Торрес — о переходе в «Барселону»: «Я могу дать команде универсальность»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, который сегодня завершил свой переход в каталонский клуб из «Манчестер Сити», поделился впечатлениями:
Я очень рад присоединиться к «Барсе». Надеюсь, что продолжу расти как игрок и как личность, а также смогу оказать помощь команде оставаться одной из лучших в мире. Это громадный шаг в моей карьере.
У Хави была потрясающая карьера футболиста. Как тренер он только начинает свой путь. Он поможет мне расти и совершенствоваться.
Я могу дать команде универсальность, потому что выступаю на трёх позициях в атаке. Хочу помочь клубу голами, передачами, а также в обороне.
Торрес подписал контракт с каталонским коллективом до 2027 года. Сумма отступных в его контракте с «сине-гранатовыми» составляет 1 млрд евро. По данным СМИ, «Барселона» заплатила за новичка 55 млн евро. Ещё 10 млн полагается «Сити» в виде бонусов.
Сити продал Торреса почти в два раза дороже, чем его покупал. Сделал неплохую прибыль.
Барса сразу получает сильного игрока, который сможет её усилить, а не Де Йонга.
И Торрес спокойно сразу же должен становиться одним из лидеров Барсы, а не сидеть на скамейке в Сити.
Сити продал Торреса почти в два раза дороже, чем его покупал. Сделал неплохую прибыль.
Барса сразу получает сильного игрока, который сможет её усилить, а не Де Йонга.
И Торрес спокойно сразу же должен становиться одним из лидеров Барсы, а не сидеть на скамейке в Сити.