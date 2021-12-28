Петржела: «Ставлю „Зениту“ двойку за выступление в Лиге чемпионов»

Бывший тренер «Зенита» оценил выступление питерского клуба в первой части сезона.

За чемпионат России поставлю твёрдую пятерку. «Зенит» – лучшая команда России, и тут никаких вопросов быть не может. Но за Лигу чемпионов, к сожалению, ставлю двойку. Не везёт команде Семака в этом турнире.

Что бы я пожелал «Зениту» на Новый Год? За чемпионат России я не переживаю, уверен, что они его выиграют. Хочу пожелать, чтобы команда всё-таки стала гораздо лучше выступать в еврокубках!

Думаю, что все болельщики и руководство клуба хотят, чтобы команда выступала сильно не только в чемпионате России, но и за его пределами. Пора прекратить проваливать еврокубковых матчи. У «Зенита» есть все, чтобы достойно выступать в Европе.