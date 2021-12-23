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«Ливерпуль» обыграл по пенальти «Лестер» в матче Кубка Английской Лиги

сегодня, 00:47
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 3Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиЗакончился после серии пенальти

В поединке ¼ финала Кубка Английской Лиги «Ливерпуль» в серии пенальти одолел «Лестер» (5:4). Основное время матча завершилось со счетом 3:3.

К 13-й минуте игры дублем успел отличиться форвард «лис» Джейми Варди. Отыграл один гол мерсисайдцев на 19-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен. 3-й гол «Лестера» в этой матче на 33-й минуте забил Джеймс Мэддисон. На 68-й минуте Диого Жота сократил отрыв в счете. Окончательный результат в этом поединке уже в компенсированное арбитром время установил нападающий Такуми Минамино.

Судьба матча решилась в серии пенальти. Здесь подопечные Юргена Клоппа оказались сильнее. Со счетом 5:4 «красные» переиграли «Лестер» и прошли в полуфинал турнира.

В параллельной встрече «Челси» пробился в полуфинал турнира.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:18
Самой лучшей характеристикой напряжённого, классного матча будет та, когда говорят: "Смотрел на одном дыхании". Именно такой футбол мы вчера увидели. Футбол, когда ты боишься оторваться от экрана, чтобы сбегать на кухню и налить себе чая и тем самым пропустить что-то очень и очень интересное. А отходишь по своим делам только во время пауз, когда кому-то оказывают на поле помощь. Спасибо, англичане, за такой футбол.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:38, ред.
Такое впечатление, что Гомес специально косячил, чтобы отпустили в Виллу, в любом случае - гнать взашей молодца. Жота забил не головой - чудеса, однако
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:08
Юрке безразличен этот турнир,ну разве что финал, поэтому и ставит такой состав,как говорится была/не была. В АПЛе и ЛЧ разве что с Милданом что-то подобное вышло,правда там было давным давно всё решено.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
сегодня в 11:05
болеть можно за кого угодно(комментатору,в отличии от рефери матча),только озвучивать матч надо нейтрально - вот это высочайший профессионализм. А по скольку таких практически нет,за исключением Елагина, то надо искать безразличного комментатора,который болеет за Ахмат.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:02
ну если бы нужна была,то увидели Алисона и МоСало и Мане.ведь всё таки играли с Лестером,а не с Портландом.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 10:41, ред.
Посмотрел на составы школота против матёрых волков(ой ЛИС) и сразу было ясно,что дело пахнет жареным. Ну если бы ещё в раме стоял Алисон,то можно было на что-то расчитывать и тут влетает гол и спустя немного и второй. Качество трансляции было плохим,да и слегка притормаживала(хотя инет у меня скоростной),а тут уже и началось избиение младенцев,решил не смотреть этот слитый матч и пойти спать,но как то не спалось,не по причине футбола. Решил в кровати слегка по сёрфить и вскользь смотреть за всеми результатами. Смотрю уже 1-3,ну молодцы,хоть гол забили.Через некоторое время, вроде бы 2-3.только времени в обрез и явно не вытянуть,ведь в раме Каспер стоит,а не какой то ноунейм.А вот и Челси, вроде бы распечатали дебютанта АПЛ. Наполи никак не может отыграться с каким то аутсайдером.это не Милану на первых минутах заб ивать.Смотрю Челси уже пеналь пробивает и удачно,вот бы нам Скомину поставили на матч,может быть ничейка была..Хотя толку,ведь потом серия будет и явно не в нашу пользу.Ладно молодцы ребята,хоть лицом в грязь не ударили.
Смотрю уже 3-3,ну точно пеналь!!! Ай,нет Миномина забивает с игры, с 11 метров у него как то плохо получается,всё таки не японский Роналду.
Не смотрел я эту трансляцию,только текстовую.очень странно,что один школьник отражает удары,а второй из голкиперской династии - пропускает.Промах Самурая не в счёт,удар не был парирован.Вот так мог стать героем матча,если бы не перекладина.Но героем матча стал Келле-66 взявший пару ударов.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 10:25
печень трески является деликатесом,но мне больше по вкусу печень Язя.
112910415
112910415
сегодня в 09:54
большой футбол, большущий !
Elliada
Elliada
сегодня в 09:33
Когда Ливерпуль проигрывал, тут говорили, что Клоппу не нужна тарелка и он сливает игру. Что теперь скажите?

Спасибо Ливерпулю, что измотал Лестер. МС будет легче
протон
протон
сегодня в 09:23, ред.
Такие матчи украшают рабочую неделю! Спасибо за этот футбол
Невероятный командный дух у Ливерпуля, в какой раз убеждаюсь! Невероятная команда!
Юрген даёт шоу. Первый тайм дети играют, дают Лестеру надежду. Во втором тайме выходят пару взрослых и ломают Лестера.
Казалось бы, ничем не примечательный матч и очередной слив кубка, но и тут Ливерпуль умудрился устроить шоу)
Юрген видно этот кубок не особо хотя и нужен был. В общем молодцы!
протон
протон
сегодня в 09:20
Молодцы Ливерпуль, бились до конца! Ай-да молодцы!
Crooclin
Crooclin
сегодня в 08:30
Полуфинальные коллективы получились просто сказочными! Всем желаю удачной жеребьёвки, интересных матчей и Кубок Арсеналу!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:01
Игра была огонь!
Bensurr
Bensurr
сегодня в 02:04, ред.
Хотите увидеть настоящий футбол смотрите матчи Ливерпуля браво очередной камбэк.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:46
прекрасная , заслуженная победа Ливерпуля!
вторым составом обыграли основу лис, красавчики красные!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 01:44
Уж слишком Неценко болел за Ливер. Противно смотреть под такие комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 01:31
Малыш Келлехер был сегодня на высоте. Минамино, несмотря на незабитый послематчевый пенальти, сыграл здорово.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 01:28
Парни большие молодцы!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:19, ред.
Суперкубковый четвертьфинальный матч на Энфилде !
Сегодня на стадионе 🏟 Энфилд был настоящий праздник футбола ⚽️ ! Это было настоящее представление которое держало в напряжении болельщиков обеих команд. Одни которые болели за Лестер, команда которых до шестьдесят восьмой минуты выигрывала в гостях у Ливерпуля со счётом 3:1, и уже наверное рассуждали о предстоящем полуфинальном матче и о том с кем им предстоит встретится. А другие, болельщики Ливерпуля, всё надеялись на свою любимую команду и на тренерские замены и перестановки в игре, которые бы перевернули ход этого противостояния. И они всё-таки дождались когда на шестьдесят восьмой минуте этого поистине захватывающего матча Диего Жота подарил надежду всем болельщикам Ливерпуля и сократил разрыв в счёте до минимального, счёт стал 3:2, но всё ещё в пользу гостей Лестера. Правда сказать, Лисы сами виноваты были во всём что случилось в конце матча, когда в добавленное время Минамино сравнял счёт и матч перешёл к серии пенальти, они раньше времени когда ещё счёт был в их пользу 3:1, поверили в свою победу. Но жизнь распорядилась иначе , где в серии пенальти лучшими стали игроки Ливерпуля, а героем матча стал вратарь Ливерпуля, отразивший аж два пенальти. Как говорится выигрывает сильнейший !
С Победой Ливерпуль !!! Всем Добра !!!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 01:12
Всех Красных с победой! Очередной камбек, прям не зря Ниценко вспоминал матч против Арсенала 5-5. Келлехер просто монстр в серии пенальти, отбив, два удара.
Муслим90
Муслим90
сегодня в 01:04
После 3 гола Лестера не ждал победы, учитывая состав. Но после гола Жоты понял, что игра наша)))
L. F. С.
L. F. С.
сегодня в 01:04
Это Ливерпуль и это Энфилд. Болеть за Ливерпуль это минус нервы, плюс седые волосы и огромное, гигантское количество волшебства.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 01:02
Что-то не так.
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 01:01
    1bear
    1bear
    сегодня в 00:59
    Жаль Лестер - победа была так близко...
    протон
    протон
    сегодня в 00:53, ред.
    Вот это заруба, уж точно Клопп не сливал игру. как считают некоторые
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