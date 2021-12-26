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Депутат сожалеет, что футболисты РПЛ летают зимой отдыхать на Мальдивы

вчера, 17:31

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на то, что российские футболисты во время зимнего межсезонья часто отдыхают на иностранных курортах.

Если бы футболисты получали столько же денег, как и другие спортсмены, они бы не полетели на Мальдивы. Когда я была чемпионкой мира, я отправилась на море только 1 раз! После этого не летала туда. У меня не было времени и возможностей. Я не могу их осуждать, потому что у них есть семьи. Нужно понимать, что в России нет теплого субъекта. Но футболисты могли бы отдохнуть в таких прекрасных местах, как Крым или Сочи!

По моему мнению, отправляться футболистам зимой на летний курорт — не совсем правильно. Уезжать зимой на летний курорт — безрассудно. Нельзя уезжать зимой в лето. Врачи не рекомендуют это делать во время сезона. Я бы на месте футболистов никуда бы не полетела сейчас отдыхать, а уже 2 января была бы на тренировке до 31 января. У них, видимо, по-другому.

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Все комментарии
zim289
zim289
сегодня в 02:16
Ложь, лицемерие, воровство и тупость — 4 кита едра
Почему тогда их дети, внуки и любовницы живут и учатся в Италиях, Англиях и США, а отдыхают на Мальдивах и Бали? Только футболисты делают это на заработанные деньги, а едро — на бюджетные
brooks
brooks
сегодня в 01:07
Я сначала подумал, что она будет говорить, что это плохо типа для здоровья. Переезжать из зимы в лето, типа аклиматизация, резкая смена климата, типа такое изменение повлияет на игру. Но потом подумал, они же и сборы будут проводить в очень тёплых странах. В ОАЭ, Дубае. Почти месяц будут там бегать при +40. А вот потом приедут в нашу страну, где -15. А нужно играть в ЛЧ и ЛЕ. Вот тут у нас всегда случаются пробемы аклиматизацией. Но надеюсь, что прилетят в начале февраля хотя бы в Сочи. Удачи нашим в весенней части Еврокубков!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:58
Зашёл на данную ветку с одной целью...
Посмотреть кого народ больше терпеть не может...
Депутатов или наших футболистов....

Примерно поровну...
4RT
4RT
вчера в 23:18
Любят депутаты-патриоты постить со своих "огрызков", сидя в "меринах", о судьбе России
4RT
4RT ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:09
Бойтесь инициативных дураков
Знатог
Знатог
вчера в 22:58
Какие реальные полномочия имеют депутаты думы? Да никаких. А зачем тогда их так много? Сократить кол-во всяких журовых. оставить 100 шт.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 22:57, ред.
Мне интереснее, где и за чей счёт отдыхают слуги народные...
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 22:48
На иномарках тоже не стоит ездить ведь есть Жигули...
Зачем хорошее иностранное если есть помойка но своя...
Ну а что еще может озвучить единорос?
Знатог
Знатог
вчера в 22:48
Ну да, отдыхать в госдуме лучше.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:40
неужто им в Крыму отдыхать или на море Лаптевых? Может депутат перепутала времена года?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:27
А сами депутаты где отдыхают? Разве не там же?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 22:09
Какие все бедсепутатные) Они там тоже кушать хотят)
Константин Белых
Константин Белых ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:04
Я больше скажу -в думу они и 31 своих тащили (актрисулька с Универа)-так чему удивлятся..
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:01
Точно подмечено ! Вот не полюбит Валуев фигурное катание и ........))))))))
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 21:33
Отдых в Сочи сопоставим с отдыхом на мальдивах,этим летом не шикуя я платил за номер 14т в день
13 RUS
13 RUS
вчера в 21:06
Если бы не дума в футболе и не было бы таких кайфуш как герой нации и кокоши всякие...
санек002
санек002
вчера в 20:57
им всем на чукотку надо ехать!за такую игру,которую и футболом то назвать трудно!
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1
вчера в 20:54
Правильно - обнесите все колючей проволокой и будет счастье .
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1 ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 20:46, ред.
В отличие от великих футболистов Светлана Журова Чемпион Олимпийских игр и мира.
ariec93
ariec93 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:24
Кто ж эту думу выбирал? Им ничего дичь не мешает делать, большинство свое набирают все равно.
galem72
galem72
вчера в 20:19
Лживая лицемерка и типичная говорящая голова едрасни, сидящая в гос'дур'принтере только для популистских изрыганий.
vlasovca
vlasovca
вчера в 20:18
шизонутая.
ABir
ABir
вчера в 20:16
Она не смогла объяснить простым гражданам, почему из зимы в лето - это плохо
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 20:11
"Уезжать зимой на летний курорт — безрассудно. Нельзя уезжать зимой в лето" - и птицам тоже запретите на юг улетать! как посмели?!!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 20:09
Журова и остальные наши депутаты, перестаньте нести эту чушь в сми!!! это вы отменяете на несколько дней запрет на воздушное сообщение с Англией, чтобы ваши дети вернулись домой на каникулы из Лондона! это вы новогодние каникулы придумали не меньше 10ти дней чтобы отметить новый год на мальдивах и бали...футболисты хотя бы по полю бегают, а не по команде на кнопку в думе жмут😂
Навзир
Навзир
вчера в 19:42
Депутат против конечно, из за этих футболёров им на Мальдивах места не хватает, конкуренты.😂
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 19:40
Тупость просто процветает в кулуарах нашей госдуры. Вместо тупых пожеланий, ей бы следовало узнать какой сервис на нашем курорте и сколько за него дерут местные отели из за инициатив таких вот Журовых.У нас таковы налоги, что отдыхать на тех же Мальдивах за частую и дешевле и приятней во много раз чем в том же Крыму, где о сервисе вообще не слышали, а цены как в Монте Карло..)))
Triem
Triem
вчера в 19:32
Можно подумать, что депутаты честные.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:31, ред.
Понты это все. Надо же потом в инсте, что-то выложить такое, чтобы подруги, кореша, однокашники обзавидовались). Смысла нет давить на патриотизм. Миллионеры, которые тратят миллион в день навряд ли поймут, что в жизни есть другие ценности. Родник, возле которого прошло детство, которое пьешь и зубы ломит от свежести и холода. Который вспоминаешь на чужбине в +40, с кружкой кипятка воды, иначе ни как, ибо желтуха тебе обеспечена. Камень, возле, которого, ты с отцом сидел, слушая его рассказы и потом с годами ищешь этот камень, и видишь там отца, его голос, и себя пацана...
И все, это называется Родина. Думают они, что-то об подобном? И, что они будут вспоминать под старость? Песок, солнце, Мальдивы?
Каждому свое..
berda2003
berda2003
вчера в 19:28, ред.
"Я бы на месте футболистов никуда бы не полетела сейчас отдыхать..." - сообщила пи...доболка журОва находясь на мальдивах...
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