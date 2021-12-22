В ЦСКА подвели итоги первой части сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвёл итоги первой части сезона для «армейцев».
Конечно, получилась противоречивая первая часть сезона. Но как сказал главный тренер, наверное, можно поставить четвёрку с минусом. Мы должны быть выше.
На данный момент ЦСКА занимает 4-е место в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 30 очков. Отставание от «Зенита», который является лидером турнирной таблицы, составляет 8 очков.
хорошим нападающим. Да и центр желательно усилить. Тогда и 5 можно получить.
хорошим нападающим. Да и центр желательно усилить. Тогда и 5 можно получить.
Но текущий результат не даёт повода для ликования...
Даже стакан не лезет в глотку...
Но текущий результат не даёт повода для ликования...
Даже стакан не лезет в глотку...