«Барселона» и МЮ поспорят за трансфер Ольмо из «РБ Лейпциг»

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вчера, 13:57

«Барселона» намерена подписать полузащитника сборной Испании и «РБ Лейпциг» в зимнее трансферное окно, утверждает El Nacional.

По информации источника, конкуренцию в борьбе за трансфер 24-летнего хавбека каталонцам составит «Манчестер Юнайтед». Утверждается, что если переход одобрит главный тренер МЮ Ральф Рангник, английский клуб сделает предложение, с которым «Барселона» не сможет конкурировать.

В ноябре Ольмо получил травму и выбыл до конца года.