 👍
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:16
Главное не слово сказать, главное пальцем ткнуть.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 18:59
С хорошим немецким Черчесову было бы комфортно быть тренером в Австрии, Германии, Швейцарии. А венгерский очень сложный язык.
Хотя в Венгрии проживают Ясы -одно из аланских племен, пришедшее в XIII веке на территорию Венгрии. Также я́сами в Древней Руси называли аланов в общем.
Так что осетин с венграми я думаю общий язык найдет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:39
А что,там за ними очередь выстроилась???
cska1948
cska1948
вчера в 18:29
Можно подумать, что к нам из Европы едут тренеры знающие русский язык. Ерунда всё это! Наших тренеров просто не приглашают, вот и не едут.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:26
К нам тоже все едут только русскоговорящие , - Ганчаренко !!!)))
beefs
beefs
вчера в 18:25
нашим тренерам нечего делать за рубежом, чему они научат...
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