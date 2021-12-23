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Коченков — о второй лиге: «Зарплата – 30-40 тысяч рублей в месяц. Жуть»

вчера, 14:59

Голкипер «Арсенала» Антон Коченков поделился впечатлениями от игры в низших российских дивизионах.

Да вся вторая лига – это жуть, ха-ха! Я играл в «Нижнем Новгороде», где все было нормально, но остальные выезды – это когда ты едешь в автобусе, ешь в придорожных кафе и получаешь за это небольшие деньги.

И это не тот футбол, в который играют миллионеры. Зарплата – 30-40 тысяч рублей. Не знаю, изменилось ли что-то, но в мое время было плохо.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:55
Надо же до такой степени зажраться. К тому же, их футбол и этих денег не стоит. Возникает жгучее желание возненавидеть футбол.
протон
протон
вчера в 19:53
Прикинь, так большинство страны живет!
Vintaje
Vintaje
вчера в 18:49
В Великой России половина населения получает до 30 штук при расходах на еду,одежду,технику и тд в полтора два десятка раз больше по сравнению с сша и западной европой(по соотношению цен к средней зп)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:31
Я считаю что 40 тысяч для футболиста это смешно! Надо им добавить ещё тыщ пять, шесть на придорожные кофешки,пусть хорошо питаются! 😜
makkie
makkie
вчера в 17:10
Российский футбол - бессмысленный и беспощадный.
Кто хоть немного умеет попадать по мячу, получает по 2-3 млн евро в год, остальные перебиваются копеечными суммами в ФНЛ и ПФЛ.
А футбольных успехов - кот наплакал.
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 16:17
Жуть, тут вджобываешь дённо и нощно, иногда тупо не успевая пожрать, чтобы стабильно 50-60 иметь, а эти герои мяча, проводя большую часть жизни на чилле, не обладая никакими стоящими навыками и с организацией жизни как в детском садике на 40 жалуются...
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 16:17
Так бы и ворвались в РПЛ...на автобусе и с чебуреком в руках)...
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:17
Нормальная зарплата для ничегонеланья.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:00
Зарплата 30-40 их уровню игры .... А в РПЛ по 100-150 тыс. тоже по их мастерству платил бы. А так платят им футболистам и себе в карман , себе это всем кто присосался к клубу
kasyak7
kasyak7
вчера в 15:56
С этих денег надо ещё и взятку дать ,чтоб попасть в заявку на матч
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ PoliMoli (раскрыть)
вчера в 15:55
Мы в одной стране имеем и спорт и медицину. И нельзя допускать несправедливость в оплате труда!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:45
Для кого-то и это большие деньги, тем более, что еще и кормят бесплатно.
PoliMoli
PoliMoli ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:40
Это однозначно жуть!!!
Разница между РПЛ и второй лигИ должна быть, но не до такой степени.
У нас нет футбольной индустрии, клубы сами должны зарабатывать. Должен быть баланс в бюджете, а не с народных денег таких как Газпром, РЖД и т.д.
Пока в низов проблем не решат, а именно если гос компании если так хотят спонсировать футбол, они должны академии строить для более бедных команд, чтобы те растили игроков, а не покупали всяких Халков по 50-60 млн.

По здравоохранению там да ты прав, но мы здесь спорт обсуждаем!!!
Оновтун
Оновтун
вчера в 15:34
Жуть, что российским футболистам вообще платят
xba6cykurfj5
xba6cykurfj5
вчера в 15:16
Никто и не обещал, что будет легко
particular
particular
вчера в 15:11
Зато какой стимул вырваться из этого болота...
Юнцы, по недоразумению попадающие сразу в команды РПЛ, даже не знают какого кайфа им удалось избежать... Автобусы и чебуречные были бы отличной мотивацией на всю оставшуюся жизнь...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:03
Жуть говорит эта "звезда " футбола. А врач, который спасает жизни людей, работая на полторы ставки и получая тже 30 тысяч руб это нормально? Футболист ПФЛ ценнее для страны. чем врач? Вот как искажено сознание . Платить миллионы футболистам, тем более легионерам в нищей стране, где уровень экономики чуть выше нуля, эта одна из форм воровства денег у народа.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:01
Простые люди на меньшую всю жизнь живут...
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