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«Динамо» не собирается подписывать Вилью

вчера, 08:19

Форвард «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья не перейдет в московское «Динамо».

Утверждается, что москвичи не заинтересованы в трансфере этого игрока.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Себастьяна в 5,5 млн евро. В составе сборной Колумбии Вилья провел 4 матча.

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Все комментарии
баск
баск ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 17:54
Вам не понравилось слово "актуальная"?
Не вопрос, можете заменить его любым другим, которое вам ближе.

Я имел ввиду аналитическую цену, выставляемую и периодически обновляемую порталом Транфемаркт.
Каким образом и кем именно она определяется- можете погуглить и получить исчерпывающую информацию на этот счёт, доброкачественных материалов в сети навалом.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ баск (раскрыть)
вчера в 16:13
а что такое "актуальная цена"? выставленная программистами на каком-то левом сайте? )
1bear
1bear
вчера в 12:02
а что вы хотели - трансферное окно
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:06
Вижу 👀 не вижу 🙈, хочу не хочу !!!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:34
Запарили, то Вася, то не Вася!
баск
баск
вчера в 09:29, ред.
Что забавно, украинские источники тоже не подтверждают финишных
контактов с Вильей.

К примеру, неофициальный сайт болельщиков ДинамоК- такие зачастую информативнее всех- просто спокойно напоминает, что клуб "с некоторых пор не заглядывается на футболистов с ценниками семи нулей".

Добавлю, что единственная правда в истории с переходом Вильи пока в том,
что летом к нему действительно проявляли интерес ДинамоКиев, ДинамоМосква и Брюгге, но Бока выставила ценник в 15 лямов (при актуальной цене 5.50) и все трое отвалились.

Недавно Бока подвинулась на 12, но и это, насколько можно судить, никого пока парит. Летом претенденты крутились вокруг цены 6-8 и двигаться не собирались.

Так что либо Бока придёт в сознание, либо парень никуда и не поедет, а Боке и дальше придётся хлебать его скандалы..
drug01
drug01
вчера в 09:00
Зачем тратить деньги
1 984
1 984
вчера в 08:55
Похоже что-то напутали.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:54
Ну и ладно.
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:52
Как-то подозрительно быстро опровергли эту новость. Такое впечатление, что было заранее все спланировано, сначала вброс потом опровержение.
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:49
Значит завтра этот Вилья уже опять окажется одной ногой в Динамо.
vq4rkzmp322e
vq4rkzmp322e
вчера в 08:49
Им там виднее
6fyn353ravdz
6fyn353ravdz
вчера в 08:46
Типичные футбольные новости глухозимья
ДСА
ДСА
вчера в 08:41
За 12 млн. точно не заинтересованы.
протон
протон
вчера в 08:36
Всю зиму будем читать эти "перейдёт, не перейдёт" про разных игроков)
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:33
Что и требовалось доказать
ОПС
ОПС
вчера в 08:31
Пролетели утки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:28, ред.
Прошедшей ночью уже все отписались...что загадочный журналист Диего Руэда напрочь не различает Динамо....Москва,Дрезден,Загреб,Киев,Тбилиси,Минск,Брянск....и т.д.
beefs
beefs
вчера в 08:26
ну вот, так надеялись...
shlomo
shlomo
вчера в 08:25
Ну незачем было об этом и писать...
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