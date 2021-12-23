«Дженоа» начала переговоры по трансферу Алексея Миранчука

Полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в январе.
Предметный интерес к россиянину проявляет «Дженоа». Команда из Генуи уже начала переговоры по трансферу игрока. «Аталанта» хочет выручить с продажи Миранчука 12 млн евро плюс 3 млн евро в качестве бонусов.
В нынешнем сезоне Алексей провёл 12 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.
Пробиться в основу Аталанты рказалось слишком сложной задачей для Алексея, но для того, чтобы поднять уверенность в себе и получать больше игрового времени ему нужно перейти в клуб из второй половины турнирной таблицы СерииА....а будет ли это аренда и полноценный трансфер особого значения нет.
Усилит ли он Дженоа неизвестно, но игровое время будет получать больше, а для него это сейчас важнее. Главное не возвращаться в РПЛ
Пробиться в основу Аталанты рказалось слишком сложной задачей для Алексея, но для того, чтобы поднять уверенность в себе и получать больше игрового времени ему нужно перейти в клуб из второй половины турнирной таблицы СерииА....а будет ли это аренда и полноценный трансфер особого значения нет.
Усилит ли он Дженоа неизвестно, но игровое время будет получать больше, а для него это сейчас важнее. Главное не возвращаться в РПЛ