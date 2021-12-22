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В ЦСКА подвели итоги первой части сезона

вчера, 17:24

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвёл итоги первой части сезона для «армейцев».

Конечно, получилась противоречивая первая часть сезона. Но как сказал главный тренер, наверное, можно поставить четвёрку с минусом. Мы должны быть выше.

На данный момент ЦСКА занимает 4-е место в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 30 очков. Отставание от «Зенита», который является лидером турнирной таблицы, составляет 8 очков.

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Все комментарии
Mi6
Mi6
вчера в 21:37
Ужасный сезон
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:51
Что, уж, вместе со стаканом-то в глотку заталкивать?
протон
протон
вчера в 19:53
Нда уж... "Четверка с минусом..." За то, что случайно удержались в 4ке? За то, что каждая игра, как мучение?...
isamsn
isamsn
вчера в 19:47
Увы, но в РПЛ на сегодня только две команды среднего европейского уровня. Остальные же это полный отстой с равными турнирными возможностями.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:50
Надо работать над усилением а не оценки ставить.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:38
С таким составом даже выше головы прыгнули.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:08
Наверное мы там, где и должны были находиться по игре и качеству игроков, а может даже и выше.
LOpp
LOpp
вчера в 18:01
Прыгнули выше головы
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:54
Оценка данная АВБ 4 соответствует занимаемому месту. Срочно нужно усиление
хорошим нападающим. Да и центр желательно усилить. Тогда и 5 можно получить.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:53
Хорошо отыграли первую половину сезона. От Березуцкого ждали меньшего. Он еще молодой и неопытный тренер но пока справляется. Если будет прогрессировать дальше то из него может получиться толковый тренер.
particular
particular
вчера в 17:47
Как говорил один персонаж, - работа выполнена...
Но текущий результат не даёт повода для ликования...
Даже стакан не лезет в глотку...
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 17:43
Хм, а они на состав когда последний раз смотрели? Без Акинфеева, ЦСКА был бы не выше спартака...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:29
Не правильно перевели тренера, бывает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:25
Что то провальное...
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