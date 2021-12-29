ГлавнаяНовостиРекордыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Роналду посвятил пост признанию его лучшим бомбардиром всех времён

вчера, 09:24

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду написал пост в Instagram после признания его лучшим бомбардиром всех времён по версии Globe Soccer Awards. Церемония вручения наград прошла в Дубае.

Всегда прекрасный и чудесный Дубай с восхитительной архитектурой и добрыми людьми. Я горжусь, что год за годом добиваюсь признания на таком престижном мероприятии, которое имеет мировое значение.

Это одно из самых важных спортивных событий в мире, и получить столь значимую награду как лучший бомбардир в истории футбола — ещё одна сбывшаяся мечта для меня. Спасибо, Дубай! Надеюсь, скоро встретимся!

В 2021 году португальский нападающий забил 46 голов. Больше Роналду отличились только Карим Бензема (47), Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд (по 49) и Роберт Левандовски (69).

Все новости
Гвардиола установил рекорд АПЛ
Сегодня, 09:27 Комментарии6
«Манчестер Сити» обновил рекорд чемпионатов Англии по победам за год
Сегодня, 08:16 Комментарии20
Тренер «Норвича» Дин Смит установил антирекорд АПЛ
Вчера, 14:53 Комментарии3
Жоржиньо установил уникальный рекорд в АПЛ
26 декабря Комментарии31
«Манчестер Сити» побил клубный рекорд 1929 года
20 декабря Комментарии21
Сербы бьют рекорды Месси и Роналду. «Пикси» Стойкович нашёл подход к норовистым талантам
19 декабряСтанислав Горин в блоге Смотри ширеКомментарии4
Сортировать
Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 16:10
писал это сидя в гараже новенькой эксклюзивной тачке лимитированной версии, за пару млн. $ )) подаренной шейхами за участие )
3pf8s3f56t8g
3pf8s3f56t8g
вчера в 14:01
Роналду хороший игрок.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:27
Лучший из лучших!!!
4RT
4RT
вчера в 11:40
Павлин он и Дубаи павлин
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:38
Наши каждый год в Дубаи ездиют и результат нулевой!
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 10:26
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:17
Рон может писать в своих постах что угодно, мы знаем кто на самом деле лучший форвард мира:
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:13
Сам собой доволен.
протон
протон
вчера в 10:07
2029 год: Криштиану признан 5 год подряд игроком года по версии "Cristiano Soccer Awards"
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:40
Дайте мне 30 Люксембургов в год и я побью все рекорды)
Elliada
Elliada
вчера в 09:32
"...мероприятии, которое имеет мировое значение". Это шутка или сарказм? В мире эта церемония абсолютно не ценится. Престижа ноль. Кто из известных людей поздравил его с этой "наградой"? Никто

"Я горжусь, что год за годом добиваюсь признания". Он сам организатор и сам себе вручил приз. В следующем году признает себя лучшим футболистом в истории
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:26
Ну не круто ли!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100