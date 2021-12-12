«Зенит» явно проиграл второй тайм, а «Динамо» — первый. Чемпион растерялся, когда Шварц запустил прессинг

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сегодня, 16:56

В Москве ничья, а победили Дед Мороз и болельщики.

«Динамо» и качество прессинга

Задача. Для победы нужно прессинговать весь матч. Против «Зенита» в РПЛ выходишь при счете 0:1. «Динамо» стоило сразу подобрать верный градус командной борьбы. Нельзя против команды Семака встречать соперников индивидуально без подстраховки, обязательно пропустишь. Остановить юрких бразильцев и стремительного Мостового можно только через контактную борьбу, а нельзя грубить или оставаться за спиной. В итоге оказались верны многие оценки до поединка – опытные сыграли с молодыми.

Решение. Шварц сначала выбрал странный тип прессинга, осознал ошибку, внес коррективы. Стоило извлечь выводы уже после эпизода Мостового и Скопинцева. Грубости там не было, лишения возможности забить тоже, а неосторожность была. Дмитрий проиграл позицию и остался за спиной. Защитник явно пытался избежать контакта, а вингер пересекал траекторию движения Скопинцева и «оставил пятку». Такой поиск пенальти видим часто, футбольная хитрость. Карасев с подачи VAR указал на «точку», хотя кривился и сомневался. Буквоедское решение, ждём результаты голосования участников ЭСК РФС по эпизоду, как и по падению Захаряна в штрафной после перерыва. В итоге гол с пенальти не случился, Клуадиньо катнул мяч мимо. Первый тайм «Динамо» принимало неверные решения, знаменитый в этом сезоне командный прессинг появился лишь после перерыва.

«Зенит» с ложным форвардом

Задача. Раз Дзюба кормит скатов на Мальдивах, а травмированный Азмун готовится перебраться в Лион, то Семаку пришлось выбирать, кто будет замыкать передачи богатой на пасы команды? «Зенит» всегда владеет мячом, но без конкретики могли давить и не выдавить голы. Сегодня во втором тайме счет по ударам 11:2 в пользу «Динамо» — показательно.

Решение. Семак выбрал игру с ложным форвардом. Мостовой, Клаудиньо и Малком по очереди занимали место в штрафной площади. «Зенит» проскочил в контратаку, Мостовой включил Караваева, а Клаудиньо ушел от защитников и забил. Петербуржцы поставили на легковесную атаку, а «Динамо» не справилось. С другой стороны, когда Вендел и Малком травмировались, а остальные устали, атаковать было некому. Нужен третий молодой форвард в резерве, Ерохин атакующий, но хавбек.

«Динамо» без Шиманьски

Задача. Обойтись без полузащитника, который забил 5 мячей, отдал 6 голевых передач, создал рекордное для сезона в РПЛ количество моментов – 48, постоянно бил по воротам и разыгрывал стандарты. Огромная потеря для Шварца, Себастьян – ключевой футболист, расширяет пространство.

Решение. К сороковой минуте xG «Динамо» был равен 0.03. Ух, жестко. Поскольку Грулев, Захарян и Макаров отправляли самого поляка в глубину поля, то тренеры выбрали очевидный вариант. Арсен сместился глубже, а на острие появился Тюкавин. В результате больше всех моментов создал Варела. Хотя Макаров, Грулев и Захарян включились после перерыва – 5 передач под удар на всех. Вот только стандартов не хватило, а Шиманьски мастер таких подач.

«Зенит» без Дзюбы и Азмуна

Задача. В ничего не значащем для таблицы, но значимом для руководства «Газпрома» матче против клуба коллеги по контролю народного достояния – Абрамовичем, Семак потерял двух форвардов. А третьего нет, ведь зачем резерв вечному чемпиону со средним возрастом основы под 30 лет? А если без сарказма, то Дзюба и Азмун набрали 22 балла по «гол плюс пас», без них штрафная осиротела.

Решение. Семак выбрал игру с ложным нападающим вместо появления Ерохина с первых минут в роли центрального форварда. Решил, что раз Ракицкий не будет делать забросы, то нечего ставить на любимый прием. В результате команда из Санкт-Петербурга смотрелась солидно лишь до вынужденных замен. «Динамо» обрастает мышцами, но включилось не сразу. «Зенит» выжал преимущество в счете, но в концовке голосовали за ничью обеими руками. Без Дзюбы и Азмуна они слабее в атаке, нет ориентира впереди. Кроме Клаудиньо, в створ Шунина попал только 18-летний Кузнецов.

«Динамо» с Тюкавиным на острие

Задача. У Константина много неоспоримых плюсов, настырный молодой форвард, но одновременно хватает минусов. Незрелый игрок легко находит ударные позиции, но только если атак много. Плюс реализация подводит. Грулев в чужой штрафной в этом сезоне конкретнее, а появление Тюкавина изменило смысл работы атакующего трио.

Решение. Грулеву стоило вбегать в штрафную площадь чаще. А Тюкавину лучше двигаться в прессинге. Попытка надавить персонально на Чистякова не помогла «Динамо». В первом тайме был 1 неточный удар, 1 касание в чужой штрафной, а это худший показатель команды в сезоне. После перерыва пошла игра, хотя скованность сохранилась. Из 12 выстрелов 5 дошли до створа, но некоторые из неточных ударов были даже опаснее.

«Зенит» без Ракицкого в атаке

Задача. Пришлось сыграть в атаке без автора 4 ассистов, который выдал за 15 сыгранных матчей больше 130 удачных длинных передач, постоянно в последнее время исполнял стандарты и был конкретнее многих хавбеков. Ярослав также поднимал линию защиты, но это уже другой тактический вопрос.

Решение. На тактическую дилемму могло повлиять состояние «Динамо». От активности соперника рисунок Семака зависит постоянно. В зрелой тренерской фазе Сергей Богданович все чаще учитывает оппонента, и это правильно. Сегодня Барриос остался в центре, Вендел играл высоко с другими бразильцами, а Мостовой исполнил ложного форварда. Импровизация помогла, лишь пока все были свежими, «Динамо» не знало, как остановить «Зенит» в гибридной схеме между «4-4-1-1» и «4-2-3-1». А потом включился Шварц, и уже гости ничего не создали, проиграли почти все подборы. С Ракицким выход в атаку лучше, да и в защите бывает злым в РПЛ .

Итог игры. «Динамо» было в шаге от первого места

Два диаметральных тайма. Первый однозначный – победа «Зенита», солидная игра, большой визуальный разрыв в классе, перевес в счете, тактический успех Семака. Вот только все эти выводы делались с учетом того, что «Динамо» ещё не было на поле. Задачи в поединке сформулировали исходные обстоятельства – травмы, усталость и дисквалификации, а затем сработали события.

Даже до перерыва «Зенит» не играл прекрасно, чемпион выступал легко и правильно. Разные вещи, что и доказал второй тайм. «Динамо» до перерыва растерялось – 0 ударов в створ, но петербуржцы имели лишь одну меткую попытку и сразу забили. Представьте, что «Динамо» включилось после перерыва при счете 0:0. Где было бы лидерство Семака?

Получился матч о нереализованном потенциале. Успешная попытка чемпиона сохранить лидерство на фоне потерь. После матча оба тренера пойдут к руководству с одинаковой просьбой: «Хотите титул – давайте точечные трансферы». У Шварца не было людей, чтобы дожать «Зенит», а у Семака нет четвертого центрбека и форварда, который компенсирует уход сначала Азмуна, а потом и Дзюбы на пенсию.

Вот поэтому увидели ничью, которую скрасил смешной момент с Дедом Морозом – уронил гонг после удара по нему, и сделали ярче шумные фанаты. На заполненном стадионе футбол становится веселее, увидели камбэк. Без поддержки «Динамо», которое умеет выпасть из игры, вряд ли бы в нее вернулось.