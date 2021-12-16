Манчини выиграл Евро, Эмери — ЛЕ, Тедеско возглавил «РБ Лейпциг». Успехи экс-тренеров РПЛ в 2021 году

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16 декабря 2021, 21:20

Добавляем в список отслеживания Виторию.

Руй Витория ушел из «Спартака» и сразу вошел в число кандидатов на пост главного тренера «Фламенго». Португальцу желаем хорошо отдохнуть после нервной работы в Москве и получить новый вызов, наверняка еще не раз о нем услышим, а пока вспомним о других тренерах-иностранцах, в послужном списке которых есть работа в РПЛ .

Роберто Манчини (Италия) — экс-тренер «Зенита» (2017-2018)

Манчини — живое доказательство того, что все происходящее с тренером в РПЛ остается в РПЛ . Его соотечественник Массимо Каррера подарил счастливые мгновения миллионам фанатов «Спартака», выиграл долгожданный чемпионский титул, но после этого работал только в Греции и третьем итальянском дивизионе. Роберто, в свою очередь, умудрился занять с «Зенитом» пятое место в чемпионате России, после чего отправился в сборную Италии, которую в этом году сделал сильнейшей в Европе.

Правда, осень у Манчини и «Скуадра Адзурры» получилась похмельной: сначала чемпионы Европы не смогли пробиться в финал Лиги Наций, а потом упустили прямую путевку на ЧМ -2022, куда теперь будут пробиваться через стыки, где почти наверняка встретят Португалию и Роналду. Пикантная особенность неудачи сборной Италии в отборе мундиаля заключается в том, что их опередила команда с другим бывшим тренером российского клуба у руля.

Мурат Якин (Швейцария) — экс-тренер «Спартака» (2014-2015)

Как и Роберто Манчини, Мурат Якин отработал в РПЛ один полноценный сезон. И добился похожего неудовлетворительного результата: занял шестое место со «Спартаком». Зато швейцарец турецкого происхождения находил общий язык с Дзюбой, в отличие от своего итальянского коллеги, которого форвард за тренера не считает. У обоих Артем играл по половине сезона, но причины для зимних аренд в «Ростов» и «Арсенал» были разными.

После «Спартака» Якин вернулся на родину, где вроде бы не хватал звезд с неба, работая с «Шаффхаузеном», «Грассхоппером» и «Сьоном», причем преимущественно во второй лиге. Но потом в Швейцарской футбольной ассоциации прознали, что к тренерам-неудачникам из РПЛ успехи так и липнут. Мурат неожиданно стал главным тренером «Нати» перед осенними отборочными матчами ЧМ -2022, под его руководством швейцарцы одержали 4 победы, трижды сыграли вничью и завоевали прямую путевку в Катар, сенсационно опередив сборную Италии.

Унаи Эмери (Испания) — экс-тренер «Спартака» (2012)

Получивший титул «Тренеришка» в России Эмери подтвердил свой тренерский класс тремя победами в Лиге Европы с «Севильей», приглашениями из «Арсенала» и ПСЖ . За рубежом у него не очень получается, зато возвращение в Испанию получилось триумфальным. В прошлом году Эмери возглавил «Вильярреал», с которым сходу выиграл Лигу Европы, в финале его команда переиграла в серии пенальти «Манчестер Юнайтед». Международные успехи продолжились осенью: «желтая субмарина» под началом бывшего тренера «Спартака» пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, переиграв в решающей схватке «Аталанту».

Лучано Спаллетти (Италия) — экс-тренер «Зенита» (2010-2014)

Спаллетти все свои тренерские трофеи выиграл с «Зенитом», а в Италии добивался только относительных успехов с «Ромой» и «Интером». С нынешнего сезона Лучано работает в «Наполи», дела идут не хорошо и не ужасно. «Наполи» выдал старт из 8 побед в 8 стартовых турах Серии A, но из следующих 9 матчей выиграли только 3, в результате чего спустились уже на четвертую строчку. В Лиге Европы пробились в плей-офф, сыграют с «Барселоной» в 1/16 финала, но два поражения от «Спартака» на групповой стадии застряли занозой в самолюбии Спаллетти. Продолжаем наблюдение.

Мирча Луческу (Румыния) — экс-тренер «Зенита» (2016-2017)

Говорили, что Луческу сыграл в «Зените» дембельский аккорд, но румын до сих пор отказывается завершать тренерскую карьеру, хотя ему уже 76 лет. После «Зенита» Мирча поработал в сборной Турции (неудачно), а в прошлом году возглавил киевское «Динамо», что вызвало бурю негодования фанатов, ведь румын 12 лет тренировал принципиального соперника киевлян — донецкий «Шахтер», и за это время наговорил столько всего нелицеприятного про «Динамо», что можно было издать пухленькую брошюрку. Прийти в клуб с таким бэкграундом и в первый же год оформить «Золотой дубль» в Украине, отодвинув от престола «Шахтер», дорогого стоит.

Доменико Тедеско (Германия) — экс-тренер «Спартака» (2019-2021)

Весной Тедеско привел «Спартак» ко второму месту в РПЛ , после чего покинул московский клуб и вернулся в Германию, чтобы больше времени проводить с семьей. У Доменико было много предложений, но «того самого» он ждал полгода с хвостиком: «РБ Лейпциг» отправил в отставку Джесси Марша и пригласил ему на смену Тедеско. Теперь у руля одного из лучших клубов Германии тренер с опытом работы в РПЛ , которого эксперты не очень-то жаловали в России.

Одной строкой о тех, кто при деле

Бывший тренер «Локомотива» Славен Билич с начала года работает в Китае, возглавляет «Бэйцзин Гоань». А работавший с «Рубином» испанец Хави Грасия в начале декабря принял катарский «Аль-Садд», где будет тренировать Санти Касорлу и Андре Айю. Для тех, кто в танке: новый тренер «Аль-Садду» понадобился после того, как Хави отправился в «Барселону».

Экс-наставник «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску в очередной раз выиграл чемпионат Румынии с «Клужем» и передал через агента, что хочет вернуться в Россию. 15 лет назад работавший с «Сатурном» Владимир Вайсс после четырех лет в сборной Грузии вернулся на родину, где еще в мае принял братиславский «Слован», к которому присоединяется во второй раз в карьере, а не нуждающийся в представлениях Леонид Кучук летом сменил минское «Динамо» на «Рух» из Львова, с которым занимает 11-е место в чемпионате Украины.