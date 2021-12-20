Кавазашвили: «Почему бы Черчесову не возглавить „Ференцварош“?»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова на должность главного тренера «Ференцвароша».
А почему бы и нет? Человек несколько лет проработал со сборной России. На чемпионате мира 2018 года дошел с командой до 1/4. Он не вылетел на групповой стадии к «чертовой матери», а дошел высоко. Многие тренеры национальных сборных не достигли и таких успехов. Видимо, в Венгрии знают его характер. Видимо, его фамилия озвучена агентами. Почему бы не попробовать свои силы там?
Если Черчесов справился в чемпионате Польши, почему он не справится в Венгрии? Достигнет ли он того успеха в «Ференцвароше», которого достиг в «Легии»? Это ни один человек сейчас не скажет. Время всё покажет.
- подальше от России, где имидж подорван наглым и надменным поведением;
- не надо рассказывать, что не разделяю страну и государство, в Венгрии на это все равно;
- не надо называть себя полевым командиром - ты простой наемник, как и все;
- не надо прикидываться патриотом, когда платят два миллиона забугорных денег в год - это право, смешно.
- не надо кричать, что вакцинирован "Спутником - 5" и требовать, чтобы все сняли маски;
- можно пороть на пресс-конференциях любую чушь - все будет зависеть от переводчика;
- подальше от России, где имидж подорван наглым и надменным поведением;
- не надо рассказывать, что не разделяю страну и государство, в Венгрии на это все равно;
- не надо называть себя полевым командиром - ты простой наемник, как и все;
- не надо прикидываться патриотом, когда платят два миллиона забугорных денег в год - это право, смешно.
- не надо кричать, что вакцинирован "Спутником - 5" и требовать, чтобы все сняли маски;
- можно пороть на пресс-конференциях любую чушь - все будет зависеть от переводчика;