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17 футболистов «Райо Вальекано» заразились COVID-19

вчера, 23:51
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо Вальекано02.01.2022 в 18:15 Не начался

В испанском «Райо Вальекано» произошла вспышка коронавирусной инфекции.

COVID-19 был выявлен у 17 футболистов. Руководство клуба попытается перенести встречу 19-го тура Примеры с «Атлетико», которая должна состояться 2 января.

После 18 туров «Райо Вальекано» располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 30 баллов. «Атлетико» идет следом за «Райо» в таблице, у подопечных Диего Симеоне 29 очков.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 08:41
Какой то трэш идет в старушке Европе. Всадники Апокалипсиса.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:28
Что то очень много. Здоровья всем!
1 984
1 984
сегодня в 06:51
Скорейшего выздоровления всем.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:18
Это старт с запасными((( Здоровья парням!
minai
minai
сегодня в 00:11
Вот где рассадник заразы. Спутника им всем !
3ton
3ton
сегодня в 00:04
Сезон идёт к тому , что опять команды будут играть без зрителей.
В НХЛ уже перерыв сделали , в НБА команды играют вторыми составами.
Одной командой заболевших Ла Лига не отделается.
Это печально
beefs
beefs
сегодня в 00:03
Ужас, выкосило всю команду, держитесь, ребята...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:58
Ого! Это очень много. Матч однозначно надо переносить. Надеюсь в Испании поступят правильно, а не как в соседней Португалии где Белененсеш заставили выйти на поле вдевятером.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:54
Это ужасно. Скорейшего выздоровления всем и без последствий.
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