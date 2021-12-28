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Мбаппе: «Я точно не перейду в „Реал“ в январе»

вчера, 21:17

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением о своём будущем.

Нет, я не перейду в «Реал» в январе. Я в ПСЖ, я очень счастлив и на 100% завершу сезон в качестве игрока ПСЖ. Я отдам всё, чтобы выиграть вместе с ПСЖ все титулы в этом году.

Действительно не время говорить о моём будущем сейчас. Единственное, о чем я думаю — это обыграть «Реал» в Лиге чемпионов. Мы готовы, и я готов играть и отдавать всё за ПСЖ.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 13:25
Реал эту попытку и закончит))
NOVA
NOVA
сегодня в 09:42
ну в январе и не надо!! ждем летом бесплатно!! ну тут еще главное что бы Реал прошел псж, тогда точно перейдет!!!
протон
протон
сегодня в 08:34
Ты деньги любишь а не Париж.Летом бесплатно уйдешь +еще бонусы себе будешь клянчить у новой команды.
sir_Alex
sir_Alex ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 08:00
Single malt или купажированный? Типа Johnnie Walker Blue label 😉👍
Dima salev
Dima salev
сегодня в 05:20
Санта барбара продолжается. Пожалуйста купите кто нибудь эту черепащку чтобы он затянулся
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:46
Ну и зря.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:18
Все может быть.
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 01:56
Никуда он не уйдет и летом...👌
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:06
Я не особо люблю бухать,на новый год 200 виски вполне достаточно
Главное что бы компания хорошая была!
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 01:00
Прикольно будет, когда Мбаппе подпишет с ПСЖ новый контракт летом 😁
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:57
Месяц алкоголиков впереди!
particular
particular
вчера в 23:03
Похоже французик преодолел период, когда он хотел везде успеть и многим понравиться... Появились расчётливость и последовательность...
eleven LC
eleven LC ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:42
Удачно отметить!
S.T.A.L.K.Е.R
S.T.A.L.K.Е.R
вчера в 22:40
Летом перейдет бесплатно.Реал сохранит деньги,Псж обделается,как это было с месси, но теперь не купив,а отпустив бесплатно.
David Young
David Young ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:29
Тут кто на что сподобится. Некоторые не пьют алкоголь в принципе.
shur
shur ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 22:27, ред.
...да Мы январь весь бухаем, Новый Год, Рождество, Старый Новый Год, Татьянин
День, не до Мбаппе ёшкин кот....!!!
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:38
Нет никакого смысла платить 150 миллионов за Мбаппе в январе
Ведь он может перейти уже в июне бесплатно-было бы прикольно "кинуть" шейхов на 150 м таким способом!
Сантус
Сантус
вчера в 21:36
Нарыл,с 19 года можно играть в плэй офф после дозаявки
Gelious
Gelious
вчера в 21:33
Да не отпустят его до окончания контракта. У ПСЖ там так полыхает от ситуации, что они до последнего будут отказываться принимать уход лидера.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:32
Хочется ему зацепить с ПСЖ титулы , что вполне нормально для Мбаппе. Как никак француз !!!)
Сантус
Сантус
вчера в 21:32
Я не в курсе,сохранилось ли правило невозможности играть за разные команды в одном турнире?Конкретно в еврокубках?
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:28
Не известно, что будет весной, но сейчас эта попытка была бы неудачной
Elliada
Elliada
вчера в 21:24
Если бы перешёл, то мог бы стать чемпионом Франции и Испании одновременно за сезон, как Ракицкий стал чемпионом России и Украины
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:23
Последняя попытка выиграть Лигу Чемпионов с ПСЖ.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 21:22, ред.
Всё таки мама убедила, что деньги важнее мечты
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:18
Деньги все решили.
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