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«Дженоа» начала переговоры по трансферу Алексея Миранчука

вчера, 20:36

Полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в январе.

Предметный интерес к россиянину проявляет «Дженоа». Команда из Генуи уже начала переговоры по трансферу игрока. «Аталанта» хочет выручить с продажи Миранчука 12 млн евро плюс 3 млн евро в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Алексей провёл 12 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:41
учитывая ситуацию, лучше бы в аренду
lotsman
lotsman
сегодня в 07:49
Если Аталанта выручит за него 12 млн., это будет удачная сделка для них, поскольку держать на скамейке балласт и платить ему по контракту, не выгодно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 04:49
Неплохой вариант для Лёши.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 01:36
Главное, Миранчук должен понять - лучше в Дженоа, чем в РПЛ! Возврат в РПЛ, а конкретно в Зенит - это завершение, так толком и не развившейся, карьеры Алексея.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:16
Дженоа одной ногой в пердиве.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 00:21
Шевченко в поисках Миранчука: свой свояка видит издалека... только зачахнет он в этой беспросветной глуши да и только! Впрочем, туда ему и дорога, если не смог закрепиться в Аталанте!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:27
Видимо Миранчук впечатлил Шевченко в матче против его команды хоть и не смог отметиться результативным действием.
trimetil
trimetil ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 22:53
Это поросячий фетиш, то ромбики целуют, то штанги.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:25
летом будет целовать эмблему Зенита )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:58
Алексею необходимо игровое время, иначе идет футбольная деградация. потеряет то что имеет.
1bear
1bear
вчера в 21:57
Дженоа с ним быстрее вылетит...
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 21:57
Палыч сказал, не за те деньги ушел. А соответственно и не нужен клубу. Но дальше надо идти и развиваться
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:47
Шомуродов из Дженоа перешёл в Рому,в основе обоих команд.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:46
Давно пора было уходить,зачем просиживать штаны на лавке.
протон
протон
вчера в 21:41
Вполне могут прописать какой-то пункт вроде небольшой суммы отступных в случае вылета из Серии А.
ДСА
ДСА
вчера в 21:37
В общем продают в у ыток.
sash71
sash71
вчера в 21:32
Незнаю чем сможет Миранчук помочь падающей в бездну Дженое. Если клуб имеет желание ещё продолжать играть в Серии А то им в межсезонье нужно усиливать состав кардинально. Боссы, если у них есть денюшка, должны не пожалеть и потратится на покупку высокоотехничных футболистов. Достаточно на первое время пятерых чтобы команда начала играть в футбол, а не ту бестолковую беготню по полю, что мы видим сейчас.
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 21:30
Шевчуган уничтожил Дженоа,
Превратил крепкого середняка в беспросветного аутсайдера.
При нем команда в СЕМИ матчах набрала всего два очка и забила два мяча, скатившись на дно турнирной таблицы
Ни в коем случае не стоит Алексею идти в это болото
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:25
Круто конечно будет, если Миранчук поможет Шеве сохранить "Дженоа" в серии А. Но по крайней мере у него там игрового времени будет гораздо больше, чем в "Аталанте"
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:22
Миранчуку нужно уходить из Аталанты как не крути....
Пробиться в основу Аталанты рказалось слишком сложной задачей для Алексея, но для того, чтобы поднять уверенность в себе и получать больше игрового времени ему нужно перейти в клуб из второй половины турнирной таблицы СерииА....а будет ли это аренда и полноценный трансфер особого значения нет.
Усилит ли он Дженоа неизвестно, но игровое время будет получать больше, а для него это сейчас важнее. Главное не возвращаться в РПЛ
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:16, ред.
Рад приветствовать дружище 🤝
Специя и Венеция тоже не думают возвращаться в Серию В . Тем более что 5 - 6 очков нынче дорого стоят, да и игра Венеции больше впечатляет, ну а Специя без единого удара в створ может обыгрывать лидера чемпионата Наполи , а у Дженоа таких козырей нет . И даже Шевченко не из тех ... ! ) Поживём увидим !!!)
stanichnik
stanichnik ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:08
Доброго Здоровья!
Ещё целый круг впереди, а Специя и Венеция не далеко оторвались, тем более с первой играть уже в первой декаде января. Ещё всё можно поправить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:05
А с учетом провального старта Дженоа под руководством Шевы, это прямой путь Леши в серию В.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:04
В Серию В с гордо поднятой головой !!!)
particular
particular
вчера в 20:57
Миранчук не выглядит спасителем, а для команды, стоящей на вылет, приобретение за солидные деньги кота в мешке, тем более утопично...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:57
Появится у нас игрок в сериале В)))
shur
shur
вчера в 20:51
...к Андрюхе Шевченко, понятно!
протон
протон
вчера в 20:41
Логичнее уйти в аренду до конца сезона и если Дженоа сохранит прописку в Серии А, то потом перейти окончательно
DEIVID_853
DEIVID_853
вчера в 20:38
Я думал речь об аренде.
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