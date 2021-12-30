«Манчестер Сити» обновил рекорд чемпионатов Англии по победам за год

«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» в 20-м туре АПЛ.
Таким образом, «горожане» одержали 36-ю победу в данном турнире в 2021 году. Это новый рекорд.
Второй результат в английском чемпионате принадлежит «Ливерпулю» – 33 победы в 1982 году. Третий показатель у «Челси» — 32 победы в 2005 году.
Most English top-flight wins in a calendar year:— City Xtra (@City_Xtra) December 29, 2021
🆕 36 Wins: #ManCity [2021]
🔴 33 Wins: Liverpool [1982]
🔵 32 Wins: Chelsea [2005] pic.twitter.com/lzJnsbU0Jd
Если повезёт набрать 6 очков, значит рекорд может состояться. Но нынешний рекорд горожан сложно будет побить в ближайшие годы...
Если повезёт набрать 6 очков, значит рекорд может состояться. Но нынешний рекорд горожан сложно будет побить в ближайшие годы...
PS. Луческу тоже 13 титулов, хоть и не из топ-5
PS. Луческу тоже 13 титулов, хоть и не из топ-5