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Бышовец: «Спроса на Дзюбу как на игрока я не вижу»

сегодня, 14:48

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал новость о возможном переходе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Рубин».

Из принципа не комментирую Дзюбу. Все вбросы о нем по типу перехода в «Рубин» — пиар-ход, рассчитанный на определенный круг лиц, к которому я не отношусь. Спроса на него как на игрока я не вижу. То он хочет играть в сборной, то не хочет. То хочет мириться с Карпиным, то нет. Это не серьезно. Есть о чем поговорить.

Контракт 33-летнего Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:45
Фёдорович кремень, алмаз по стеклу!

Зачет от диванных экспертов.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:31
Только существенное понижение зарплаты, сможет привлечь внимание клубов РПЛ к персоне Дзюбы.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:15
С понижением зарплаты желающих найдётся
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:54
Может быть Сочи возьмет? Они любят бывших зенитовских игроков у себя собирать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:48
Если честно, игрок для РПЛ, подчеркиваю - для РПЛ - весьма неплох. В российском чемпионате всегда ценились столбы - завершители (такие как Бухаров, Погребняк и Булыкин), а по факту, как футболист, способный замкнуть прострел или навес, Дзюба благодаря высокому росту и своей специализации нападающего наверное является лучшим на сегодняшний день в чемпионате. Но несмотря на солидный возраст аппетиты у Дзюбы явно не уменьшились и вряд ли верится что командам из нижней части таблицы он будет по карману. Хотя "Рубин" способен платить ему миллион и учитывая дружеские отношения со Слуцким, Артем вполне может оказаться в Казани. Почему он не интересен командам с более солидным финансовым положением - плохой андеграунд, скандальная репутация и обязательные в будущем конфликты и проблемы, вызванные недовольством капризного форварда. Со "Спартаком", например, на данном этапе любые взаимоотношения невозможны. А для интереса от зарубежных клубов - уже безвозвратно упущено время.
Серж 129
Серж 129
сегодня в 15:40
Ну кому он нужен он всю команду зафаршмачет
Cat01
Cat01
сегодня в 15:33
Будем смотреть весной
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:25
Дзюба привык всё делать без спросу.
beefs
beefs
сегодня в 15:23
Задолбали, то Кокоша, теперь Дзюба...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:16
Прав Анатолий Фёдорович, в команды из верхней части таблицы он никому не нужен, а в нижней только Казань сможет дать ему боле менее сносную зарплату,
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:04
Анатолий нажил себе врага.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 14:57
Только Сокккерр про Дзюбу не матюхается....
3x5eetkbbx4y
3x5eetkbbx4y
сегодня в 14:55
Никому яростный кулак особо не нужен
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:53
Посмотрим что дальше будет
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