«Динамо» не собирается подписывать Вилью

Форвард «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья не перейдет в московское «Динамо».
Утверждается, что москвичи не заинтересованы в трансфере этого игрока.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Себастьяна в 5,5 млн евро. В составе сборной Колумбии Вилья провел 4 матча.
контактов с Вильей.
К примеру, неофициальный сайт болельщиков ДинамоК- такие зачастую информативнее всех- просто спокойно напоминает, что клуб "с некоторых пор не заглядывается на футболистов с ценниками семи нулей".
Добавлю, что единственная правда в истории с переходом Вильи пока в том,
что летом к нему действительно проявляли интерес ДинамоКиев, ДинамоМосква и Брюгге, но Бока выставила ценник в 15 лямов (при актуальной цене 5.50) и все трое отвалились.
Недавно Бока подвинулась на 12, но и это, насколько можно судить, никого пока парит. Летом претенденты крутились вокруг цены 6-8 и двигаться не собирались.
Так что либо Бока придёт в сознание, либо парень никуда и не поедет, а Боке и дальше придётся хлебать его скандалы..
контактов с Вильей.
К примеру, неофициальный сайт болельщиков ДинамоК- такие зачастую информативнее всех- просто спокойно напоминает, что клуб "с некоторых пор не заглядывается на футболистов с ценниками семи нулей".
Добавлю, что единственная правда в истории с переходом Вильи пока в том,
что летом к нему действительно проявляли интерес ДинамоКиев, ДинамоМосква и Брюгге, но Бока выставила ценник в 15 лямов (при актуальной цене 5.50) и все трое отвалились.
Недавно Бока подвинулась на 12, но и это, насколько можно судить, никого пока парит. Летом претенденты крутились вокруг цены 6-8 и двигаться не собирались.
Так что либо Бока придёт в сознание, либо парень никуда и не поедет, а Боке и дальше придётся хлебать его скандалы..