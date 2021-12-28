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«Барселона» хочет летом бесплатно подписать двух игроков «Челси»

вчера, 22:27

Каталонская «Барселона» хочет летом бесплатно подписать Сесара Аспиликуэту и Андреаса Кристенсена из «Челси».

По информации СМИ, оба игрока заинтересованы в переходе в каталонскую команду, поэтому отклоняют предложения «аристократов» о продлении контракта. У испанца и датчанина соглашения с «аристократами» истекают летом 2022 года.

Аспиликуэта играет за «Челси» с 2012 года. В текущем сезоне испанский защитник в 12 матчах АПЛ отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает защитника в 11 млн евро.

Кристенсен является воспитанником «синих» и выступает за главную команду с 2014 года. В текущем розыгрыше АПЛ он сыграл в 12 поединках и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.

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Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
сегодня в 15:41
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Romeo 777 (раскрыть)
    сегодня в 11:06, ред.
    У вас там у пол команды заканчивается контракт что ли ? Я давно не видел у топ клуба такую безграмотную политику .Нормальные клубы за два - три года продлевают контракты ,а не дожидаются окончания ,конечно так футболисты будут торговаться ,потому что конкуренты и за ненадобности тратится на трансферы ,предлагать будут более высокую ЗП. За 2-3 года не продлил контракт с футболистом надо пробовать за хорошие деньги и искать замену
    протон
    протон
    сегодня в 08:48
    Сильно сомневаюсь что Аспи и Кристенсен не переподпишут контракты
    с Кристенсеном контракт уже подписан
    была новость об этом
    протон
    протон
    сегодня в 08:48
    Здесь вы можете разместить Вашу шутку о финансовом состоянии Барсы.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 05:29
    Нынче бесплатные игроки в цене.
    sash71
    sash71
    вчера в 23:38
    Барселона от своего безденежья собирает по Европе всякое, что лежит в мусорных пакетах на тротуаре.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 23:32
    Пусть валят, толку с них мало, аристократы не обеднеют. Вот Рюдигера будет обидно потерять
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 22:58
    Аспиликуэта возможно ещё останется на сезон.
    Отец датчанина похоже в октябре посмотрев на Рюдигера в последний момент не стали продлевать контракт, затребовав вместо 130к на порядок больше 170к в неделю. Только вот Андреас и на 100к с трудом играет.
    Для нынешней Барселоны в принципе сойдёт, да и возможно станет основным, чего никогда не было в Челси.
    Сантус
    Сантус
    вчера в 22:56
    А что остаётся Барселоне?Только подбирать.Только тут два момента,если их не продлевают,значит сдали позиции,либо хотят больше денег,а это точно не к Лапорте в нынешнем положении.Если Хави закончил курсы реаниматоров,то ради бога..)
    drug01
    drug01
    вчера в 22:38
    Все хотят также
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 22:37
    Жадные до халявы...
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