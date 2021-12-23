«Милан» в гостях обыграл «Эмполи»

В рамках 19-го тура итальянской Серии А «Милан» одержал гостевую победу над «Эмполи» со счетом 4:2.
Дублем в составе «Милана» отличился Франк Кессье (12’ и 42’). По голу забили защитники Алессандро Флоренци (63’) и Тео Эрнандес (69’). В составе «Эмполи» точными ударами отличился Недим Байрами – 18-я минута, а также Андреа Пинамонти на 84-й минуте встречи.
«Милан» имеет в своем активе 42 балла и занимает вторую строчку. «Эмполи» (27 очков) располагается на 9-й позиции.
Закончили календарный год на мажорной ноте.
Надеюсь, 2022 год подарит Миланистам больше поводов улыбаться и меньше страдать из-за травм основных игроков.
Сегодня игра довольно равная до гола Флора.
Но молодцы, что сумели достичь нужный результат на не самом радужном форе до игры.
Теперь на праздники, а там к Роме может Калабрия, Леау и Ребич подтянутся, что очень сильно усилит команду.
Forza Milan!!!
Всех с наступающим с ветки сериала !)
Закончили календарный год на мажорной ноте.
Надеюсь, 2022 год подарит Миланистам больше поводов улыбаться и меньше страдать из-за травм основных игроков.
Сегодня игра довольно равная до гола Флора.
Но молодцы, что сумели достичь нужный результат на не самом радужном форе до игры.
Теперь на праздники, а там к Роме может Калабрия, Леау и Ребич подтянутся, что очень сильно усилит команду.
Forza Milan!!!
Всех с наступающим с ветки сериала !)