«Челси» может арендовать Диня на замену Чилуэллу

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вчера, 20:21

Защитник «Эвертона» может покинуть команду в январе. В услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Челси».

«Аристократы» рассматривают кандидатуру Диня в качестве замены , который до конца сезона не поможет своей команде из-за травмы колена.

В текущем сезоне Динь провёл 13 поединков в АПЛ в футболке «ирисок».

Напомним, Чилуэлл получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (4:0). У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Игроку в ближайшее время предстоит операция.