«Спартак» выиграл еврокубковую группу впервые с 1995 года. Селихов — герой осени в Лиге Европы

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сегодня, 00:29

Оставили «Наполи» и «Лестер» позади.

Невзрачная игра

Тот случай, когда сам футбол отходит на второй план. Важен конечный результат и парочка событий, которые к нему привели. Игра в Варшаве получилась не для футбольных эстетов. «Спартак» играл строго вторым номером, позволив «Легии» владеть мячом в два раза больше, однако находящиеся в кризисе чемпионы Польши строили позиционные атаки с завидным упорством, но пешком, позволяя гостям чувствовать себя вполне комфортно.

Можно отметить, что «Легия» в каждом из таймов активнее действовала одним из флангов: до перерыва Кастрати нагружал Айртона, а во второй половине Рибейро заставлял работать Кофрие и Мозеса. Хозяева играли медленно и пресно, но и «Спартак» можно похвалить за тактически грамотную игру и уверенную позиционную оборону, а вот атака не смогла обеспечить комфортного преимущества в счете, хотя возможностей для этого было предостаточно даже при использовании такой осторожной модели.

Бакаев провел действительно хороший матч, он и подкараулил ошибку Навроки, за которую наказал голом. Зелимхан проявил себя в прессинге, выдал несколько обостряющих передач, двигал мяч вперед с помощью дриблинга. Квинси — полная противоположность, голландец испортил много перспективных атак ошибками в передачах и потерями мяча. Игнатов тоже запомнился большим количеством брака, в том числе в решающих фазах атак. Михаил стал самым бьющим игроком «Спартака» (4 удара), в первом тайме он упустил верный момент, должен был делать счет 2:0.

Огненная развязка

После гола Бакаева на 17-й минуте «Спартак» не сходил с первого места в онлайн-таблице группы «C», так как в параллельном матче «Наполи» сначала вел в счете, потом упустил преимущество в два мяча и снова заставил «Лестер» отыгрываться — 3:2. Победа в Варшаве делала «Спартак» лидером квартета в случае поражения англичан или ничьей в Неаполе. И так как футболисты группы атаки не сумели добить «Легию» вторым голом, в концовке приходилось довольствоваться скромными 1:0. Вроде бы этого и достаточно, но любой отскок, рикошет и просто несчастье отбрасывали «Спартак» с первого места на третье, из 1/8 финала Лиги Европы в стыковые матчи Лиги Конференций.

С другой стороны, именно скользкое преимущество подарило нам концовку, которую сложно будет забыть. С выходом здоровяка Пекхарта «Легия» упростила игру до забросов в штрафную, за «Спартак» стало тревожно, особенно после того, как Томаш пробил в перекладину. Но главные моменты с участием чешского форварда пришлись уже на дебри добавленного времени. Секунд за 40 до окончания последней компенсированной минуты в штрафной «Спартака» случился стык Жиго и Пекхарта, который вылился в пятиминутный просмотр видеоповторов сначала VAR -судьями, а потом и словенцем Матеем Югом. Результат мучительного ожидания — пенальти в ворота «Спартака».

Для «Легии» ничья вместо поражения ничего принципиальным образом не меняла — поляки оставались бы четвертыми, но для «Спартака» разница была огромная: первое место при 1:0, третье — если бы стало 1:1. Исполнять одиннадцатиметровый взялся Томаш Пекхарт, но через секунду его тихое имя из всех эфиров вытеснил громогласный «Селихов!» Вратарь «Спартака», еще недавно проигрывавший конкуренцию Максименко, взял второй пенальти (первый — от Джейми Варди) на групповой стадии Лиги Европы и за шиворот вытащил свою команду в плей-офф.

Селихов — главный герой «Спартака» и лучший вратарь осени в Лиге Европы

Ни один другой голкипер в Лиге Европы не оказал такого влияния на результаты своей команды, как Селихов. Если бы Александр не отразил хотя бы один из двух пенальти — от Варди или от Пекхарта, «Спартак» занял бы третье место в группе. Пропусти он в обоих случаях — здравствуй, последняя строчка. И это только пенальти, были и сэйвы в игровых моментах.

«Спартак» в ЛЕ с Максименко: 3 матча = 3 очка (1В 0Н 2П)/7 пропущенных мячей

«Спартак» в ЛЕ с Селиховым: 3 матча = 7 очков (2В 1Н 0П)/2 пропущенных мяча

А теперь сравним статистику двух вратарей, отыгравших на групповой стадии одинаковое количество матчей против одних и тех же противников.

Селихов: 87% отраженных ударов (13 из 15) + 2 отбитых пенальти/ожидаемые голы соперников = 5.8 xG

Максименко: 42% отраженных ударов (5 из 12)/ожидаемые голы соперников = 6.13 xG

При сопоставимом количестве моментов и остроты у ворот обоих вратарей посмотрите на ключевую разницу — в пропущенных мячах. Селихов сыграл определяющую роль в сенсационной победе «Спартака» в сложнейшей группе.

Только факты

3 — три года понадобилось «Спартаку», чтобы сыграть на ноль в еврокубковом матче. В последний раз такое с «красно-белыми» случалось в Лиге Европы 2018/19, когда была зафиксирована нулевая ничья в гостевом матче с «Рейнджерс».

11 — чтобы отыскать последнюю сухую победу «Спартака» в еврокубках, пришлось отправиться в 2011 год, когда москвичи под руководством Валерия Карпина дважды обыграли «Аякс» в 1/8 финала Лиги Европы — 1:0, 3:0. Гостевая победа, кстати, тоже была одержана в черной форме.

26 — впервые за четверть века с хвостиком «Спартак» занял первое место в еврокубковой группе. 26 лет назад, в сезоне 1995/96 это была Лига чемпионов и 6 побед в 6 матчах на групповой стадии. Кстати, одним из соперников наравне с «Русенборгом» и «Блэкберном» тогда была «Легия», которую «Спартак» тоже обыграл со счетом 1:0 в заключительном туре.