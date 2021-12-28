Мбаппе: «Я точно не перейду в „Реал“ в январе»

Нападающий ПСЖ поделился мнением о своём будущем.

Нет, я не перейду в «Реал» в январе. Я в ПСЖ , я очень счастлив и на 100% завершу сезон в качестве игрока ПСЖ . Я отдам всё, чтобы выиграть вместе с ПСЖ все титулы в этом году.