«Челси» может арендовать Диня на замену Чилуэллу

Защитник «Эвертона» Люка Динь может покинуть команду в январе. В услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Челси».
«Аристократы» рассматривают кандидатуру Диня в качестве замены Бенжамину Чилуэллу, который до конца сезона не поможет своей команде из-за травмы колена.
В текущем сезоне Динь провёл 13 поединков в АПЛ в футболке «ирисок».
Напомним, Чилуэлл получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (4:0). У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Игроку в ближайшее время предстоит операция.