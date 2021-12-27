Бышовец: «Спроса на Дзюбу как на игрока я не вижу»

Бывший тренер сборной России прокомментировал новость о возможном переходе нападающего «Зенита» в «Рубин».

Из принципа не комментирую Дзюбу. Все вбросы о нем по типу перехода в «Рубин» — пиар-ход, рассчитанный на определенный круг лиц, к которому я не отношусь. Спроса на него как на игрока я не вижу. То он хочет играть в сборной, то не хочет. То хочет мириться с Карпиным, то нет. Это не серьезно. Есть о чем поговорить.