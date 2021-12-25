Клубы Серии А и АПЛ интересуются Дивеевым

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в одном из топ-5 чемпионатов Европы.
Интерес к футболисту «армейцев» проявляют команды из Серии А и Английской Премьер-Лиги.
ЦСКА не планирует расставаться со своим игроком в ближайшее время, однако при хорошем предложении московский клуб может продать Дивеева.
Однако если уйдёт за хорошие деньги и в хороший клуб придётся искать замену..
Удачного решения для ЦСКА этой проблемы.
Однако если уйдёт за хорошие деньги и в хороший клуб придётся искать замену..
Удачного решения для ЦСКА этой проблемы.