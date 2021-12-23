Коченков — о второй лиге: «Зарплата – 30-40 тысяч рублей в месяц. Жуть»

Голкипер «Арсенала» поделился впечатлениями от игры в низших российских дивизионах.

Да вся вторая лига – это жуть, ха-ха! Я играл в «Нижнем Новгороде», где все было нормально, но остальные выезды – это когда ты едешь в автобусе, ешь в придорожных кафе и получаешь за это небольшие деньги.

И это не тот футбол, в который играют миллионеры. Зарплата – 30-40 тысяч рублей. Не знаю, изменилось ли что-то, но в мое время было плохо.