ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

В «Химках» сообщили об интересе к Жиркову

вчера, 14:05

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что подмосковный клуб интересуется бывшим защитником «Зенита» Юрием Жирковым.

Юрий Валентинович — игрок высокого уровня, высокого класса. Всякий клуб хотел бы видеть его в своем составе, в том числе и мы рассматриваем подобное предложение. Все будет зависеть от условий клуба и игрока, чтобы в дальнейшем принимать какое-либо решение. Пока конкретики нет. Какого-то взаимного движения в сторону подписания футболиста пока нет.

Ещё одним претендентом на подписание Жиркова является «Нижний Новгород».

Все новости
Орещук: «У Захаряна есть отступные — и это не 20 млн евро»
Сегодня, 13:47 Комментарии6
СлухиГендиректор «Зенита» хочет, чтобы Дзюба остался в клубе
Сегодня, 12:10 Комментарии10
Слухи«Зенит» хочет выручить с продажи Азмуна более 3 млн евро
Сегодня, 11:56 Комментарии31
Представитель Захаряна отреагировал на слухи об интересе «Реала»
Сегодня, 11:17 Комментарии14
ЦСКА остается с Набабкиным и Васиным. Бывшего коллегу Акинфеева по амплуа отправляют в АПЛ
Сегодня, 11:05Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
СлухиСтало известно, какую сумму «Рубин» готов заплатить за трансфер Дзюбы
Сегодня, 08:20 Комментарии24
Сортировать
Все комментарии
shur
shur
вчера в 23:05
...Химки мне те ещё Анжи напоминают, хотят составом убить наповал!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:17, ред.
им бы ещё Акинфеева и братков Берёз в еврокубки.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:48
Хороший вариант для Жиркова. Надо соглашаться.
Шуnя771
Шуnя771 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 17:44
На каком транспорте?))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:22
Ну все , доигрался Жирков, уже на химию отправляют ....
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:37
А что, неплохой вариант для Юры. Нормальный там получится опытнейший ветеранский ударный кулак - Глушаков, Мамаев, Жирков. Думаю, для Химок это будет солидное усиление, как Мамаевым, так и Жирковым. Опыт должен принести стабильно положительные результаты. Ну и хотелось бы ещё посмотреть, конечно, на всё ещё действующую легенду российского футбола, обладателя Кубка УЕФА 2005 Юрия Валентиновича Жиркова! Химки - это вполне достойное завершение карьеры нашего почётного ветерана. Удачи Юрию Жиркову в Химках! Надеюсь, он там появится.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:47
Жирков еще попылит по просторам РПЛ !
1bear
1bear
вчера в 15:45
думаю,что осталось решить финансовый вопрос...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:29
Вяло рассуждает, как-то член. Тут бы бодро, резко, быстро.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:09
Уже ясно, он 2 млн. в месяц просит рублей.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:59
Жирков ещё всем покажет!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:42
пару лет еще поиграет неплохо.
Брулин
Брулин
вчера в 14:41
Вагнер Лав заинтересовал «Химки» (И. Карпов)
Mangur
Mangur
вчера в 14:25
Ему(Жиркову) давно пора окучивать грядки на даче. Стар стал.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:21
По какому вопросу интересуетесь ? Неужели перепродажи в Италию ?
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 14:14
Вам уже ни что не поможет
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:08
Химки, - " Да здравствует Пенсионный фонд России " !!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:07
Юрию лучше ехать в Нижний. В Химках собирается гоп-компания.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100