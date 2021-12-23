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«Базель» проявляет интерес к Агаларову

вчера, 20:07

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов попал в сферу интересов «Базеля».

Швейцарский клуб ещё не делал официальные предложения по трансферу форварда, однако обращался к представителям «Уфы», чтобы узнать о потенциальной возможности перехода игрока.

«Базель» рассматривает Агаларова в качестве замены Артуру Кабралу, которым интересуется «Зенит». «Уфа» будет готова продать своего футболиста, если поступит хорошее предложение.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:55
Базель хороший клуб для повышения в будущем!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:52
Пусть хоть в Базель, хоть куда! Главное, не оставаться деградировать в РПЛ в Зените с жирным контрактом!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:25
Конечно продадут,деньги клубу нужны.
m4aker6mnrb4
m4aker6mnrb4
сегодня в 03:49
Хорошо зарекомендовал себя
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:13
Ну да , не делали предложений , а вдруг, а может быть, если ... , то тогда конечно что-то может и сделают .
tsk116
tsk116
вчера в 23:50
Кому нибудь продадут
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 23:22
А оттуда в бундеслигу . то что надо
1bear
1bear
вчера в 23:05
пока в РПЛ не отменят лимит все мало мальски способные паспортисты будут играть тут
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 22:52
Ууууутиищеееееее.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:50
Беги пока хоть комуто нужен!
Пик
Пик
вчера в 22:41
Нужно уходить в базель
протон
протон
вчера в 21:43
Что-то я этому не верю. От слова совсем. Больше напоминает башкирские народные сказки. Под редакцией Шамиля Газизова))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:35
Если недорого, то могут и взять.
Cat01
Cat01
вчера в 20:59
Заманчивая перспектива
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:42
Агаларов игрок зависимый вряд где сразу заиграет.
DEIVID_853
DEIVID_853 ответ smolnikov (раскрыть)
вчера в 20:32
Зенит собрался расширять бразильское влияние.
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:27
Хотелось бы конкретики
DEIVID_853
DEIVID_853
вчера в 20:25
Отличный вариант. Вырваться из зоны комфорта, заматереть в европейском чемпионате, что бы потом сделать шаг дальше. Примеры Малиновского и Яремчука, которые закалились в бельгийской лиге.
Но, думаю, заманчивое русское бабло, сверкающие циферки в контракте оставят его в раздутом мыльном пузыре РПЛ, в котором можно только деградировать.
Да и сам я не верю в кавказцев в футболе, могут блистать, но не долго.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:21
Слишком жирный кусок что бы от отвалился в сторону Базеля мимо лидирующей пятёрки РПЛ
smolnikov
smolnikov
вчера в 20:18
А не проще ли Агаларова с русским паспортом сразу в Зенит?
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:11
Ну, что ж может клюнут
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