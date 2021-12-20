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Кавазашвили: «Почему бы Черчесову не возглавить „Ференцварош“?»

вчера, 15:18

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова на должность главного тренера «Ференцвароша».

А почему бы и нет? Человек несколько лет проработал со сборной России. На чемпионате мира 2018 года дошел с командой до 1/4. Он не вылетел на групповой стадии к «чертовой матери», а дошел высоко. Многие тренеры национальных сборных не достигли и таких успехов. Видимо, в Венгрии знают его характер. Видимо, его фамилия озвучена агентами. Почему бы не попробовать свои силы там?

Если Черчесов справился в чемпионате Польши, почему он не справится в Венгрии? Достигнет ли он того успеха в «Ференцвароше», которого достиг в «Легии»? Это ни один человек сейчас не скажет. Время всё покажет.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:20
Что бы не было пожелаем удачи на новом поприще!"
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:06
Одни плюсы
- подальше от России, где имидж подорван наглым и надменным поведением;
- не надо рассказывать, что не разделяю страну и государство, в Венгрии на это все равно;
- не надо называть себя полевым командиром - ты простой наемник, как и все;
- не надо прикидываться патриотом, когда платят два миллиона забугорных денег в год - это право, смешно.
- не надо кричать, что вакцинирован "Спутником - 5" и требовать, чтобы все сняли маски;
- можно пороть на пресс-конференциях любую чушь - все будет зависеть от переводчика;
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:52
В последнее время очень часто слышим умозаключения старого анзорика, по молодости он много не говорил.
ДСА
ДСА
вчера в 15:44
Зато сможет стать чемпионом Венгрии!
jetffjbrxa39
jetffjbrxa39
вчера в 15:42
Никакой жалости у деда нет
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:40
Деда понесло
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:29
В Легии было сложнее.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:26
Каждый выбирает сам свой путь.
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