Бернарду Силва: «Одна из главных целей „Сити“ — победить в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» рассказал о цели «горожан» в Лиге чемпионов:

Одна из главных целей «Сити» — победить в Лиге чемпионов, потому что клуб никогда не выигрывал этот турнир. Нам необходима победа.

Мы были разочарованы, когда проиграли в финале турнира в прошлом сезоне.