ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

Миранчук может перейти в аренду с правом выкупа в «Верону»

вчера, 19:18

«Аталанта» интересуется полузащитником «Вероны» Антонином Бараком.

Команда из Бергамо рассматривает чеха в качестве замены Йосипу Иличичу. Если данный переход состоится, то Барак перейдёт в «Аталанту» в конце сезона.

Алексей Миранчук может стать частью сделки по трансферу Барака в «Аталанту». «Вероне» будет предложена аренда россиянина до конца сезона с правом выкупа.

Все новости
Слухи«Манчестер Сити» стал ещё один претендентом на трансфер Шика
Сегодня, 17:31 Комментарии2
СлухиАртём Максименко близок к трансферу в «Крылья Советов»
Сегодня, 15:11 Комментарии6
Мончи лично прилетал в Петербург уговаривать Азмуна перейти в «Севилью»
Сегодня, 14:40 Комментарии14
Слухи«Боруссия» Д хочет получить ответ от Холанда до конца февраля
Сегодня, 12:25 Комментарии8
Слухи«Барселона» договорилась о контракте с Аспиликуэтой
Сегодня, 11:56 Комментарии14
«Ростов» подпишет полузащитника минского «Динамо»
Сегодня, 11:05 Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
8k6j7ycu3keb
8k6j7ycu3keb
сегодня в 03:10
Так оно и будет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:47
Нельзя было просто в отпуске съездить посмотреть итальянские провинции....
Смысл годами там сидеть ...на лавке...с меньшим окладом чем в РПЛ....
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:15
Аталанта сама не знает кого потеряет
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 20:12
Странно как-то Аталанта пытается усилиться, игроками, которые так и не сделали качественного скачка вперёд. Видимо, надеются, что он в Бергамо случится. Барак в нынешнем сезоне хорош, но ему уже 27.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:12
Это хороший вариант.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:34
Леха потолок поймал
протон
протон
вчера в 19:31
- Аталанта может отдать Миранчука в аренду «Вероне» в рамках сделки по Бараку

- Обаме?

- Ну типа.
shlomo
shlomo
вчера в 19:19
Жаль, что Алексей стал разменной монетой
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100