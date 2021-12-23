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«Милан» в гостях обыграл «Эмполи»

сегодня, 00:42
ЭмполиЛоготип футбольный клуб Эмполи2 : 4Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В рамках 19-го тура итальянской Серии А «Милан» одержал гостевую победу над «Эмполи» со счетом 4:2.

Дублем в составе «Милана» отличился Франк Кессье (12’ и 42’). По голу забили защитники Алессандро Флоренци (63’) и Тео Эрнандес (69’). В составе «Эмполи» точными ударами отличился Недим Байрами – 18-я минута, а также Андреа Пинамонти на 84-й минуте встречи.

«Милан» имеет в своем активе 42 балла и занимает вторую строчку. «Эмполи» (27 очков) располагается на 9-й позиции.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 08:12
Не все так плохо у Милана.
Triem
Triem
сегодня в 06:57
Радуют! Всех с наступающим!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 01:45
Ух ты!!! И даже нет текстовой трансляции?! Ну наконец-то, дождались.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:39
с победой россонери!
протон
протон
сегодня в 00:47
Милан с победой! Ну что парни, всех с наступающим! Всем весело погулять!
Закончили календарный год на мажорной ноте.
Надеюсь, 2022 год подарит Миланистам больше поводов улыбаться и меньше страдать из-за травм основных игроков.
Сегодня игра довольно равная до гола Флора.
Но молодцы, что сумели достичь нужный результат на не самом радужном форе до игры.
Теперь на праздники, а там к Роме может Калабрия, Леау и Ребич подтянутся, что очень сильно усилит команду.
Forza Milan!!!
Всех с наступающим с ветки сериала !)
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:45
Очень хорошо!
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