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«Манчестер Сити» обновил рекорд чемпионатов Англии по победам за год

вчера, 08:16
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» в 20-м туре АПЛ.

Таким образом, «горожане» одержали 36-ю победу в данном турнире в 2021 году. Это новый рекорд.

Второй результат в английском чемпионате принадлежит «Ливерпулю» – 33 победы в 1982 году. Третий показатель у «Челси» — 32 победы в 2005 году.

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Все комментарии
Мишима
Мишима ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:11
Надо смотреть футбол, а личную неприязнь оставить
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:21
А с Брентфордом так нудно играли, что забили всего лишь ОДИН гол, при таком доминировании. Неужели МС во всех играх играет так? Раньше хороший футбол показывала эта команда, из английских клубов, я был за Манчестер Сити, пока не появился этот каталонец. Ах, какие времена были, когда выигрывали АПЛ на последних минутах (по моему, 2012 год был).
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:15
А как Арсенал, который выиграл АПЛ без единого проигрыша?
Dima salev
Dima salev
вчера в 15:18, ред.
Очередной раз Гвардиола доказал свой профессионализм , Я хотел бы посмотреть его в М.Ю
Tex
Tex
вчера в 13:50
Сити в последние годы лучше всеx и по составу и по игре и по общей стабильности. Молодцы
протон
протон
вчера в 13:03
Пеп один из лучших за всю историю ,если бы не провалы в лч,был бы лучшим
ОПС
ОПС
вчера в 10:26
Достойно уважения это достижение.
particular
particular
вчера в 10:22
Это доминирование, причём, в условиях жёсткой конкуренции... Солидно...
1bear
1bear
вчера в 10:13
МС в АПЛ никто не остановит , а вот в ЛЧ ?...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 10:12
Всему виной - Гвардиола.
Elliada
Elliada
вчера в 09:51
В 2021 году - 44 игр, 36 побед, 2 ничьи, 6 поражений
sash71
sash71
вчера в 09:40
Осталось всего лишь выиграть ЛЧ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:20
Хороший ход набрали горожане.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:20
Сити мощно год провел. Молодцы.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:16
Сити тихим сапом обновляет рекорды и движется к очердному титулу АПЛ
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:13
Главная цель - ЛЧ
Roger Young
Roger Young
вчера в 09:12
Молодцы, с победой!
3h6sy95x7w4z
3h6sy95x7w4z
вчера в 09:08
А ЛЧ не возьмут.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:05
Рекорд за рекордом!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:57
Деньги решают всё...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:55
Мои поздравления.
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:49
Сити и Гвардиола продолжают бить уже казавшиеся недосягаемыми рекорды! Безусловно, Гвардиола самый выдающийся тренер современности в свои, всего-то 50 лет!
8m6twhdvytz4
8m6twhdvytz4
вчера в 08:35
Почти сорок лет прежний рекорд продержался
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:32
Чем не богаче клуб, тем лучше у него результаты. Команде, стоимость состава который под миллиард доллоров, гораздо легче обыгрывать простые команды. Здесь просто много будет решать встреча с прямым конкурентом, таким же денежным мешком.
Если повезёт набрать 6 очков, значит рекорд может состояться. Но нынешний рекорд горожан сложно будет побить в ближайшие годы...
4b8nz4ss3v76
4b8nz4ss3v76
вчера в 08:31
Это серьёзное достижение
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 08:30, ред.
Грядет 10-й чемпионский титул Пепа, а ведь ему только 50 лет. Рекорд САФа неизбежно будет покорен.
PS. Луческу тоже 13 титулов, хоть и не из топ-5
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:28
Ещё один рекорд пал.
Elliada
Elliada
вчера в 08:25
Гвардиола стайл
beefs
beefs
вчера в 08:21
Рекорды рекордами, а победы ведут к чемпионству...
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