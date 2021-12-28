Миранчук может перейти в аренду с правом выкупа в «Верону»

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вчера, 19:18

«Аталанта» интересуется полузащитником «Вероны» .

Команда из Бергамо рассматривает чеха в качестве замены . Если данный переход состоится, то Барак перейдёт в «Аталанту» в конце сезона.

может стать частью сделки по трансферу Барака в «Аталанту». «Вероне» будет предложена аренда россиянина до конца сезона с правом выкупа.