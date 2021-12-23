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«Челси» одержал победу над «Брентфордом» и прошёл в полуфинал Кубка Лиги

сегодня, 00:36
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» обыграл «Брентфорд» в 1/4 финала Кубка Лиги со счётом 2:0.

В первом тайме болельщики не увидели забитых голов. На 80-й минуте встречи мяч в собственные ворота отправил защитник «Брентфорда» Понтус Янссон, а на 85-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти, установив окончательный счёт в матче.

В полуфинале «Челси» может встретиться с «Тоттенхэмом», «Арсеналом» или победителем пары «Ливерпуль» — «Лестер».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 04:58
Молодняк сегодня неплохо отыграл. Главное прошли в 1/2
Romeo 777
Romeo 777 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 04:56
У Лукаку ковид, он не принимал участия в матче, 2 недели не играет, как и другие заболевшие.
А так, в целом, он не очень хорош после возвращения в Англию
1bear
1bear
сегодня в 03:35
ожидаемая победа,хоть и нелегкая...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:27
Ну что поделать, хоть так . Зато Победа ✌, и такое бывает. Надеюсь после зимней паузы всё встанет на свои места !!! Удачи Челси !!!
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 00:41
молодые старались)
протон
протон
сегодня в 00:40
Лукаку, откровенно говоря, не радует, их с КриРо можно сравнить сегодня по вкладу в прошедшие игры команд.
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