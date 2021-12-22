В ЦСКА подвели итоги первой части сезона

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вчера, 17:24

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвёл итоги первой части сезона для «армейцев».

Конечно, получилась противоречивая первая часть сезона. Но как сказал главный тренер, наверное, можно поставить четвёрку с минусом. Мы должны быть выше.