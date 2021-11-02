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Тренерский хет-трик и очередной титул «Галатасарая». Итоги Fantasy

вчера, 10:30

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за октябрь.

В очередной раз лучшим по итогам месяца стал ФК Галатасарай под руководством пользователя Шишанутый. Также отметим тренеров Gahi и sbk, которые завели в призы сразу по три своих команды, оформив своеобразный тренерский хет-трик.

Призеры Фэнтези
Команда Пользователь Очки
1 ФК Галатасарай Шишанутый 469
2 Cucaracha Н/Д 448
3 Прасковья молочкoва ИГРОЧИШКА 418
4 Чемпион чемпионство с душком 409
5 11 регион Валерий Фролов 407
6 ФК Уэска УЕСКА 401
7 RJN10 Н/Д 399
8 МЕРВ Gahi 397
9 KWW10 Н/Д 397
10 Черкассы azamat shavkatov 397
11 Команда sbk 1 sbk 396
12 Хива Н/Д 382
13 Команда sbk3 sbk 378
14 Зенит Москва LOpp 374
15 MAK Н/Д 371
16 11 Легион Валерий Фролов 369
17 Варяг Н/Д 367
18 FC KAUNAS ssakalas1 362
19 B — 12 Н/Д 352
20 Нищеброды из Мадрида Майкл59ru 347
21 Иолотанец Gahi 345
22 Команда GeorgVIII GeorgVIII 339
23 Оборванцы из Мадрида Майкл59ru 337
24 Октябрь 21 johnk06 336
25 KUU Н/Д 336
26 Команда sbk sbk 319
27 внучата- VeniaminS 313
28 DetectivesOfThePast David Young 311
29 ФК Иолотанец Gahi 302
30 РПЛ-сен Н/Д 284

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

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Источник: soccer.ru
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Ironigor
Ironigor
вчера в 10:45
Мои поздравления участникам и победиделям.
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