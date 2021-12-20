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Габулов: «Черчесов однозначно добьётся успеха в „Ференцвароше“»

вчера, 17:52

Экс-вратарь ЦСК Владимир Габулов отреагировал на назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ференцвароша».

Считаю, что Станислав Саламович однозначно добьется успеха в «Ференцвароше». Хороший амбициозный клуб, в Лиге чемпионов, Лиге Европы регулярно участвует. Раз руководство клуба решило сделать предложение Черчесову, то значит они ставят перед клубом и командой высокие цели и задачи. Этот очередной международный опыт будет таким же успешным, как и предыдущие.

Я считаю, что это хорошее назначение. И от всей души желаю успехов и больших побед.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:17
Симпатий к Черчесову не испытываю, но всё равно желаю УДАЧИ Россиянину.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:40
Так-то у Ференцвароша в Венгрии соперников практически нет, но Стасик сумеет развалить клуб, ему это вполне по силам.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:34
Я бы не стал так утверждать, очень сомневаюсь
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:02
Добьётся, добьётся если через пару месяцев не прогонят.
drug01
drug01
вчера в 18:21
Время покажет???
ДСА
ДСА
вчера в 18:17
Чемпионат Венгрии и без него выиграют.
shlomo
shlomo
вчера в 18:02
Ну тут палка о двух концах...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:57
Может и добьётся, а может и нет!
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