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На ЦСКА подано заявление о банкротстве

вчера, 14:02

Компания «Бета», правопреемник ООО «Ф-Групп», генерального подрядчика строительства стадиона ЦСКА «ВЭБ Арена», подала иск о банкротстве клуба.

Заявление зарегистрировано 28 декабря в Арбитражном суде Москвы и пока не принято к производству.

Иск связан с тем, что ЦСКА должен выплатить ООО «Бета» 348,45 млн рублей по результатам судебного спора, где «Бета» выступает правопреемницей «Ф-Групп», признанной банкротом.

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ЦСКА
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ
сегодня в 05:07
Расформировать!!!
хватит им транжирить деньги народа...
выхлопа-НОЛЬ!
у них даже на еврокубки народ не ходил,а давно уже и не пробиваются туда.....
MIvan
MIvan ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 02:20
Одно другому не мешает. РФС ещё долго можно "доить".
MIvan
MIvan ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 02:19
Про финский улыбнуло, не иначе Миллера происки.
pomor45
pomor45 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:45
Что тут понимать? Ребята борются за место под солнцем. Не расходиться же им по переферии.
FIFA04_Soundrack
FIFA04_Soundrack ответ Wolk15Sven (раскрыть)
вчера в 19:29
Объясняю (упрощая). Законодательством установлены довольно формальные критерии банкротства: неспособность удовлетворить требования кредиторов на определенную сумму и в течение определенного периода. Это даёт право любому кредитору (тот, у кого есть право денежного требования к организации) подать заявление о её банкротстве. Это вовсе не означает, что организация действительно банкрот или будет такой признана. Это довольно распространенный в практике способ взыскания задолженности путём лёгкого терроризма)). Во избежание признания заявления кредитора обоснованным, как правило должник добровольно исполняет обязательство. Это рядовая новость, точно не для громких заголовков.
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 19:02
    морозз
    морозз
    вчера в 18:38
    Кони…всё будет нормально, никто не даст утопить такой брендовый клуб в Финском заливе! Ну или в Москве реке!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 18:07
      stanichnik
      stanichnik
      вчера в 17:55
      С логотипом ЦСКА зарегистрировано несколько юридических лиц у нас в стране, и ещё не факт что истец предъявляет свои исковые требования именно к ПФК ЦСКА, а не к кому нибудь другому.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 17:03
      Неужели Абрамовича расстреляют ?
      1bear
      1bear
      вчера в 16:41
      украл - "обанкротился" - крайних нет - как жить???
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 16:39
      "ПРавопреемник компании-банкрота"??? Это что-то интересное...
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      вчера в 15:53
      Я поражаюсь, Гинер довел армейцев до банкротства и при этом получил должность "Председатель Финансового комитета РФС"!)
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ протон (раскрыть)
      вчера в 15:45
      Все просто, как день и ночь. Первую причину ты отписал в первых строчках своего послания, а вторая причина ваш президент, он же "Харьковский", он же главбух РФС.
      d1metras
      d1metras ответ протон (раскрыть)
      вчера в 15:26, ред.
      мне кажется у нас просто уровень чемпионата за последние 5 лет сильно ослаб.. в 14-15 году такой ЦСКА врят ли бы претендовал на что то серьезное.. максимум середина таблицы. Да и тогда все таки Гинер у армейцев имел больший "вес" в команде нежели сейчас.
      протон
      протон
      вчера в 15:22
      Государство всё равно поможет такому бренду как ЦСКА, кануть в Лету не дадут.
      Это Торпедо в своё время развалили так , что команда теряла профессиональный статус, а с ЦСКА такое сделать не дадут.
      Я вообще поражаюсь ЦСКА, команду не первый год трясёт финансово, море проблем , сейчас вообще не тренер , а физрук за главного тренера, состав так себе, но при этом клуб стабильно борется за медали и попадание в еврокубки.... Как так у них получается ....
      4RT
      4RT
      вчера в 15:15
      У нас не футбол,а какая-то мыловарня
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 15:14
      Мутно и темно, как у "негра в ****", как говорится. "Лючший менеджер" интересно хоть пятилетку прожил без судебных процессов к себе и подчинённым?
      Или опять "пируэт акробата" с схемами?).
      Красава..
      sash71
      sash71
      вчера в 15:03, ред.
      Для того, чтобы давать какую то оценку нужно было хотя бы опубликовать хоть какой-нибудь документ. А так исходя из написанного понять суть очень сложно. Если клуб выступал по договору(ам) плательщиком, то вполне возможно предположить что ответственным лицом он же и выступал. Банкротство возбуждается по причине неплатежеспособности или не возможности завершить работы итд. непосредственного заказчика и плательщика денежных средств, если оно одно юр. лицо.
      МапС
      МапС
      вчера в 14:57
      У Федуна пусть займут.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 14:49
      А к футболу это как то относится?
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      вчера в 14:46
      плохие новости перед новым годом: спорт - экспресс пишет, что уже в январе новым тренером цска станет бывший рулевой локомотива Марко Николич😢 похоже Лёша Березуцкий ( который устаивал всех болельщиков других клубов😁) поедит к брату в Краснодар🤷‍♂️
      beefs
      beefs
      вчера в 14:43
      очень мутная история, но интересная...
      drug01
      drug01
      вчера в 14:41
      Вот так дела!!!
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 14:38
      Некая кампания "Бета" ставший правоприемником "Ф групп" после бакротства, подало иск на 348 млн рублей на ФК ЦСКА, но свою очередь ЦСКА подала иск на эту кампанию просрочку сроков строительства стадиона, суды у нас как марионетки, то одним удовлетворяют иск то другим, вообщем истины нет, хотя просрочка строительства стадиона факт.
      YVG
      YVG
      вчера в 14:37
      Еще осталось Гинера посадить за аферы.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 14:32
      Кто-то хочет откусить , но всё уже сколько лет ничего не получается. И наврядли получится.
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
      вчера в 14:31
      Не иначе схемы Гинера)
      Wolk15Sven
      Wolk15Sven
      вчера в 14:18
      Люди с юридическим образованием могут объяснить, почему ПОДРЯДЧИК строительства стадиона клуба подаёт заявление о БАНКРОТСТВЕ клуба? Они владельцы клуба, совет директоров? Им недоплатили, при чём здесь банкротство КЛУБА, которым они всего лишь стадион строили? Попахивает упоротым журналюгой с матча, чем реальным заголовком.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 14:12
      Банкрот подает иск о признании банкротом другого ? Эти тяжбы между ПФК и подрядчиками тянутся лет 5. Арбитажные споры о банкротстве это многолетняя и часто безуспешная тягомотина.
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