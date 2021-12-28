Миранчук может перейти в аренду с правом выкупа в «Верону»

«Аталанта» интересуется полузащитником «Вероны» Антонином Бараком.
Команда из Бергамо рассматривает чеха в качестве замены Йосипу Иличичу. Если данный переход состоится, то Барак перейдёт в «Аталанту» в конце сезона.
Алексей Миранчук может стать частью сделки по трансферу Барака в «Аталанту». «Вероне» будет предложена аренда россиянина до конца сезона с правом выкупа.
Смысл годами там сидеть ...на лавке...с меньшим окладом чем в РПЛ....
Смысл годами там сидеть ...на лавке...с меньшим окладом чем в РПЛ....
- Обаме?
- Ну типа.
- Обаме?
- Ну типа.