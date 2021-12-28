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«Вест Хэм» готов заплатить 48 млн евро за нападающего «Байера»

вчера, 23:04

Нападающий «Байера» Патрик Шик может перебраться в Английскую Премьер-Лиги.

В подписании чеха заинтересован «Вест Хэм», который намерен усилить линию атаки в январе. «Молотобойцы» готовы заплатить за трансфер Шика около 48 млн евро.

В нынешнем сезоне Шик провёл 18 матчей за «Байер», записав на свой счёт 16 голов и 3 результативные передачи.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:17, ред.
Лишь 1 раз за свою 116-летнюю историю Ливеркузен продал игрока дороже чем за 32 млн....
И тоже в Лондон...
А вообще с приходом шальных денег на остров...Байер за последние 3 года сбагрил в Лондон игроков (включая Шика) на 178 млн евро...
Неплохой показатель....
ДСА
ДСА
сегодня в 06:38
Такая сумма должна устроить Байер.
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 04:42
Мало. Он явно стоит дороже.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:09
Шик хороший нап,своих денег стоит!
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