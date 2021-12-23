«Челси» одержал победу над «Брентфордом» и прошёл в полуфинал Кубка Лиги

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сегодня, 00:36

«Челси» обыграл «Брентфорд» в 1/4 финала Кубка Лиги со счётом 2:0.

В первом тайме болельщики не увидели забитых голов. На 80-й минуте встречи мяч в собственные ворота отправил защитник «Брентфорда» Понтус Янссон, а на 85-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти, установив окончательный счёт в матче.

В полуфинале «Челси» может встретиться с «Тоттенхэмом», «Арсеналом» или победителем пары «Ливерпуль» — «Лестер».