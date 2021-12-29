На ЦСКА подано заявление о банкротстве

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вчера, 14:02

Компания «Бета», правопреемник ООО «Ф-Групп», генерального подрядчика строительства стадиона ЦСКА « ВЭБ Арена», подала иск о банкротстве клуба.

Заявление зарегистрировано 28 декабря в Арбитражном суде Москвы и пока не принято к производству.