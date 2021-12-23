«Ливерпуль» обыграл по пенальти «Лестер» в матче Кубка Английской Лиги

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сегодня, 00:47

В поединке ¼ финала Кубка Английской Лиги «Ливерпуль» в серии пенальти одолел «Лестер» (5:4). Основное время матча завершилось со счетом 3:3.

К 13-й минуте игры дублем успел отличиться форвард «лис» Джейми Варди. Отыграл один гол мерсисайдцев на 19-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен. 3-й гол «Лестера» в этой матче на 33-й минуте забил Джеймс Мэддисон. На 68-й минуте Диого Жота сократил отрыв в счете. Окончательный результат в этом поединке уже в компенсированное арбитром время установил нападающий Такуми Минамино.

Судьба матча решилась в серии пенальти. Здесь подопечные Юргена Клоппа оказались сильнее. Со счетом 5:4 «красные» переиграли «Лестер» и прошли в полуфинал турнира.

В параллельной встрече «Челси» пробился в полуфинал турнира.