Неуязвимые «Бавария», «Ливерпуль» и «Аякс», неожиданный лучший бомбардир. Прощаемся с Лигой чемпионов до весны

Лучшие из лучших.
Групповая стадия Лиги чемпионов завершена, позади 96 игр и 339 голов (в среднем 3.5 за игру). Количество участников сократилось вдвое — с 32 до 16. Фактически завершен полноценный турнир, который является отбором в другое соревнование — плей-офф Лиги чемпионов, который стартует через 2.5 месяца и где свои порядки. Самое время зафиксировать главные факты осени. Начнем со счастливчиков, которые продолжают борьбу.
Победители групп: «Манчестер Сити» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Лилль» (Франция), «Ювентус» (Италия).
Вторые места: «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Интер» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Челси» (Англия).
- Первым делом отмечаем трио «неуязвимых»: «Бавария», «Аякс» и «Ливерпуль» показали стопроцентный результат на групповой стадии, одержав по 6 побед в 6 встречах.
- Раз уже сказали о лучших, упомянем и худшего. Турецкий «Бешикташ» проиграл все матчи и стал единственным клубом с нулем очков по итогам группового этапа.
- Что касается представительства национальных федераций в плей-офф Лиги чемпионов, то в 1/8 финала сыграют клубы их восьми стран: Англия (4), Испания (3), Италия (2), Франция (2), Португалия (2), Германия (1), Нидерланды (1), Австрия (1).
- Австрийский клуб впервые сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. «Зальцбург» — первопроходец.
Командные результаты
Лучшая атака: «Бавария» — 22 гола. Мюнхенская машина 5 из 6 побед одержала с крупным счетом и стала самой результативной командой осени в Лиге чемпионов. В среднем Роберт и Ко забивали по 3.67 гола за игру. Второй результат показал «Аякс», наколотивший 20 мячей.
Лучшая оборона: «Бавария» и «Реал» — по 3 пропущенных мяча. И здесь «Бавария» лучшая, правда уже не в одиночку. Столь же надежно сработала в Лиге чемпионов оборона мадридского «Реала», причем самое удивительное, что «сливочные» 2 из 3 мячей пропустили в домашней встрече с «Шерифом», где сенсационно проиграли 1:2.
Доминирующий стиль: «Челси» — 65.6% владения мячом. Действующие победители Лиги чемпионов на групповой стадии контролировали мяч почти 2/3 игрового времени. И это не помогло «синим» занять первое место в группе. Удивительно, что «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы по этому показателю занимает только седьмую строчку (58.3%).
Идеальная точность: «Реал» — 90.5% точных передач. Прилежнее всего на групповой стадии ЛЧ мячом распоряжалась команда Карло Анчелотти. У «Мадрида» гроссмейстерская точность — больше 90% пасов были доведены до адресатов.
Били, бьют и будут бить: «Интер» — 118 ударов. «Нерадзурри», которым впервые за четыре сезона удалось преодолеть групповую стадию Лиги чемпионов, оказались самой бьющей командой осени. Не хватило двух ударов до среднего показателя в 20 выстрелов за игру, но 19.7 — тоже мощно.
Самые недисциплинированные: «Лилль» — 23 желтых карточки/«Атлетико» и «Порту» — по 3 удаления. Испанцы с португальцами в последнем туре оспаривали путевку в 1/8 финала, искры летели во все стороны, в лидеры по красным карточкам «Атлетико» и «Порту» вырвались после горячей очной схватки. А вот «Лилль» выиграл свой квартет и звание самой жесткой команды групповой стадии, причем футболисты французского клуба умеют остановиться у черты: на 23 желтых карточки у них ни одной красной.
Индивидуальные достижения
Лучший бомбардир: Себастиен Аллер («Аякс»; Кот-д`Ивуар) — 10 голов. У Лиги чемпионов неожиданный герой во главе списка самых результативных игроков. Себастиен Аллер забил в каждом из 6 матчей групповой стадии, обошел Роберта Левандовски и завершил год единоличным лидером ЛЧ по голам.
Лучший ассистент: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»; Португалия) — 6 результативных передач. Криштиану Роналду за уши вытащил МЮ в 1/8 финала своими голами в концовках матчей с «Вильярреалом» и «Аталантой», но и его соотечественник вложился в этот результат: Бруну отмечался ассистами в каждом из своих пяти матчей Лиги чемпионов.
Спаситель: Гиоргос Атанасиадис («Шериф»; Греция) — 27 сэйвов. «Шериф» стал сенсацией групповой стадии, набрав 7 очков в сложнейшей группе и опередив «Шахтер» в турнирной таблице. Огромное влияние на этот прекрасный командный результат оказал греческий вратарь «Шерифа», а его бенефисом стала игра на «Сантьяго Бернабеу», где Гиоргос отразил 11 ударов футболистов «Реала» и пропустил только с пенальти. Благодаря столь впечатляющей игре стал игроком недели в Лиге чемпионов.
Король дриблинга: Муми Нгамале («Янг Бойз»; Камерун) — 32 успешные обводки. Камерунец из «Янг Бойз» чаще всех успешно применял дриблинг в Лиге чемпионов, ближайшего преследователя опередил солидно: второе место занял Альфонсо Дэвис из «Баварии», чей дриблинг 20 раз заставал оппонентов врасплох.
Генератор обостряющих передач: Винисиус Жуниор («Реал»; Испания) — 20 пасов под удар. Молодой бразилец из «Мадрида» проводит вдохновенный сезон, и в Лиге чемпионов Вини не менее хорош, чем в испанской Примере. Результативными действиями шустрый вингер отметился только в матчах с «Шахтером», но угрозы воротам соперников генерировал всегда, когда был на поле. Винисиус создал 20 шансов для партнеров. Больше, чем признанные мастера этого дела Душан Тадич (19) и Бруну Фернандеш (18).
Так же интересно посмотреть на Баварию. Всё же это не та команда, которая всех выносила под руководством Флика, здесь сильный клуб может отправить мюнхенцев домой. Челси будет очень тяжело защитить свой титул, могут пролететь уже в первой же стадии. А Реал и Ювентус хоть и выиграли свои группы, но дальше четвертьфинала пройти обоим будет крайне сложно, очень уж сильны сейчас английские команды.
Ну и Барселона. Без каталонцев уже и не представляется плей-офф, однако, в нынешнем их состоянии может и к лучшему, что не прошли дальше, хватит уже разгромов, пора собирать новую, голодную до побед, команду и триумфально возвращаться в элитный клуб.
Так же интересно посмотреть на Баварию. Всё же это не та команда, которая всех выносила под руководством Флика, здесь сильный клуб может отправить мюнхенцев домой. Челси будет очень тяжело защитить свой титул, могут пролететь уже в первой же стадии. А Реал и Ювентус хоть и выиграли свои группы, но дальше четвертьфинала пройти обоим будет крайне сложно, очень уж сильны сейчас английские команды.
Ну и Барселона. Без каталонцев уже и не представляется плей-офф, однако, в нынешнем их состоянии может и к лучшему, что не прошли дальше, хватит уже разгромов, пора собирать новую, голодную до побед, команду и триумфально возвращаться в элитный клуб.
PS я как всегда будут поддерживать английские клубы, да бы все вышли в плейофф ну и симпатии Аяксу.......
PS я как всегда будут поддерживать английские клубы, да бы все вышли в плейофф ну и симпатии Аяксу.......