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«Барселона» и МЮ поспорят за трансфер Ольмо из «РБ Лейпциг»

вчера, 13:57

«Барселона» намерена подписать полузащитника сборной Испании и «РБ Лейпциг» Дани Ольмо в зимнее трансферное окно, утверждает El Nacional.

По информации источника, конкуренцию в борьбе за трансфер 24-летнего хавбека каталонцам составит «Манчестер Юнайтед». Утверждается, что если переход одобрит главный тренер МЮ Ральф Рангник, английский клуб сделает предложение, с которым «Барселона» не сможет конкурировать.

В ноябре Ольмо получил травму и выбыл до конца года.

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Все комментарии
PoliMoli
PoliMoli
вчера в 17:51
Я тоже могу поспорить с кем угодно))))))))))))))
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:21
Для чего МЮ нужен Ольмо при живом Бруно, да и ван де Бек должен получить свой шанс, думаю он не хуже испанца.
Выбирая из этих двух вариантов, Барселона кажется более подходящим местом для продолжении карьеры. Может стать там одним из лидеров, тем более что Хави будет строить молодую команду
galem72
galem72
вчера в 14:16
При всём уважении к Барсе, но она сейчас вряд ли с кем-то может поспорить в материальном плане, тем более с Юнайтед. Если только игрок прям топит с детства за каталонский клуб и готов выступать там за тонкий контракт.
drug01
drug01
вчера в 14:03
Желаем удачи
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