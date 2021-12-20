«Реал» не смог выиграть у двух худших команд Примеры, но Анчелотти всё равно счастлив

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20 декабря 2021, 12:32

«Кадис» оказался крепким орешком.

«Реал» потерял очки с 19-й и 20-й командами Примеры

Мадридский «Реал» по-прежнему первый в турнирной таблице чемпионата Испании, даже несмотря на осечку в матче с «Кадисом», который завершился со счетом 0:0. Команду Карло Анчелотти многие заранее украсили чемпионским поясом, и хотя сложно спорить с тем, что «сливочные» являются главными фаворитами Ла Лиги, на экваторе чемпионата их лидерство не выглядит очень уж уверенным. Понятное дело, не все верят в чемпионские амбиции «Севильи», но именно андалусийцы под руководством бывшего тренера «Реала» Лопетеги сейчас являются главными преследователями и конкурентами «Мадрида».

Особенно после субботней победы над действующим чемпионом — «Атлетико». «Севилья» отстает от первого места на 6 очков, но при этом имеет матч в запасе, да и вообще взаимное расположение лидеров определено результатом очного матча, в котором «Реал» выиграл 2:1, хотя уступал по ходу игры и мог упустить, казалось бы, уже вырванную победу в эндшпиле, если бы не Куртуа. У команды Анчелотти много матчей, в которых положительный результат обеспечен героическим перформансом первоклассных исполнителей при не самой аппетитной командной игре.

При этом «Мадрид» выиграл у всех клубов из своего ближнего и дальнего окружения в турнирной таблице, а все пять осечек в Примере были допущены в матчах с соперниками от 10-го места и ниже. И представьте себе, главный претендент на титул потерял очки во встречах с 19-й (0:0 с «Кадисом») и 20-й (3:3 с «Леванте»). Велик соблазн похвастаться уровнем конкуренции в Ла Лиге, но это будет слишком грубым подтягиванием базы под ответ. Скорее речь о ментальных особенностях «Реала» Анчелотти и сиюминутном стечении обстоятельств.

36 ударов по воротам «Кадиса» и рекордный перевес по владению

В Испании очень любят играть с мячом, но это не относится к «Кадису», у которого в среднем по сезону 35% владения, а в матче на «Сантьяго Бернабеу» гости лишь изредка нюхали мяч, что делает достигнутый ими результат воистину героическим. «Реал» продемонстрировал самый высокий процент владения мячом с того момент, когда такую статистику начали считать в Испании (сезон 2005/06) — 81.95%. Таким образом, у «Кадиса» мяч был 18.05%. Если учесть, что чистое игровое время составило 60 минут, то из них примерно 11 минут с мячом были «желтые».

81.95 — Real Madrid registered 81.95% of possession against Cádiz, their best tally in the same #LaLiga game since, at least, 2005/06 campaign. insufficient. pic.twitter.com/kM3uinY5Lg — OptaJose (@OptaJose) December 19, 2021

Впечатляет и соотношение ударов: 36 (9) у «Реала» против 3 (0) у «Кадиса». У «сливочных» самая роскошная ударная статистика в испанской Примере с сезона 2003/04 для команд, не сумевших забить гол. Интересен и тот факт, что в своем самом результативном матче текущего сезона (6:1 против «Мальорки») команда Карло Анчелотти нанесла в два раза меньше ударов — 18. Тогда их хватило, чтобы забить 6 раз, а теперь 36 ударов и 0 голов. Впрочем, не все упирается в цифры.

Статистика знает не всё. «Реал» не сумел найти акценты в игре

Классический случай, когда цифры способны ввести в заблуждение, если рассматривать их отдельно от футбола. Мадридцы роскошно справились с «набиванием статистики», но с основной задачей не справились — гол не забили, массированную оборону «Кадиса» не преодолели. Многие недоумевали, почему Карло Анчелотти не дает ни минуты покоя 36-летнему Модричу, выпуская его в стартовом составе, даже если «Реал» играет через три дня на четвертый или через два на третий. Матч с «Кадисом», который Лука пропустил из-за болезни (два теста на ковид дали разный результат), дал красноречивый ответ на вопрос, почему итальянец предпочитает минимизировать ротацию.

Здесь и сейчас «Реал» способен быть убийственно эффективным, только если опирается на ключевых игроков. Индивидуальное в этой команде перевешивает, резервистам не хватает самоорганизации. Перед матчем с «Кадисом» мадридцы лишились целого игрового блока: правый защитник, правый центральный защитник и правый вингер. Карвахаль вне игры из-за травмы, Модрич на самоизоляции, как и Асенсио с Родриго, у которых подтвержденный ковид. Эти потери привели в стартовый состав Лукаса Васкеса, Феде Вальверде и Эдена Азара.

К уругвайцу меньше всего вопросов — был чуть ли не самым активным на поле, пока не устал, нанес самый опасный удар «Реала» в первом тайме, а вот Азар и Васкес так и не нашли свою игру, хотя старательно изображали чужую. Лукас в любой непонятной ситуации безадресно навешивал в штрафную, в то время как Эден оказался слишком предсказуемым в своем стремлении постоянно подыгрывать, а не играть.

Вдобавок к этому у Винисиуса и Бензема выдался вечер без волшебства, а Каземиро провел неоднозначный матч. С одной стороны, бразилец закрыл воздушное пространство для «Кадиса», сведя к нулю эффективность лонг-боллов, при этом совершил катастрофические 32 потери мяча, а после неадекватного фола в центре поля мог пропустить не только матч с «Атлетиком» из-за перебора желтых карточек, но и остаток игры с «Кадисом», ведь это было близко к удалению.

32 — Casemiro had 32 possession lost against Cádiz tonight, more than in any other #LaLiga game for Real Madrid (22 vs Granada in May 2021). Wrong. pic.twitter.com/JO3SglHqrd — OptaJose (@OptaJose) December 19, 2021

Анчелотти «счастлив». Но это хорошая мина при плохом результате

Карло очень хочет выиграть чемпионат Испании, он близок к тому, чтобы собрать коллекцию титулов в топ-5 чемпионатах, чего прежде никому не удавалось. При этом итальянец помнит, что один раз ему уже прочили победу в Примере: в сезоне 2014/15 «Реал» под его руководством тоже уверенно лидировал, но растерял свое преимущество во второй половине сезона и отдал чемпионство «Барселоне».

Сейчас ситуация в турнирном смысле схожая, хотя конкуренты не выглядят такими грозными, как 7 лет назад: вместо хищных «Барсы» и «Атлетико» за спиной только «Севилья», которая держится так близко скорее на мощном оверперфоминге, который не будет вечным. В такой ситуации у любого тренера есть выбор — играть на самолюбии своей команды после осечки или мягко напоминать о целях и делать вид, что все идет по плану. Анчелотти вполне ожидаемо выбирает тактику «недавления»: