Роналду посвятил пост признанию его лучшим бомбардиром всех времён

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вчера, 09:24

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии написал пост в Instagram после признания его лучшим бомбардиром всех времён по версии Globe Soccer Awards. Церемония вручения наград прошла в Дубае.

Всегда прекрасный и чудесный Дубай с восхитительной архитектурой и добрыми людьми. Я горжусь, что год за годом добиваюсь признания на таком престижном мероприятии, которое имеет мировое значение. Это одно из самых важных спортивных событий в мире, и получить столь значимую награду как лучший бомбардир в истории футбола — ещё одна сбывшаяся мечта для меня. Спасибо, Дубай! Надеюсь, скоро встретимся!

В 2021 году португальский нападающий забил 46 голов. Больше Роналду отличились только Карим Бензема (47), Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд (по 49) и Роберт Левандовски (69).