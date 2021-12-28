«Вест Хэм» готов заплатить 48 млн евро за нападающего «Байера»

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вчера, 23:04

Нападающий «Байера» может перебраться в Английскую Премьер-Лиги.

В подписании чеха заинтересован «Вест Хэм», который намерен усилить линию атаки в январе. «Молотобойцы» готовы заплатить за трансфер Шика около 48 млн евро.

В нынешнем сезоне Шик провёл 18 матчей за «Байер», записав на свой счёт 16 голов и 3 результативные передачи.