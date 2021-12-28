Торрес — о переходе в «Барселону»: «Я могу дать команде универсальность»

Нападающий «Барселоны» , который сегодня завершил свой переход в каталонский клуб из «Манчестер Сити», поделился впечатлениями:

Я очень рад присоединиться к «Барсе». Надеюсь, что продолжу расти как игрок и как личность, а также смогу оказать помощь команде оставаться одной из лучших в мире. Это громадный шаг в моей карьере.

У Хави была потрясающая карьера футболиста. Как тренер он только начинает свой путь. Он поможет мне расти и совершенствоваться.

Я могу дать команде универсальность, потому что выступаю на трёх позициях в атаке. Хочу помочь клубу голами, передачами, а также в обороне.