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«Всё вполне реально». Агент Сафонов — о возможном переходе Дзюбы в «Рубин»

сегодня, 09:57

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил вероятность перехода форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в «Рубин».

У Дзюбы неплохие отношения со Слуцким, для нашего чемпионата это очень хороший нападающий. Так что все вполне реально.

В последнее время Дзюба получает все меньше игрового времени. Да и отношения в Питере у него не очень сложились. В «Спартаке» стал изгоем и в «Зените» своим не стал.

Была информация, что Семак вовсе не против его ухода? А почему он должен быть против? У них явно натянутые отношения. Все же видели, как Дзюба вышел на замену и тут же забил переломный гол. А потом показывал Семаку, что я должен быть здесь, на поле. Вся страна это видела. Зачем Семаку это нужно?

Тем более ему говорят: уберешь Дзюбу – возьмем тебе какого-нибудь бразильца. Вон Клаудиньо здорово играет, приятно смотреть.

Как может отнестись к этой истории руководство клуба? Как оно может отнестись, если хороший игрок с зарплатой 3,5 млн евро сидит на лавке? Давайте я трех своих родственников посажу с хорошей зарплатой на лавку «Зенита». Понимаю, что Газпром – мечты сбываются. Но не настолько же.

Что «Рубину» делать с его зарплатой? Если Дзюба хочет играть – пойдет на понижение. Он же не молодеет.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:29
Все трубят о неизбежности перехода Дзюбы в Рубин
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 10:19
Мечты сбываются,но не у всех
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:13
То что Дзюба перейдёт в Рубин - это уже почти свершившийся факт!
drug01
drug01
сегодня в 10:08
Значит так и будет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:02
Да скоро всё будет ясно.
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