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Петржела: «Ставлю „Зениту“ двойку за выступление в Лиге чемпионов»

вчера, 19:00

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил выступление питерского клуба в первой части сезона.

За чемпионат России поставлю твёрдую пятерку. «Зенит» – лучшая команда России, и тут никаких вопросов быть не может. Но за Лигу чемпионов, к сожалению, ставлю двойку. Не везёт команде Семака в этом турнире.

Что бы я пожелал «Зениту» на Новый Год? За чемпионат России я не переживаю, уверен, что они его выиграют. Хочу пожелать, чтобы команда всё-таки стала гораздо лучше выступать в еврокубках!

Думаю, что все болельщики и руководство клуба хотят, чтобы команда выступала сильно не только в чемпионате России, но и за его пределами. Пора прекратить проваливать еврокубковых матчи. У «Зенита» есть все, чтобы достойно выступать в Европе.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:36
А ещё могут побороться и в лиге конференций.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:05
В советское время на отчётно-выборных собраниях работу коллективов и организаций оценивали по двум оценкам, "удовлетворительно" и "неудовлетворительно", а у Петержелы за игры в РПЛ - "пять", а за Лигу чемпионов - "два". Тогда возникает вопрос, а оценку "три" и "четыре" за какие достижения в еврокубках он поставил бы своей бывшей команде? Или всё же не стоит быть столь категоричным и троечку заслужили подопечные Семака, как никак весной поборются в Лиге Европы, а там тоже ТОП-командочки имеются, глядишь и по другому весной Властемил оценит их игру.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:43
Выступили в силу своих возможностей, поэтому твердая двойка
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:41
Это точно,ЛЧ Зенит не тянет.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:35
Что опять двойка?
протон
протон
вчера в 19:10
Очень уважаю болельщиков любых клубов, но вот тактику, и то что творят в ЛЧ Зенит это другая тема, сливают ЛЧ и все ресурсы бросают в РПЛ. уже парадигма Семаковская стала
Futurista
Futurista
вчера в 19:06
Петржела оставит Зенит без сладкого)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:05
Покажите этот пост Артему Дзюбе, а то он не верную статистику приводит
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:01
Не ты первый и не ты последний.
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