«Зенит» может подписать защитника ПСВ, если не продлит контракт с Ракицким

1640372271

вчера, 21:57

«Зенит» может подписать защитника ПСВ .

«Боскальи входит в шорт-лист „Зенита“ на случай, если не удастся договориться с Ярославом Ракицким о продлении контракта. Переговоры с украинским защитником клуб из Санкт-Петербурга собирается провести в январе. В случае неудачного завершения, руководство „Зенита“ готово выйти к ПСВ с предложением о покупке француза.

„Зенит“ давно следит за Боскальи, который по функционалу похож на Ракицкого», — сообщает источник.

Transfermarkt оценивает Оливье в 7 миллионов евро.