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Клубы Серии А и АПЛ интересуются Дивеевым

вчера, 15:53

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в одном из топ-5 чемпионатов Европы.

Интерес к футболисту «армейцев» проявляют команды из Серии А и Английской Премьер-Лиги.

ЦСКА не планирует расставаться со своим игроком в ближайшее время, однако при хорошем предложении московский клуб может продать Дивеева.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:06
Дивеев, конечно, интересный цз, но только в рамках унылой и слабой рпл. Ну а метарейтинг — в своём утином стиле. Решил поднять дух патриотизма у скрепных читателей. ))
132-357-004 21
132-357-004 21
вчера в 20:33
когда там у него контракт заканчивается? )
SHMEL
SHMEL ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 17:39
В его-то годы являться твёрдым игроком основы в команде и сборной и переоценён? Неудачная шутка.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:37
Вот этого я и боялся. Видно, что Дивей это очень хороший футболист европейского уровня, уверенный в себе и своих силах не по годам.Через год-полтора заберут его как пить дать за хорошие деньги.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:19
Даже как-то не верится, похоже на слухи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:07
Снова начинают терроризировать.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:37
Его уровень явно переоценен.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:23
Кто такие , почему не знаю !?!))) В очередь !!!)
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 16:14
Надеюсь, Милан не интересуется.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:04
Очень хороший молодой защитник, терять его очень не хотелось бы..
Однако если уйдёт за хорошие деньги и в хороший клуб придётся искать замену..
Удачного решения для ЦСКА этой проблемы.
протон
протон
вчера в 16:01
Надо бежать, в ЦСКА с тренерской чехардой пропадет пацан
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 15:56
Посмеялся вдоволь
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:54
Дивея продовать нельзя,единственный нормальный игрок!
Cat01
Cat01
вчера в 15:54
Интерес есть надо отдавать
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