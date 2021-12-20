«Манчестер Сити» побил клубный рекорд 1929 года

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сегодня, 00:23

В матче 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:0.

«Горожане» забили 105 голов за текущий календарный год в чемпионате, что стало лучшим результатом клуба за все время выступлений в высшем английском дивизионе.

Предыдущий рекорд был установлен в 1929 году – тогда «Сити» забил в чемпионате за год 104 мяча.

В этом же матче «Ман Сити» побил рекорд «Ливерпуля» 39-летней давности.