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Бернарду Силва: «Одна из главных целей „Сити“ — победить в Лиге чемпионов»

вчера, 22:11

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о цели «горожан» в Лиге чемпионов:

Одна из главных целей «Сити» — победить в Лиге чемпионов, потому что клуб никогда не выигрывал этот турнир. Нам необходима победа.

Мы были разочарованы, когда проиграли в финале турнира в прошлом сезоне.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с лиссабонским «Спортингом».

Бернарду Силва играет за «горожан» с 2017 года, куда перешёл из «Монако». Контракт португальца с клубом действует до июня 2025 года.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 08:51
Уже бы выиграли. Но ближе к полуфиналу и финалу , Пеп начинает играть в игры разума / сам против себя.
В финале показали достойную игру настолько, что не смогли толком создать.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:07
Сити пора брать Лигу, уже созрели
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:19
Об этом все мечтают.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:19
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