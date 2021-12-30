Ловчев: «Отставка главного тренера Польши сборной России не поможет»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал уход Паулу Союзы с должности главного тренера сборной Польши. Россия встретиться с Польшей в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022.
Отставка главного тренера Польши сборной России не поможет, у них большинство игроков играет за рубежом, а не в своем чемпионате. Сейчас поляки — это команда уровня нашей сборной. Но игроки там квалифицированные неслучайно, они играют в топовых чемпионатах.
Новый тренер — это освежение команды, новый взгляд. Во все времена так было. Мы не знаем, кто придет в их сборную. Ничего в этом нет такого, чтобы помогло бы нашим парням.
Он едва сможет с ними познакомиться.
Конечно, если не вернут кого-нибудь из предыдущих.
Так что уход бразильца сыграет скорее на руку нашей сборной, чем против...
Он едва сможет с ними познакомиться.
Конечно, если не вернут кого-нибудь из предыдущих.
Так что уход бразильца сыграет скорее на руку нашей сборной, чем против...