«Спартак» запретил Витории комментировать свою отставку...

«Спартак» включил «пункт о молчании» в соглашение о расторжении контракта с Руем Виторией.
«При расторжении контракта клуб настоял на том, что тренер не сможет публично комментировать свой уход из клуба. Запрет длится несколько месяцев. В ответ на это юристы тренера внесли „зеркальное“ требование для „Спартака“», – сообщает источник.
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что адвокаты Витории запретили клубу комментировать уход тренера.
- ААА!!! Боитесь, что настоящие болельщики команды поставят всех "на уши", если узнают правду! Так они и так, рано или поздно её узнают... Всё тайное, всегда становится явным! И все ваши "подковёрные" игры до добра не доведут...
- ААА!!! Боитесь, что настоящие болельщики команды поставят всех "на уши", если узнают правду! Так они и так, рано или поздно её узнают... Всё тайное, всегда становится явным! И все ваши "подковёрные" игры до добра не доведут...
думаю, ему будет, что рассказать об этом цирке
думаю, ему будет, что рассказать об этом цирке
Лично я не припомню, чтобы тренеры после увольнения сразу давали интервью "по горячим следам". В лучшем случае это происходило спустя два-три месяца, а то и дольше - так было с Аленичевым, Кононовым, Каррерой, Тедеско.
Зато свежо в памяти, как Олич рубанул правду-матку про руководство цска )))
Лично я не припомню, чтобы тренеры после увольнения сразу давали интервью "по горячим следам". В лучшем случае это происходило спустя два-три месяца, а то и дольше - так было с Аленичевым, Кононовым, Каррерой, Тедеско.
Зато свежо в памяти, как Олич рубанул правду-матку про руководство цска )))
несколько месяцев пройдет и ух Руй оторвется и расскажет всю правду-матку про Федуна, Зарему, Газпром и Путина
несколько месяцев пройдет и ух Руй оторвется и расскажет всю правду-матку про Федуна, Зарему, Газпром и Путина
Ты в реальной жизни свою свободу слова никогда не применишь т.к всегда найдутся те,у кого противоположное мнение и в 99,9% ты получишь за свои слова в морду или повестку в суд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Хватит уже писать эту ересь про понятие,которое только на бумажке и этой бумажке место в клазете!!!!!!!!!!!!!!!!
Ты в реальной жизни свою свободу слова никогда не применишь т.к всегда найдутся те,у кого противоположное мнение и в 99,9% ты получишь за свои слова в морду или повестку в суд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Хватит уже писать эту ересь про понятие,которое только на бумажке и этой бумажке место в клазете!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.soccer.ru/news/1296393/rossiya?comment=30974445comment-30974445
https://www.soccer.ru/news/1296393/rossiya?comment=30974445comment-30974445