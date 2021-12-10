Неуязвимые «Бавария», «Ливерпуль» и «Аякс», неожиданный лучший бомбардир. Прощаемся с Лигой чемпионов до весны

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сегодня, 17:00

Лучшие из лучших.

Групповая стадия Лиги чемпионов завершена, позади 96 игр и 339 голов (в среднем 3.5 за игру). Количество участников сократилось вдвое — с 32 до 16. Фактически завершен полноценный турнир, который является отбором в другое соревнование — плей-офф Лиги чемпионов, который стартует через 2.5 месяца и где свои порядки. Самое время зафиксировать главные факты осени. Начнем со счастливчиков, которые продолжают борьбу.

Победители групп: «Манчестер Сити» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Лилль» (Франция), «Ювентус» (Италия).

Вторые места: «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Интер» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Челси» (Англия).

- Первым делом отмечаем трио «неуязвимых»: «Бавария», «Аякс» и «Ливерпуль» показали стопроцентный результат на групповой стадии, одержав по 6 побед в 6 встречах.

- Раз уже сказали о лучших, упомянем и худшего. Турецкий «Бешикташ» проиграл все матчи и стал единственным клубом с нулем очков по итогам группового этапа.

- Что касается представительства национальных федераций в плей-офф Лиги чемпионов, то в 1/8 финала сыграют клубы их восьми стран: Англия (4), Испания (3), Италия (2), Франция (2), Португалия (2), Германия (1), Нидерланды (1), Австрия (1).

- Австрийский клуб впервые сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. «Зальцбург» — первопроходец.

Командные результаты

Лучшая атака: «Бавария» — 22 гола. Мюнхенская машина 5 из 6 побед одержала с крупным счетом и стала самой результативной командой осени в Лиге чемпионов. В среднем Роберт и Ко забивали по 3.67 гола за игру. Второй результат показал «Аякс», наколотивший 20 мячей.

Лучшая оборона: «Бавария» и «Реал» — по 3 пропущенных мяча. И здесь «Бавария» лучшая, правда уже не в одиночку. Столь же надежно сработала в Лиге чемпионов оборона мадридского «Реала», причем самое удивительное, что «сливочные» 2 из 3 мячей пропустили в домашней встрече с «Шерифом», где сенсационно проиграли 1:2.

Доминирующий стиль: «Челси» — 65.6% владения мячом. Действующие победители Лиги чемпионов на групповой стадии контролировали мяч почти 2/3 игрового времени. И это не помогло «синим» занять первое место в группе. Удивительно, что «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы по этому показателю занимает только седьмую строчку (58.3%).

Идеальная точность: «Реал» — 90.5% точных передач. Прилежнее всего на групповой стадии ЛЧ мячом распоряжалась команда Карло Анчелотти. У «Мадрида» гроссмейстерская точность — больше 90% пасов были доведены до адресатов.

Били, бьют и будут бить: «Интер» — 118 ударов. «Нерадзурри», которым впервые за четыре сезона удалось преодолеть групповую стадию Лиги чемпионов, оказались самой бьющей командой осени. Не хватило двух ударов до среднего показателя в 20 выстрелов за игру, но 19.7 — тоже мощно.

Самые недисциплинированные: «Лилль» — 23 желтых карточки/«Атлетико» и «Порту» — по 3 удаления. Испанцы с португальцами в последнем туре оспаривали путевку в 1/8 финала, искры летели во все стороны, в лидеры по красным карточкам «Атлетико» и «Порту» вырвались после горячей очной схватки. А вот «Лилль» выиграл свой квартет и звание самой жесткой команды групповой стадии, причем футболисты французского клуба умеют остановиться у черты: на 23 желтых карточки у них ни одной красной.

Индивидуальные достижения

Лучший бомбардир: Себастиен Аллер («Аякс»; Кот-д`Ивуар) — 10 голов. У Лиги чемпионов неожиданный герой во главе списка самых результативных игроков. Себастиен Аллер забил в каждом из 6 матчей групповой стадии, обошел Роберта Левандовски и завершил год единоличным лидером ЛЧ по голам.

Лучший ассистент: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»; Португалия) — 6 результативных передач. Криштиану Роналду за уши вытащил МЮ в 1/8 финала своими голами в концовках матчей с «Вильярреалом» и «Аталантой», но и его соотечественник вложился в этот результат: Бруну отмечался ассистами в каждом из своих пяти матчей Лиги чемпионов.

Спаситель: Гиоргос Атанасиадис («Шериф»; Греция) — 27 сэйвов. «Шериф» стал сенсацией групповой стадии, набрав 7 очков в сложнейшей группе и опередив «Шахтер» в турнирной таблице. Огромное влияние на этот прекрасный командный результат оказал греческий вратарь «Шерифа», а его бенефисом стала игра на «Сантьяго Бернабеу», где Гиоргос отразил 11 ударов футболистов «Реала» и пропустил только с пенальти. Благодаря столь впечатляющей игре стал игроком недели в Лиге чемпионов.

Король дриблинга: Муми Нгамале («Янг Бойз»; Камерун) — 32 успешные обводки. Камерунец из «Янг Бойз» чаще всех успешно применял дриблинг в Лиге чемпионов, ближайшего преследователя опередил солидно: второе место занял Альфонсо Дэвис из «Баварии», чей дриблинг 20 раз заставал оппонентов врасплох.

Генератор обостряющих передач: Винисиус Жуниор («Реал»; Испания) — 20 пасов под удар. Молодой бразилец из «Мадрида» проводит вдохновенный сезон, и в Лиге чемпионов Вини не менее хорош, чем в испанской Примере. Результативными действиями шустрый вингер отметился только в матчах с «Шахтером», но угрозы воротам соперников генерировал всегда, когда был на поле. Винисиус создал 20 шансов для партнеров. Больше, чем признанные мастера этого дела Душан Тадич (19) и Бруну Фернандеш (18).