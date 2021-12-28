Бернарду Силва: «Одна из главных целей „Сити“ — победить в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о цели «горожан» в Лиге чемпионов:
Одна из главных целей «Сити» — победить в Лиге чемпионов, потому что клуб никогда не выигрывал этот турнир. Нам необходима победа.
Мы были разочарованы, когда проиграли в финале турнира в прошлом сезоне.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с лиссабонским «Спортингом».
Бернарду Силва играет за «горожан» с 2017 года, куда перешёл из «Монако». Контракт португальца с клубом действует до июня 2025 года.
В финале показали достойную игру настолько, что не смогли толком создать.
В финале показали достойную игру настолько, что не смогли толком создать.