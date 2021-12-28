Мбаппе: «Я точно не перейду в „Реал“ в январе»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением о своём будущем.
Нет, я не перейду в «Реал» в январе. Я в ПСЖ, я очень счастлив и на 100% завершу сезон в качестве игрока ПСЖ. Я отдам всё, чтобы выиграть вместе с ПСЖ все титулы в этом году.
Действительно не время говорить о моём будущем сейчас. Единственное, о чем я думаю — это обыграть «Реал» в Лиге чемпионов. Мы готовы, и я готов играть и отдавать всё за ПСЖ.
Главное что бы компания хорошая была!
Главное что бы компания хорошая была!
День, не до Мбаппе ёшкин кот....!!!
День, не до Мбаппе ёшкин кот....!!!
Ведь он может перейти уже в июне бесплатно-было бы прикольно "кинуть" шейхов на 150 м таким способом!
Ведь он может перейти уже в июне бесплатно-было бы прикольно "кинуть" шейхов на 150 м таким способом!