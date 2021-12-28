«Вест Хэм» готов заплатить 48 млн евро за нападающего «Байера»

Нападающий «Байера» Патрик Шик может перебраться в Английскую Премьер-Лиги.
В подписании чеха заинтересован «Вест Хэм», который намерен усилить линию атаки в январе. «Молотобойцы» готовы заплатить за трансфер Шика около 48 млн евро.
В нынешнем сезоне Шик провёл 18 матчей за «Байер», записав на свой счёт 16 голов и 3 результативные передачи.
И тоже в Лондон...
А вообще с приходом шальных денег на остров...Байер за последние 3 года сбагрил в Лондон игроков (включая Шика) на 178 млн евро...
Неплохой показатель....
И тоже в Лондон...
А вообще с приходом шальных денег на остров...Байер за последние 3 года сбагрил в Лондон игроков (включая Шика) на 178 млн евро...
Неплохой показатель....