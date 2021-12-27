Сёмин: «Многие российские вратари должны поучиться у Хайкина игре ногами»

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал информацию об интересе к голкиперу «Будё-Глимт» со стороны «Зенита» и клубов АПЛ .

Хайкин — двукратный чемпион Норвегии, а норвежский футбол очень непрост для вратарей — там много игры верхом, и ты должен быть атлетом, хорошо играть на выходах.

У Никиты есть некоторые качества, которым многие российские вратари должны у него поучиться, например, игра ногами. Он многое делает для сохранения мяча, развития атаки. В этом ему нет равных не только в нашем чемпионате, но и на международном уровне. Так что интерес больших клубов к нему неслучаен.