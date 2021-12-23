«Базель» проявляет интерес к Агаларову

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вчера, 20:07

Нападающий «Уфы» попал в сферу интересов «Базеля».

Швейцарский клуб ещё не делал официальные предложения по трансферу форварда, однако обращался к представителям «Уфы», чтобы узнать о потенциальной возможности перехода игрока.

«Базель» рассматривает Агаларова в качестве замены , которым интересуется «Зенит». «Уфа» будет готова продать своего футболиста, если поступит хорошее предложение.