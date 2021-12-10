Провал за провалом и статистический кошмар. «Локомотив» проиграл в Марселе

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сегодня, 08:31

«Локомотив» с двумя очками стал последним в группе Лиги Европы. «Соккер.ру» — о еще одном поражении.

Серийный провал

Кажется, скоро закончатся негативные эпитеты, которыми можно охарактеризовать игру и результат команды. Но «Локомотив» старательно к этому состоянию идет. Провал за провалом, и уже это слово не выглядит каким-то режущим глаз, хлестким. Такая характеристика кажется все более обыденной. В матче с «Марселем» «Локомотив» не наиграл даже на так называемое «достойное поражение».

Поражение с минимальным счетом, но с ощущением полного уничтожения. И «Локомотив» продолжает свою печальную еврокубковую серию. Он не знает побед в Европе на протяжении 17 матчей. За это время железнодорожники 12 раз проиграли и пять раз сыграли вничью. Уже четыре сезона подряд «Локомотив» не выходит в плей-офф еврокубков.

В последний раз это случилось в сезоне-2017/18 Лиги Европы, когда удалось добраться до 1/8 финала. В этот раз «Локомотив» занял четвертое место в группе и даже не смог протиснуться в Лигу конференций. Ужасающе выглядит все, особенно результаты при Маркусе Гисдоле, с которым «Локомотив» проводил 11-й матч.

За это время удалось одержать всего две победы: над «Сочи» и «Нижним Новгородом». Причем даже их нельзя назвать уверенными. Зато уверенно было получено шесть поражений и добыто всего три ничьих. Если это и перестройка команды, то начатая с тотального и фундаментального уничтожения.

Цифры говорят

Уже никто и не цепляется за аргументы о какой-то тактике, о схеме, о хитрой задумке, которой пока зрители, болельщики и футболисты не поняли. Все чаще возникает ощущение, что ничего этого у собранного отъехавшим на «Олд Траффорд» Ральфом Рангником коллектива ничего нет.

В матче с «Марселем», который сам не является образцом надежности и эффективности в игре, цифры снова заставляют схватиться за голову. 14:6 по ударам в сторону ворот – в пользу «Марселя», разумеется. И 5:0 по ударам в створ ворот. Не попадая в створ, рассчитывать вообще не на что. Самыми бьющими на поле оказались Жерсон и Милик – у них по четыре удара.

У «Локомотива» больше всего ударов у защитника Пабло – два. Красноречиво. Смолов нанес один удар, но на него уже никто и не надеется. Федор в последних семи матчах не сделал ни одного результативного действия. А за последние 14 игр Смолов забил лишь один мяч и не имеет даже голевых передач.

По контролю мяча также у «Локомотива» все плачевно. Он закончил игру с 30 процентами времени владения мячом. А в первом тайме вовсе было 25 процентов. А играл не против «Барселоны» в ее лучшие времена. Так что Смородская, ставившая крест на надеждах «Локомотива» перед игрой, оказалась права.

Какая-то тактика

Гисдоль признал, что призывал команду сыграть как можно компактнее, плотнее. То есть уже нет речи о тотальном прессинге и интенсивном давлении. Разуверился в исполнителях? Но и игра от глухой обороны российским клубам удается очень нечасто. В итоге «Локомотив» не имел мяча, не имел ударов в створ ворот и не имел толковых атак вовсе.

Получилось ли сыграть компактно? Посмотрите на спасения юного Худякова, чтобы убедиться, что ни о какой плотной защите и компактности речи не шло. Приказать команде сыграть компактно – это еще не значит, что все так и получится. Нужно оборону этой команды и всех остальных чему-то научить, настроить взаимодействия.

Но вышло так, что игроки «Марселя» даже не в самой торопливой своей фазе атаки проходили защиту «Локомотива» легко и непринужденно. Тогда уж лучше было бы ввязаться в открытый бой в режиме «нечего терять», как это сделал «Зенит» с «Челси». Но такое отсутствие задумки и какой-либо внятной идеи удручает еще больше.

После матча Гисдоль говорит, что попросил ребят не вешать голову, потому что они играют против большой и опытной команды. Ну, эдак вообще не стоит выходить в еврокубки. Потому что даже в самом топовом состоянии французские клубы всегда были по зубам российским и играли с ними не очень убедительно.

Так исторически сложилось в последние многие годы. Далеко ходить не нужно. Даже в первом матче с «Марселем» еще с Николичем у руля «Локомотив» взял ничью в меньшинстве. В этой же игре «Марсель» с 80-й минуты был в меньшинстве, но играл живее соперника в полном составе.

Зато опыт

Безусловно, немногочисленные защитники Гисдоля и нынешнего «Локомотива» укажут на немаловажный аспект – кадровый. Действительно, к игре с «Марселем» железнодорожники подошли максимально обескровленными. Без дисквалифицированного Баринова, без травмированных Миранчука, Магкеева, Гильерме, Анджорина, Зе Луиша, Жемалетдинова, Живоглядова.

А на исходе получаса игры еще и Камано получил травму и поле покинул. В стартовом составе появились Худяков, Ненахов, Марадишвили, Петров, Бабкин. 22-летний Ненахов – самый старший в этой компании, составившей половину состава «Локомотива». О 17-летнем вратаре Худякове нечего и говорить. Однако именно к нему, наверное, меньше всего претензий. А на замену выходили Тикнизян, Рыбчинский и Лисакович – из этого же поколения.

И если уж искать в этой бочке дегтя что-то светлое, то, пожалуй, это будет накопленный молодыми ребятами опыт. Игра в Лиге Европы на «Велодроме» независимо от результата что-то в них заложит. У некоторых из них был и другой опыт, а кто-то к основному составу редко подбирался. Может быть, когда через несколько лет Худяков станет основным вратарем сборной, а, например, Максим Петров станет разрывать фланги соперников, кто-то и вспомнит странную «эпоху» Гисдоля и бригады Рангника как источник роста этих ребят. Но пока все выглядит как мучение: команды и зрителей. И тренерские призывы выложиться на сто процентов без реальной тактической основы тут не работают.