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«Спартак» запретил Витории комментировать свою отставку

вчера, 14:52

«Спартак» включил «пункт о молчании» в соглашение о расторжении контракта с Руем Виторией.

«При расторжении контракта клуб настоял на том, что тренер не сможет публично комментировать свой уход из клуба. Запрет длится несколько месяцев. В ответ на это юристы тренера внесли „зеркальное“ требование для „Спартака“», – сообщает источник.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что адвокаты Витории запретили клубу комментировать уход тренера.

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Все комментарии
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1
сегодня в 10:04
    Хиромант
    Хиромант ответ Sparta and K один и все (раскрыть)
    вчера в 22:02
      Futurista
      Futurista
      вчера в 20:15
      А чего тут комментировать)...Спартак на 9 месте ..как говорится: "Счет на табло"...
      particular
      particular
      вчера в 19:34
      Изначально мутная ситуация может со временем обрасти пикантными подробностями, слитыми и скормленными...
      1bear
      1bear
      вчера в 18:37
      подождём,заинтриговали,видимо скоро много 62а на Спартак выльется
      Sparta and K один и все
      Sparta and K один и все ответ Хиромант (раскрыть)
      вчера в 18:19
      А кто они такие? Юридически Спартак игрушка Федуна и он может с игрушкой поступать так как он захочет. И никто ему не указ, вечно орущие болельщики нытики пусть отдыхают
      Хиромант
      Хиромант
      вчера в 18:08
      «Спартак» запретил Витории комментировать свою отставку...

      - ААА!!! Боитесь, что настоящие болельщики команды поставят всех "на уши", если узнают правду! Так они и так, рано или поздно её узнают... Всё тайное, всегда становится явным! И все ваши "подковёрные" игры до добра не доведут...
      a3r3v3
      a3r3v3
      вчера в 17:23
      Тут уже и без него все рассказали . А то что руководство долбанутое,так это все знают
      skx5fkm3db7t
      skx5fkm3db7t
      вчера в 17:16
        mat73
        mat73
        вчера в 17:15
        Глупый пункт
        dzvinka
        dzvinka
        вчера в 17:03
        эти несколько месяцев ведь... пройдут, пройдут и можно будет)))
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        вчера в 16:53
        Удивительное единодушие.
        ermak6848
        ermak6848
        вчера в 16:53
        Во даже как ...у них в СПАРТАК-е...
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        вчера в 16:35
        А разве ктото может ему запретить это делать!
        Little Caprice
        Little Caprice
        вчера в 16:33
        Одно лишь то, что Руй неоднократно повторял "придёт время, и я всё вам расскажу, говорит о многом. Видно, что у мужика до конца жизни целый багаж занимательных историй припасён, от которых его уже "распирает" :)
        radone
        radone
        вчера в 16:16
        ничего, подождём

        думаю, ему будет, что рассказать об этом цирке
        Главный судья
        Главный судья
        вчера в 16:10
        Федун и федуниха такие пупсики))) измываются над спартаком как хотят ...болелы спартака закидайте их яйцами и гнилыми помидорами хоть интернетом поржем с них)))
        makkie
        makkie
        вчера в 16:09
        Думаю, это обычная практика.
        Лично я не припомню, чтобы тренеры после увольнения сразу давали интервью "по горячим следам". В лучшем случае это происходило спустя два-три месяца, а то и дольше - так было с Аленичевым, Кононовым, Каррерой, Тедеско.

        Зато свежо в памяти, как Олич рубанул правду-матку про руководство цска )))
        lotsman
        lotsman
        вчера в 16:04
        Значит не всё чисто в этом королевстве.))
        протон
        протон
        вчера в 15:47
        Одна небезызвестная эскортница приговорила Виторию к отставке ещё до его назначения. Вряд ли есть смысл добавлять что-то новое через прессу. Все и так всё знают, и Руй в том числе.
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        вчера в 15:47
        Интересно в чём фишка этого запрета, может, что то уголовное или коррупционное, то и другое подходит федуну.
        Землянин
        Землянин ответ LOpp (раскрыть)
        вчера в 15:37, ред.
        Вряд ли он чего то расскажет. Оплату за работу и увольнение он получил. Репутацию портить себе не будет, другие клубы тоже наблюдают, что с ними будет потом после увольнения, да и по характеру он не такой. Кто не выдержал, так сразу психанул и сам ушёл, а Руй так бы и работал до конца контракта
        LOpp
        LOpp
        вчера в 15:29
        Запрет длится несколько месяцев.


        несколько месяцев пройдет и ух Руй оторвется и расскажет всю правду-матку про Федуна, Зарему, Газпром и Путина
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        вчера в 15:24
        Свободы слова в мире нет и никогда не будет!!!!!!!!!!!!!Приведите мне хоть один пример так называемой "свободы слова"!!!!!!!!!)))))))))))))))))Это понятие-эфимерно!!!!!!!!!!!!!Мы знаем,что такое свобода слова-это в лучшем случае тюрьма,в любой стране мира!!!!!!!!!!!!

        Ты в реальной жизни свою свободу слова никогда не применишь т.к всегда найдутся те,у кого противоположное мнение и в 99,9% ты получишь за свои слова в морду или повестку в суд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Хватит уже писать эту ересь про понятие,которое только на бумажке и этой бумажке место в клазете!!!!!!!!!!!!!!!!
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        вчера в 15:13
        Если бы команда ( точнее, её владелец, г-н Федун) и тренер расстались как порядочные люди, без взаимных претензий, никаких запретов не последовало бы. Но так как инициатива о расторжении контракта была со стороны владельца команды, который наложил вето, есть что-то такое в запрете, что показало бы Федуна в негативном свете и чему он не хотел огласки.
        Cat01
        Cat01
        вчера в 15:12
        Где же свобода слова
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 15:05
        Мне кажется, это личное дело Витории ...
        David Young
        David Young ответ sash71 (раскрыть)
        вчера в 15:02
        Здравствуйте. За комментарий в котором не было ни одного слова. В этой новости -
        https://www.soccer.ru/news/1296393/rossiya?comment=30974445comment-30974445
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        вчера в 14:57
        Свобода слова по Федуну. Но это только на несколько месяцев, а когда придет черед перемывать косточки Ваноли. вот тогда Руй и нагрянет! Ждем, скучно не будет!
        berda2003
        berda2003
        вчера в 14:57
        что комментировать - козлы поступают по козлиному...
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