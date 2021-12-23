Коченков — о второй лиге: «Зарплата – 30-40 тысяч рублей в месяц. Жуть»

Голкипер «Арсенала» Антон Коченков поделился впечатлениями от игры в низших российских дивизионах.
Да вся вторая лига – это жуть, ха-ха! Я играл в «Нижнем Новгороде», где все было нормально, но остальные выезды – это когда ты едешь в автобусе, ешь в придорожных кафе и получаешь за это небольшие деньги.
И это не тот футбол, в который играют миллионеры. Зарплата – 30-40 тысяч рублей. Не знаю, изменилось ли что-то, но в мое время было плохо.
Юнцы, по недоразумению попадающие сразу в команды РПЛ, даже не знают какого кайфа им удалось избежать... Автобусы и чебуречные были бы отличной мотивацией на всю оставшуюся жизнь...
Юнцы, по недоразумению попадающие сразу в команды РПЛ, даже не знают какого кайфа им удалось избежать... Автобусы и чебуречные были бы отличной мотивацией на всю оставшуюся жизнь...
Разница между РПЛ и второй лигИ должна быть, но не до такой степени.
У нас нет футбольной индустрии, клубы сами должны зарабатывать. Должен быть баланс в бюджете, а не с народных денег таких как Газпром, РЖД и т.д.
Пока в низов проблем не решат, а именно если гос компании если так хотят спонсировать футбол, они должны академии строить для более бедных команд, чтобы те растили игроков, а не покупали всяких Халков по 50-60 млн.
По здравоохранению там да ты прав, но мы здесь спорт обсуждаем!!!
Разница между РПЛ и второй лигИ должна быть, но не до такой степени.
У нас нет футбольной индустрии, клубы сами должны зарабатывать. Должен быть баланс в бюджете, а не с народных денег таких как Газпром, РЖД и т.д.
Пока в низов проблем не решат, а именно если гос компании если так хотят спонсировать футбол, они должны академии строить для более бедных команд, чтобы те растили игроков, а не покупали всяких Халков по 50-60 млн.
По здравоохранению там да ты прав, но мы здесь спорт обсуждаем!!!