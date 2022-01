«Реал» не смог выиграть у двух худших команд Примеры, но Анчелотти всё равно счастлив

«Кадис» оказался крепким орешком.

Мадридский «Реал» по-прежнему первый в турнирной таблице чемпионата Испании, даже несмотря на осечку в матче с «Кадисом», который завершился со счетом 0:0. Команду Карло Анчелотти многие заранее украсили чемпионским поясом, и хотя сложно спорить с тем, что «сливочные» являются главными фаворитами Ла Лиги, на экваторе чемпионата их лидерство не выглядит очень уж уверенным. Понятное дело, не все верят в чемпионские амбиции «Севильи», но именно андалусийцы под руководством бывшего тренера «Реала» Лопетеги сейчас являются главными преследователями и конкурентами «Мадрида».

Особенно после субботней победы над действующим чемпионом — «Атлетико». «Севилья» отстает от первого места на 6 очков, но при этом имеет матч в запасе, да и вообще взаимное расположение лидеров определено результатом очного матча, в котором «Реал» выиграл 2:1, хотя уступал по ходу игры и мог упустить, казалось бы, уже вырванную победу в эндшпиле, если бы не Куртуа. У команды Анчелотти много матчей, в которых положительный результат обеспечен героическим перформансом первоклассных исполнителей при не самой аппетитной командной игре.

При этом «Мадрид» выиграл у всех клубов из своего ближнего и дальнего окружения в турнирной таблице, а все пять осечек в Примере были допущены в матчах с соперниками от 10-го места и ниже. И представьте себе, главный претендент на титул потерял очки во встречах с 19-й (0:0 с «Кадисом») и 20-й (3:3 с «Леванте»). Велик соблазн похвастаться уровнем конкуренции в Ла Лиге, но это будет слишком грубым подтягиванием базы под ответ. Скорее речь о ментальных особенностях «Реала» Анчелотти и сиюминутном стечении обстоятельств.

В Испании очень любят играть с мячом, но это не относится к «Кадису», у которого в среднем по сезону 35% владения, а в матче на «Сантьяго Бернабеу» гости лишь изредка нюхали мяч, что делает достигнутый ими результат воистину героическим. «Реал» продемонстрировал самый высокий процент владения мячом с того момент, когда такую статистику начали считать в Испании (сезон 2005/06) — 81.95%. Таким образом, у «Кадиса» мяч был 18.05%. Если учесть, что чистое игровое время составило 60 минут, то из них примерно 11 минут с мячом были «желтые».

