«Дженоа» начала переговоры по трансферу Алексея Миранчука

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вчера, 20:36

Полузащитник может покинуть «Аталанту» в январе.

Предметный интерес к россиянину проявляет «Дженоа». Команда из Генуи уже начала переговоры по трансферу игрока. «Аталанта» хочет выручить с продажи Миранчука 12 млн евро плюс 3 млн евро в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Алексей провёл 12 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.