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«Зенит» может подписать защитника ПСВ, если не продлит контракт с Ракицким

вчера, 21:57

«Зенит» может подписать защитника ПСВ Оливье Боскальи.

«Боскальи входит в шорт-лист „Зенита“ на случай, если не удастся договориться с Ярославом Ракицким о продлении контракта. Переговоры с украинским защитником клуб из Санкт-Петербурга собирается провести в январе. В случае неудачного завершения, руководство „Зенита“ готово выйти к ПСВ с предложением о покупке француза.

„Зенит“ давно следит за Боскальи, который по функционалу похож на Ракицкого», — сообщает источник.

Transfermarkt оценивает Оливье в 7 миллионов евро.

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Все комментарии
madre_italia
madre_italia
сегодня в 08:17
Боскальи не о чём! Маленький хлипенький! В чемпионате в голландии тока и играть.... Не уровень лиги чемпионов
pe9742eqjp5s
pe9742eqjp5s
сегодня в 05:02
Лучше нового подписать...
1bear
1bear
сегодня в 02:15
конечно Ракицкий останется,хотя нужно омолаживать состав...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:27
Пришло время омолаживать состав...Дзюба,Ракицкий,Ерохин,Ловрен....уже достаточно возрастные игроки...
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:52
Руководству клуба решать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:46, ред.
Куда ему деться от такой кормушки , а другой клуб ему столько всё равно ни при каких условиях не предложит даже близко. Так что вопрос с Ракицким я думаю закрыт. Он останется в Зените !
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:39
Ракицкий, которому летом уже будет тридцать три, на восемь лет старше Боскальи, поэтому ему следует быть посговорчивее при обсуждении условий нового контракта с руководством клуба из Питера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:19
Хорошо хоть не афрофранцуз. Сейчас их больше ,чем белых...
pomor45
pomor45
вчера в 22:19
Способ демократического давления на Ракицкого.
drug01
drug01
вчера в 22:16
Это им важнее
протон
протон
вчера в 22:09
А можно оставить Ракицкого, взять Боскалью и продать Ловрена
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:00
Пусть лучьше подпишут,зачем им этот Ракицкий
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