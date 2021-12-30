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Боярский: «Дзюба — настоящий лидер „Зенита“»

вчера, 13:39

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слухи о том, что форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев может перейти в питерский клуб.

Сможет ли Сергеев заменить Дзюбу в «Зените»? Я плохо знаю Ивана и его способности. Играть в Самаре — это одно, а в Питере — совершенно другое. Мне кажется, что Артема сложно будет заменить полноценным образом. Я уже привык к Дзюбе и не хочу, чтобы он никуда уходил. Он настоящий лидер «Зенита» и может продолжать им быть еще несколько лет.

Мне сложно представить сейчас наш клуб без Артема. Физическая форма точно позволит ему еще играть пару сезонов на хорошем уровне. Другое дело — уход Азмуна. Не ясно, как отъезд иранца повлияет на Дзюбу. Они все-таки играют в связке и зависят друг от друга. Потеря Сердара может оказать плохое влияние на российского нападающего.

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Все комментарии
Олег Борткевич
Олег Борткевич
сегодня в 01:05
Да, старость -не радость(по себе знаю).
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:07
Не нужон ни тот ни другой!
протон
протон
вчера в 16:32
Как Дзюба уйдет в Рубин, будет говорить, что он уже не тянет и Семак прав.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 16:04
Еще бы букву "Л" на "П" поменять и все станет на свои места!
1 984
1 984
вчера в 15:42
Шляпа давит...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:34
Какой же он лидер если даже в основной состав перестал попадать?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:33
Патриот Дзюбы
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:07
Дзюба - Боярский настоящая баба !
Bezlagov
Bezlagov
вчера в 14:44
Как теперь Дзюба будет без Азмуна? Кого он теперь будет так сзади... ну вы поняли😂😂😂
lotsman
lotsman
вчера в 14:38
Если он тебе нравится как символ, закажи его статую и поставь дома.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:21
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:09
Два стопроцентных лидера "Зенита" - голубой Лев Артем и его друг Д'Артаньян:
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:07
Боярский без Дзюбы голос потеряет.
drug01
drug01
вчера в 14:04
Теперь уже бывший...
sash71
sash71
вчера в 14:00
Пора уже Сергеевича привлекать к более плотной работе в Зените. Такой специалист на вес золота. Владеет ситуацией, как говорится, изнутри и даёт цельные советы. По всем параметрам он должен входить как минимум в руководящий состав клуба или занимать соответствую должность. Зенит с ним ждёт большое БУДУЩЕЕ !
shlomo
shlomo
вчера в 13:44
Был Артемка и весь вышел....
beefs
beefs
вчера в 13:42
Без Азмуна Дзюба будет пустышкой...
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:42
Я уже привык к Дзюбе и не хочу, чтобы он никуда уходил.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297142/dzyuba-artyom-zenit
Я привык к его видео из раздевалки сказал Шляпа!
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