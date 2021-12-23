«Базель» проявляет интерес к Агаларову

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов попал в сферу интересов «Базеля».
Швейцарский клуб ещё не делал официальные предложения по трансферу форварда, однако обращался к представителям «Уфы», чтобы узнать о потенциальной возможности перехода игрока.
«Базель» рассматривает Агаларова в качестве замены Артуру Кабралу, которым интересуется «Зенит». «Уфа» будет готова продать своего футболиста, если поступит хорошее предложение.
Но, думаю, заманчивое русское бабло, сверкающие циферки в контракте оставят его в раздутом мыльном пузыре РПЛ, в котором можно только деградировать.
Да и сам я не верю в кавказцев в футболе, могут блистать, но не долго.
Но, думаю, заманчивое русское бабло, сверкающие циферки в контракте оставят его в раздутом мыльном пузыре РПЛ, в котором можно только деградировать.
Да и сам я не верю в кавказцев в футболе, могут блистать, но не долго.