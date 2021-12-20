Габулов: «Черчесов однозначно добьётся успеха в „Ференцвароше“»

Экс-вратарь ЦСК отреагировал на назначение на пост главного тренера «Ференцвароша».

Считаю, что Станислав Саламович однозначно добьется успеха в «Ференцвароше». Хороший амбициозный клуб, в Лиге чемпионов, Лиге Европы регулярно участвует. Раз руководство клуба решило сделать предложение Черчесову, то значит они ставят перед клубом и командой высокие цели и задачи. Этот очередной международный опыт будет таким же успешным, как и предыдущие.

Я считаю, что это хорошее назначение. И от всей души желаю успехов и больших побед.