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Торрес — о переходе в «Барселону»: «Я могу дать команде универсальность»

вчера, 21:04

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, который сегодня завершил свой переход в каталонский клуб из «Манчестер Сити», поделился впечатлениями:

Я очень рад присоединиться к «Барсе». Надеюсь, что продолжу расти как игрок и как личность, а также смогу оказать помощь команде оставаться одной из лучших в мире. Это громадный шаг в моей карьере.

У Хави была потрясающая карьера футболиста. Как тренер он только начинает свой путь. Он поможет мне расти и совершенствоваться.

Я могу дать команде универсальность, потому что выступаю на трёх позициях в атаке. Хочу помочь клубу голами, передачами, а также в обороне.

Торрес подписал контракт с каталонским коллективом до 2027 года. Сумма отступных в его контракте с «сине-гранатовыми» составляет 1 млрд евро. По данным СМИ, «Барселона» заплатила за новичка 55 млн евро. Ещё 10 млн полагается «Сити» в виде бонусов.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 22:36
Где они взяли 55 млн? На трансферы вроде только 10 млн выделили
Жасур Баратов
Жасур Баратов
вчера в 21:38
Игрок хороший ну не для Барселона!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:30
Удачи тебе в Барселоне.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:11
Посмотрим, что из этого выйдет...
протон
протон
вчера в 21:05
Выгодный трансфер для всех сторон.
Сити продал Торреса почти в два раза дороже, чем его покупал. Сделал неплохую прибыль.
Барса сразу получает сильного игрока, который сможет её усилить, а не Де Йонга.
И Торрес спокойно сразу же должен становиться одним из лидеров Барсы, а не сидеть на скамейке в Сити.
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