На ЦСКА подано заявление о банкротстве

Компания «Бета», правопреемник ООО «Ф-Групп», генерального подрядчика строительства стадиона ЦСКА «ВЭБ Арена», подала иск о банкротстве клуба.
Заявление зарегистрировано 28 декабря в Арбитражном суде Москвы и пока не принято к производству.
Иск связан с тем, что ЦСКА должен выплатить ООО «Бета» 348,45 млн рублей по результатам судебного спора, где «Бета» выступает правопреемницей «Ф-Групп», признанной банкротом.
Это Торпедо в своё время развалили так , что команда теряла профессиональный статус, а с ЦСКА такое сделать не дадут.
Я вообще поражаюсь ЦСКА, команду не первый год трясёт финансово, море проблем , сейчас вообще не тренер , а физрук за главного тренера, состав так себе, но при этом клуб стабильно борется за медали и попадание в еврокубки.... Как так у них получается ....
Это Торпедо в своё время развалили так , что команда теряла профессиональный статус, а с ЦСКА такое сделать не дадут.
Я вообще поражаюсь ЦСКА, команду не первый год трясёт финансово, море проблем , сейчас вообще не тренер , а физрук за главного тренера, состав так себе, но при этом клуб стабильно борется за медали и попадание в еврокубки.... Как так у них получается ....