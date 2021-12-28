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«Челси» может арендовать Диня на замену Чилуэллу

вчера, 20:21

Защитник «Эвертона» Люка Динь может покинуть команду в январе. В услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Челси».

«Аристократы» рассматривают кандидатуру Диня в качестве замены Бенжамину Чилуэллу, который до конца сезона не поможет своей команде из-за травмы колена.

В текущем сезоне Динь провёл 13 поединков в АПЛ в футболке «ирисок».

Напомним, Чилуэлл получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (4:0). У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Игроку в ближайшее время предстоит операция.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:24
Нужен кто-то слева, с Алонсо далеко не уедем. Либо Эмерсона возвращать с аренды.
drug01
drug01
вчера в 20:34
Это будет хорошо
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