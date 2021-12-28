«Барселона» хочет летом бесплатно подписать двух игроков «Челси»

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вчера, 22:27

Каталонская «Барселона» хочет летом бесплатно подписать и из «Челси».

По информации СМИ , оба игрока заинтересованы в переходе в каталонскую команду, поэтому отклоняют предложения «аристократов» о продлении контракта. У испанца и датчанина соглашения с «аристократами» истекают летом 2022 года.

Аспиликуэта играет за «Челси» с 2012 года. В текущем сезоне испанский защитник в 12 матчах АПЛ отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает защитника в 11 млн евро.