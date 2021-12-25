В «Химках» сообщили об интересе к Жиркову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что подмосковный клуб интересуется бывшим защитником «Зенита» .

Юрий Валентинович — игрок высокого уровня, высокого класса. Всякий клуб хотел бы видеть его в своем составе, в том числе и мы рассматриваем подобное предложение. Все будет зависеть от условий клуба и игрока, чтобы в дальнейшем принимать какое-либо решение. Пока конкретики нет. Какого-то взаимного движения в сторону подписания футболиста пока нет.