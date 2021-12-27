Тренер сборной Польши Соуза подписал контракт с «Фламенго»

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза перебрался в чемпионат Бразилии.
Журналист Вене Касагранде сообщает, что португальский специалист подписал контракт с «Фламенго».
Соуза приступит к работе с «Фламенго» уже в следующем году. О ситуации с контрактом в сборной Польши пока не сообщается.
Напомним, что Польша и Россия сыграют в стыковом матче ЧМ-2022 в марте 2022 года.
Ранее сообщалось об интересе «Фламенго» к бывшему тренеру «Спартака».
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