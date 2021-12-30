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Ловчев: «Отставка главного тренера Польши сборной России не поможет»

сегодня, 00:43

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал уход Паулу Союзы с должности главного тренера сборной Польши. Россия встретиться с Польшей в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022.

Отставка главного тренера Польши сборной России не поможет, у них большинство игроков играет за рубежом, а не в своем чемпионате. Сейчас поляки — это команда уровня нашей сборной. Но игроки там квалифицированные неслучайно, они играют в топовых чемпионатах.

Новый тренер — это освежение команды, новый взгляд. Во все времена так было. Мы не знаем, кто придет в их сборную. Ничего в этом нет такого, чтобы помогло бы нашим парням.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:12
Она только взбодрит.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:33
Все же это небольшой плюсик в нашу сторону.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:19
Новому главному тренеру вряд ли получится за одни сборы довести своё видение футбола до игроков.
Он едва сможет с ними познакомиться.
Конечно, если не вернут кого-нибудь из предыдущих.
Так что уход бразильца сыграет скорее на руку нашей сборной, чем против...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:17
Пущай Стаса назначают, будет и у венгров в Ференцвароше и у поляков в сборной и ещё какую-нибудь команду ему.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:08
Рано делать выводы
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:44
Интересно что он их не устраивал
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:44
Перед чемпионатом мира 2018 года у сборной Испании спонтанно поменялся тренер. Это сыграло на руку нашей сборной. Возможно здесь будет схожая ситуация. Хотя эффект может быть обратным.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:10
Ловчеву нехрена делать.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:40
Ловчев главный пессимист нашего футбола, но стоит победить будет такие дифирамбы петь, что даже неприлично слушать!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:30
Порядок бьет класс. Наши отнесутся к встрече со всей ответственностью и обыграют поляков у себя дома.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:12
Жене тоже ничто не поможет)))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 05:48
Сб. России поможет только увеличение премиальных.
1bear
1bear
сегодня в 04:59
...а вдруг ? а ещё ведущие игроки заболеют ....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:50
А Карпину и сборной без разницы кто там у них тренер !!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:27
Пока к новому привыкнут пройдёт время.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:17
А может и поможет,кто знает!
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