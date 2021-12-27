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Сёмин: «Многие российские вратари должны поучиться у Хайкина игре ногами»

сегодня, 10:08

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию об интересе к голкиперу «Будё-Глимт» Никите Хайкину со стороны «Зенита» и клубов АПЛ.

Хайкин — двукратный чемпион Норвегии, а норвежский футбол очень непрост для вратарей — там много игры верхом, и ты должен быть атлетом, хорошо играть на выходах.

У Никиты есть некоторые качества, которым многие российские вратари должны у него поучиться, например, игра ногами. Он многое делает для сохранения мяча, развития атаки. В этом ему нет равных не только в нашем чемпионате, но и на международном уровне. Так что интерес больших клубов к нему неслучаен.

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ДСА
ДСА
сегодня в 10:34
В России играют вратари не хуже.
Cat01
Cat01
сегодня в 10:09
Хороший пример
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