«Барселона» и МЮ поспорят за трансфер Ольмо из «РБ Лейпциг»

«Барселона» намерена подписать полузащитника сборной Испании и «РБ Лейпциг» Дани Ольмо в зимнее трансферное окно, утверждает El Nacional.
По информации источника, конкуренцию в борьбе за трансфер 24-летнего хавбека каталонцам составит «Манчестер Юнайтед». Утверждается, что если переход одобрит главный тренер МЮ Ральф Рангник, английский клуб сделает предложение, с которым «Барселона» не сможет конкурировать.
В ноябре Ольмо получил травму и выбыл до конца года.
Выбирая из этих двух вариантов, Барселона кажется более подходящим местом для продолжении карьеры. Может стать там одним из лидеров, тем более что Хави будет строить молодую команду
Выбирая из этих двух вариантов, Барселона кажется более подходящим местом для продолжении карьеры. Может стать там одним из лидеров, тем более что Хави будет строить молодую команду