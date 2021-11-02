Тренерский хет-трик и очередной титул «Галатасарая». Итоги Fantasy

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за октябрь.
В очередной раз лучшим по итогам месяца стал ФК Галатасарай под руководством пользователя Шишанутый. Также отметим тренеров Gahi и sbk, которые завели в призы сразу по три своих команды, оформив своеобразный тренерский хет-трик.
|Команда
|Пользователь
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|Шишанутый
|469
|2
|Cucaracha
|Н/Д
|448
|3
|Прасковья молочкoва
|ИГРОЧИШКА
|418
|4
|Чемпион
|чемпионство с душком
|409
|5
|11 регион
|Валерий Фролов
|407
|6
|ФК Уэска
|УЕСКА
|401
|7
|RJN10
|Н/Д
|399
|8
|МЕРВ
|Gahi
|397
|9
|KWW10
|Н/Д
|397
|10
|Черкассы
|azamat shavkatov
|397
|11
|Команда sbk 1
|sbk
|396
|12
|Хива
|Н/Д
|382
|13
|Команда sbk3
|sbk
|378
|14
|Зенит Москва
|LOpp
|374
|15
|MAK
|Н/Д
|371
|16
|11 Легион
|Валерий Фролов
|369
|17
|Варяг
|Н/Д
|367
|18
|FC KAUNAS
|ssakalas1
|362
|19
|B — 12
|Н/Д
|352
|20
|Нищеброды из Мадрида
|Майкл59ru
|347
|21
|Иолотанец
|Gahi
|345
|22
|Команда GeorgVIII
|GeorgVIII
|339
|23
|Оборванцы из Мадрида
|Майкл59ru
|337
|24
|Октябрь 21
|johnk06
|336
|25
|KUU
|Н/Д
|336
|26
|Команда sbk
|sbk
|319
|27
|внучата-
|VeniaminS
|313
|28
|DetectivesOfThePast
|David Young
|311
|29
|ФК Иолотанец
|Gahi
|302
|30
|РПЛ-сен
|Н/Д
|284
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.