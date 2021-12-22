«Спартак» запретил Витории комментировать свою отставку...

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вчера, 14:52

«Спартак» включил «пункт о молчании» в соглашение о расторжении контракта с Руем Виторией.

«При расторжении контракта клуб настоял на том, что тренер не сможет публично комментировать свой уход из клуба. Запрет длится несколько месяцев. В ответ на это юристы тренера внесли „зеркальное“ требование для „Спартака“», – сообщает источник.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что адвокаты Витории запретили клубу комментировать уход тренера.