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Тренер сборной Польши Соуза подписал контракт с «Фламенго»

сегодня, 15:10

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза перебрался в чемпионат Бразилии.

Журналист Вене Касагранде сообщает, что португальский специалист подписал контракт с «Фламенго».

Соуза приступит к работе с «Фламенго» уже в следующем году. О ситуации с контрактом в сборной Польши пока не сообщается.

Напомним, что Польша и Россия сыграют в стыковом матче ЧМ-2022 в марте 2022 года.

Ранее сообщалось об интересе «Фламенго» к бывшему тренеру «Спартака».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:21
А кто же их будет готовить к игре с нашими пешеходами?
Интересно, хорошо это для нас или не очень...
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 15:11
Мои поздравления!
протон
протон
сегодня в 15:11
Ээх, команданте Черчесов поторопился с венграми!
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