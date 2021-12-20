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«Манчестер Сити» побил клубный рекорд 1929 года

сегодня, 00:23
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:0.

«Горожане» забили 105 голов за текущий календарный год в чемпионате, что стало лучшим результатом клуба за все время выступлений в высшем английском дивизионе.

Предыдущий рекорд был установлен в 1929 году – тогда «Сити» забил в чемпионате за год 104 мяча.

В этом же матче «Ман Сити» побил рекорд «Ливерпуля» 39-летней давности.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:31
Мои им поздравления!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:21
С таким финансированием грех не бить рекорды.
38hsr7wgqqjn
38hsr7wgqqjn
сегодня в 08:18
Это очень мощно
Gahi
Gahi
сегодня в 08:11
Есть хорошая возможность у "Манчестер Сити", закрепить свой успех в следующей игре 26 декабря в 19 туре против команды "Лестер Сити". Удачи
Mangur
Mangur
сегодня в 08:06
Хорошая скорострельность, будет новый рекорд
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:45
Мои поздравления.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:40
Уж слишком большая разница в классе у клубов в АПЛ.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:21
Это очень здорово!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:10
Думаю основной претендент на чемпионство
112910415
112910415
сегодня в 06:57
ну, что круто, то круто !
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 06:39
Показатель не силы МЮ а слабости чемпионата Англии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:15
Это конечно же серьезное достижение, т.к оно достигнуто в самой интенсивной и конкурентной лиге в АПЛ
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:32
А ЛЧ не возьмут.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:07
Это сильно однако
Caniggia
Caniggia
сегодня в 05:05
Сити, конечно, невероятен!
протон
протон
сегодня в 03:34
При этом в составе нет топового напа.. С Кейном или Холландом Гвардиола бы закрыл АПЛ за ненадобностью..
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 02:14
В те годы защитниками назывались нападающие, которые играли ближе к своим воротам, относительно других игроков команды :)

Лестер 6:6 Арсенал, Блэкберн 8:3 Бёрнли, Блэкберн 7:5 Бирмингем - рядовые матчи тех лет.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:37
Знаменательный матч выдался для МС
allemz
allemz
сегодня в 00:36, ред.
Глянул таблицу сезона 1929/30: МС финишировал на 3 месте, Лидс на 5 месте, Ливерпуль на 12 месте, Арсенал на 14 месте, а МЮ на 17 месте как истинный аутсайдер)) Челси с Тоттенхэмом вообще в Чемпионшипе катали))
1bear
1bear
сегодня в 00:26
Очередной рекорд - сильно и мощно !
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