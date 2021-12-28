«Барселона» хочет летом бесплатно подписать двух игроков «Челси»

Каталонская «Барселона» хочет летом бесплатно подписать Сесара Аспиликуэту и Андреаса Кристенсена из «Челси».
По информации СМИ, оба игрока заинтересованы в переходе в каталонскую команду, поэтому отклоняют предложения «аристократов» о продлении контракта. У испанца и датчанина соглашения с «аристократами» истекают летом 2022 года.
Аспиликуэта играет за «Челси» с 2012 года. В текущем сезоне испанский защитник в 12 матчах АПЛ отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает защитника в 11 млн евро.
Кристенсен является воспитанником «синих» и выступает за главную команду с 2014 года. В текущем розыгрыше АПЛ он сыграл в 12 поединках и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.
Отец датчанина похоже в октябре посмотрев на Рюдигера в последний момент не стали продлевать контракт, затребовав вместо 130к на порядок больше 170к в неделю. Только вот Андреас и на 100к с трудом играет.
Для нынешней Барселоны в принципе сойдёт, да и возможно станет основным, чего никогда не было в Челси.
Отец датчанина похоже в октябре посмотрев на Рюдигера в последний момент не стали продлевать контракт, затребовав вместо 130к на порядок больше 170к в неделю. Только вот Андреас и на 100к с трудом играет.
Для нынешней Барселоны в принципе сойдёт, да и возможно станет основным, чего никогда не было в Челси.