Боярский: «Дзюба — настоящий лидер „Зенита“»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слухи о том, что форвард «Крыльев Советов» может перейти в питерский клуб.

Сможет ли Сергеев заменить Дзюбу в «Зените»? Я плохо знаю Ивана и его способности. Играть в Самаре — это одно, а в Питере — совершенно другое. Мне кажется, что Артема сложно будет заменить полноценным образом. Я уже привык к Дзюбе и не хочу, чтобы он никуда уходил. Он настоящий лидер «Зенита» и может продолжать им быть еще несколько лет.

Мне сложно представить сейчас наш клуб без Артема. Физическая форма точно позволит ему еще играть пару сезонов на хорошем уровне. Другое дело — уход Азмуна. Не ясно, как отъезд иранца повлияет на Дзюбу. Они все-таки играют в связке и зависят друг от друга. Потеря Сердара может оказать плохое влияние на российского нападающего.