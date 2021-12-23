«Ливерпуль» обыграл по пенальти «Лестер» в матче Кубка Английской Лиги

В поединке ¼ финала Кубка Английской Лиги «Ливерпуль» в серии пенальти одолел «Лестер» (5:4). Основное время матча завершилось со счетом 3:3.
К 13-й минуте игры дублем успел отличиться форвард «лис» Джейми Варди. Отыграл один гол мерсисайдцев на 19-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен. 3-й гол «Лестера» в этой матче на 33-й минуте забил Джеймс Мэддисон. На 68-й минуте Диого Жота сократил отрыв в счете. Окончательный результат в этом поединке уже в компенсированное арбитром время установил нападающий Такуми Минамино.
Судьба матча решилась в серии пенальти. Здесь подопечные Юргена Клоппа оказались сильнее. Со счетом 5:4 «красные» переиграли «Лестер» и прошли в полуфинал турнира.
В параллельной встрече «Челси» пробился в полуфинал турнира.
Сегодня на стадионе 🏟 Энфилд был настоящий праздник футбола ⚽️ ! Это было настоящее представление которое держало в напряжении болельщиков обеих команд. Одни которые болели за Лестер, команда которых до шестьдесят восьмой минуты выигрывала в гостях у Ливерпуля со счётом 3:1, и уже наверное рассуждали о предстоящем полуфинальном матче и о том с кем им предстоит встретится. А другие, болельщики Ливерпуля, всё надеялись на свою любимую команду и на тренерские замены и перестановки в игре, которые бы перевернули ход этого противостояния. И они всё-таки дождались когда на шестьдесят восьмой минуте этого поистине захватывающего матча Диего Жота подарил надежду всем болельщикам Ливерпуля и сократил разрыв в счёте до минимального, счёт стал 3:2, но всё ещё в пользу гостей Лестера. Правда сказать, Лисы сами виноваты были во всём что случилось в конце матча, когда в добавленное время Минамино сравнял счёт и матч перешёл к серии пенальти, они раньше времени когда ещё счёт был в их пользу 3:1, поверили в свою победу. Но жизнь распорядилась иначе , где в серии пенальти лучшими стали игроки Ливерпуля, а героем матча стал вратарь Ливерпуля, отразивший аж два пенальти. Как говорится выигрывает сильнейший !
С Победой Ливерпуль !!! Всем Добра !!!
Сегодня на стадионе 🏟 Энфилд был настоящий праздник футбола ⚽️ ! Это было настоящее представление которое держало в напряжении болельщиков обеих команд. Одни которые болели за Лестер, команда которых до шестьдесят восьмой минуты выигрывала в гостях у Ливерпуля со счётом 3:1, и уже наверное рассуждали о предстоящем полуфинальном матче и о том с кем им предстоит встретится. А другие, болельщики Ливерпуля, всё надеялись на свою любимую команду и на тренерские замены и перестановки в игре, которые бы перевернули ход этого противостояния. И они всё-таки дождались когда на шестьдесят восьмой минуте этого поистине захватывающего матча Диего Жота подарил надежду всем болельщикам Ливерпуля и сократил разрыв в счёте до минимального, счёт стал 3:2, но всё ещё в пользу гостей Лестера. Правда сказать, Лисы сами виноваты были во всём что случилось в конце матча, когда в добавленное время Минамино сравнял счёт и матч перешёл к серии пенальти, они раньше времени когда ещё счёт был в их пользу 3:1, поверили в свою победу. Но жизнь распорядилась иначе , где в серии пенальти лучшими стали игроки Ливерпуля, а героем матча стал вратарь Ливерпуля, отразивший аж два пенальти. Как говорится выигрывает сильнейший !
С Победой Ливерпуль !!! Всем Добра !!!