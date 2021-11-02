Тренерский хет-трик и очередной титул «Галатасарая». Итоги Fantasy

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вчера, 10:30

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за октябрь.

В очередной раз лучшим по итогам месяца стал ФК Галатасарай под руководством пользователя Шишанутый. Также отметим тренеров Gahi и sbk, которые завели в призы сразу по три своих команды, оформив своеобразный тренерский хет-трик.

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.