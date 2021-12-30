«Манчестер Сити» обновил рекорд чемпионатов Англии по победам за год

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вчера, 08:16

«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» в 20-м туре АПЛ .

Таким образом, «горожане» одержали 36-ю победу в данном турнире в 2021 году. Это новый рекорд.

Второй результат в английском чемпионате принадлежит «Ливерпулю» – 33 победы в 1982 году. Третий показатель у «Челси» — 32 победы в 2005 году.